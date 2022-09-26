这是创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）打造的第三个法拉利高级时装系列，在工厂V12装配线上组织的华丽时装秀后，该系列代表了始于2021年6月马拉内罗故事的最后一个章节，也是去年在米兰展示的2022-23年秋冬系列的延续。





这是法拉利75年来一直不遗余力在讲述的故事，一个由风格、创新和卓越成就构成的传奇。





时装秀在米兰利里科剧院（Teatro Lirico Giorgio Gaber）举办，围绕着梦想主题展开。同时还播放一部名为《梦想家的梦想（The Dream of Dreamers）》的艺术电影，与意大利裔加拿大导演Floria Sigismondi合作制作，并由Taylor Hill 和Alton Mason参与演出。