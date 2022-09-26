突破梦想的界限是一直贯穿法拉利的精神。
二战后的欧洲开始通过工厂量产车来重建往日光辉，创始人恩佐·法拉利敢于梦想未来，他心爱的跃马被认为是世界上最顶级的手工制造赛车。
如今，通过法拉利2023年春夏高级时尚系列，致敬恩佐·法拉利以数十年的激情、工艺和灵感实现的梦想。
这是创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）打造的第三个法拉利高级时装系列，在工厂V12装配线上组织的华丽时装秀后，该系列代表了始于2021年6月马拉内罗故事的最后一个章节，也是去年在米兰展示的2022-23年秋冬系列的延续。
这是法拉利75年来一直不遗余力在讲述的故事，一个由风格、创新和卓越成就构成的传奇。
时装秀在米兰利里科剧院（Teatro Lirico Giorgio Gaber）举办，围绕着梦想主题展开。同时还播放一部名为《梦想家的梦想（The Dream of Dreamers）》的艺术电影，与意大利裔加拿大导演Floria Sigismondi合作制作，并由Taylor Hill 和Alton Mason参与演出。
2023春夏时装系列的部分服装，剪裁、工作服取材于法拉利赛车的灵感，代表法拉利不同的灵魂
以前两个系列的实验风格代码为根基，新系列的单品继续从跃马的赛车传统中汲取灵感； 我们依然能够看到对标志性法拉利廓形的重塑，但这一次的核心是炫酷、休闲和舒适的单品。
在马拉内罗，人们和跃马跑车同等重要，伊安诺尼通过融汇精裁、工作服和赛车世界巧妙彰显这一重要性，营造出独特、休闲炫酷且轻松的格调。
最新一场法拉利时装秀在米兰的 Teatro Lirico 举行
所采用的色调当然是纯粹的法拉利风格，Rosso Le Mans红色和Giallo Modena黄色等原色，与浅蓝色、卡其色和泥色的清新夏日色调交相融汇，相得益彰。
丝绸、棉、漆面羊毛、平纹针织和手套皮革等材料尽展对顶级意大利手工艺的关注，低影响材料的使用以及和遵守国际可持续标准的合作伙伴携手则充分体现了法拉利对环境保护的承诺。
在法拉利，时间不会停滞不前。明天将永远比今天更好。正如2023春夏新系列的展示宗旨，梦想能带来无穷无尽的可能性。