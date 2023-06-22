2023年法拉利向Mille Miglia一千英里拉力赛致敬活动

2023 年法拉利致敬赛大约参照了标准的布雷西亚到罗马和往返路线步骤安排，总行程分别在五天的时间里进行。第一天从加尔达湖畔优雅的Desenzano del Garda镇启程，然后向南蜿蜒前行，来到历史悠久的法拉利中心地带伊莫拉市。街道上回荡着震撼人心的法拉利发动机轰鸣声，此处著名的赛道 - 恩佐和迪诺国际赛车场（Autodromo Internazionale Enzo e Dino）拥有傲人的的历史传统。

第一天赛程在亚得里亚海的著名的度假小镇米兰马里蒂马结束，参赛者并在里米尼过夜。第二天，法拉利致敬车手继续沿着意大利亚得里亚海岸行驶，然后穿过费尔莫周围一望无际的美景，在阿斯科利皮切诺（Ascoli Piceno）享用午餐。条条大路通罗马，于是车队在抵达罗马后结束当日行程。



法拉利一千英里拉力致敬赛的精彩程度，让每个时刻都能化为唯美的明信片。其中这沿海地区特别令人叹为观止，由新旧法拉利车款一同形成的景像为当地壮观的风光带来了锦上添花的效果。

