2023年法拉利向Mille Miglia一千英里拉力赛致敬活动

今年为期五天，全长2000公里的1000 Miglia Ferrari Tribute（法拉利向Mille Miglia一千英里拉力赛致敬活动），多辆来自世界各地的壮观跃马汽车踊跃加入盛会。
盛大车赛期间出席的重要法拉利车款种类繁多，包括1972年的Dino 246 GT和1992年的法拉利F40，到更现代的车型马拉内罗超级跑车，如：F12 Berlinettas，Californias和引人注目的敞篷车款812 Competizione Aperta。
自一千英里拉力赛（Mille Miglia）首场赛起跑以来已经过了将近一个世纪; 事实上，96年来，那些英勇的参赛者穿越了从意大利布雷西亚到罗马的一千英里赛道，然后驾驶速度最快的汽车来体会赛车精神。
体验一下法拉利向Mille Miglia一千英里拉力赛致敬活动,随着来自过去到现代的跃马之旅，昨天和今天从布雷西亚出发前往罗马,然后返回。
2023 年法拉利致敬赛大约参照了标准的布雷西亚到罗马和往返路线步骤安排，总行程分别在五天的时间里进行。第一天从加尔达湖畔优雅的Desenzano del Garda镇启程，然后向南蜿蜒前行，来到历史悠久的法拉利中心地带伊莫拉市。街道上回荡着震撼人心的法拉利发动机轰鸣声，此处著名的赛道 - 恩佐和迪诺国际赛车场（Autodromo Internazionale Enzo e Dino）拥有傲人的的历史传统。
第一天赛程在亚得里亚海的著名的度假小镇米兰马里蒂马结束，参赛者并在里米尼过夜。第二天，法拉利致敬车手继续沿着意大利亚得里亚海岸行驶，然后穿过费尔莫周围一望无际的美景，在阿斯科利皮切诺（Ascoli Piceno）享用午餐。条条大路通罗马，于是车队在抵达罗马后结束当日行程。
法拉利一千英里拉力致敬赛的精彩程度，让每个时刻都能化为唯美的明信片。其中这沿海地区特别令人叹为观止，由新旧法拉利车款一同形成的景像为当地壮观的风光带来了锦上添花的效果。
激动的法拉利车迷们能够一睹诸多车型，包括Testarossa、F12berlinetta、Dino 246 GT、812 Competizione以及经典的90年代早期F40。
第3天行程安排在凌晨5点启程，于是众人特别需要浓缩咖啡来提神，这是法拉利致敬赛中最长的一段。行驶了 300 多英里后，法拉利车主们驶出了罗马——SF90 以电动模式静悄悄地穿罗马古老的城市，创造出一个非常美丽的画面; 与四周的各种从六、八和十二根罗马柱式结构形成鲜明对比。
然后车队又快速前进到位于托斯卡纳中心地带的中世纪古城锡耶纳，经过佛罗伦萨轮廓分明的天际线，然后进入山脉路线，一路蜿蜒爬升登上阿贝托内山口。此为意大利最迷人的驾驶路线之一。当众人驱车向上攀升时，山口地形提供了紧凑的弯路和令人振奋的景色，伴随着轰鸣回荡在悬崖峭壁间，和处于世界之巅的多种感官震撼。
在这漫长的一天并路经摩德纳，一个史诗般令人回味的地点。这是恩佐·法拉利的故乡，自1929年以来一直是法拉利车队的基地，也是法拉利品牌的基地。
这次致敬活动所采取的路线大致基于原Mille Miglia一千英里拉力赛赛道,车手们从加达湖出发前往罗马,途经帕尔马和米兰,最后返回布雷西亚。
第三天的路线既具有历史意义，同时一路美景不断，也是一次百分百的耐力考验。当日行程从早上5点开始，直到晚上9点才在帕尔马附近的萨尔索尔马焦雷泰尔梅（Salsomaggiore Terme）市结束。当然，这种程度的挑战，对于原版Mille Miglia的参赛者来说不算什么。皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi）驾驶法拉利315 S 赢得了1957年版的Mille Miglia，在10小时27分47秒内完成了993英里。即便如此，车主们在到达中途停留站略作休息时，虽然疲惫但很愉快。
第4天出发，法拉利致敬（Ferrari Tribute）车队沿着一条蜿蜒路线向西行驶，穿过伦巴第大区，一直延伸到阿斯蒂——几乎可以感受到都灵附近的阿尔卑斯山微风——然后路线再向东北方向绕了一圈，回到米兰终点。
对参与者来说，其中一个令人难忘的停靠点是位于伊莫拉赛道，该赛道被称为Enzo和Dino Ferrari国际赛车场，以费拉利创始人及其儿子的名字命名。展示的车辆景象无疑会让这对父子感到骄傲。
由于大部分行程已完成，第5天的亮点就是抵达终点所带来的喜悦及荣耀，从充满哥特式拱门特色的米兰来到达历史悠久的布雷西亚终点 - 这是一千英里拉力赛发起的城市，从那时起一直是这场传奇长距离赛事的故乡。
1000 Miglia Ferrari Tribute 致敬赛同时也忠实反映了法拉利五十多年来的辉煌发展的历程。在一个体现意大利汽车热情的长距离耐力赛中，我们看得到极致的机械艺术，以及令人赞叹的实用美学。若要充分体验及享受法拉利品牌，这一场致敬赛就是最佳选择; 视野横跨了过去、现在和未来。