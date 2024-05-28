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法拉利的撒哈拉之行

一家英国汽车杂志在大约 30 年前将一辆法拉利 F512 M 带到了撒哈拉沙漠，进行了一项有史以来最特殊的道路测试
撰文: Gavin Green / 摄影: CAR magazine
毫无疑问，法拉利 F512 M 是马拉内罗有史以来知名度较低的车款之一，但它在 1994 年巴黎车展上首次亮相时仍然引起了轰动。F512 M 是 Testarossa 三巨头中的第三款也是最后一款车型。同时也是最后一款搭载法拉利水平对置 12 缸发动机的量产跃马车型，当时令各方留下深刻印象。其名称中的“M”为“Modificata”简称，法拉利确实为其最新车型推出了一系列规格升级。

法拉利 F512 M 在撒哈拉沙漠中，正处于其1995年史诗般的公路旅行的中段。这辆车从马拉内罗到摩洛哥的往返旅程顺利完成，全程未出任何状况

F512 M 比其前一版本 512 TR（Testarossa 的继承版）更符合空气动力学，而且动力更强劲。其 4.9 升水平对置 12 缸发动机获得一系列性能升级，输出功率高达惊人的 440cv，从零加速到 100 公里/小时仅需 4.7 秒，最高时速可达 315 公里/小时。这对于 1994 年来说，是一个令人惊叹的数字。因此，F512 M 提供了强大的性能、更安全的制动（得益于新型 ABS 系统）及出色的操控性。这款最新型法拉利跑车能掌控所有赛道或蜿蜒山路上驾驶的一切需求，正是具备了一款杰出中置发动机法拉利跑车的特性。但相形之下，撒哈拉沙漠的碎石路和沙质道路就完全不一样了。但英国《CAR》杂志决定在 F512 M 巴黎首发后，派遣一名记者和汽车到撒哈拉沙漠进行一次独特的超级跑车道路测试。

法拉利 F512 M 在马拉喀什——即使在今天也是罕见的景象，更不用说三十年前。这辆车的顶部盘踞一条眼镜蛇（在左侧），呈现出非凡景象

接到这项令人羡慕的任务后，杂志记者先飞往意大利领取了一辆血红色 F512 M 的钥匙，然后从马拉内罗出发前往马拉加，副驾驶座位上还放着一个备用轮胎。他在那里与一辆支援车和车上的两名工作人员会和，其中包括一名摄影师。然后测试旅程才真正的开始。

F512 M 的舒适性很快就令人印象深刻。事实证明，这是一辆适合长途驾驶的汽车，尽管它必须面对长距离又极具挑战性的路程。车队从丹吉尔出发，沿着新开通的铁路高速行驶至卡萨布兰卡，然后沿着正在修建的公路前往位于内陆的马拉喀什。当时杂志报道表示：“我们的路线是对法拉利越野能力的一次早期测试，其性能似乎相当不错。”“它不会失误，也不会陷入沙地。相反，它出现在一个小村庄里，车后卷起一阵尘土，周围围观者惊讶的目光也随之而来。”


作为杂志特辑的主角，F512 M 拍摄在马拉喀什繁忙的吉马广场（Djemaa el-Fna）主广场中

在古老的堡垒城市马拉喀什，一大群人聚集在主广场德吉玛广场周围，惊讶的观赏这辆法拉利汽车。摄影师拍摄了一条在车顶上的眼镜蛇，这对于法拉利来说可能是第一次。然后我们登上高阿特拉斯山脉，首先是经过一条蜿蜒壮丽的道路，打开车窗聆听高速旋转的 12 缸水平对置发动机的轰鸣声在岩壁间回响。随后路况越来越糟。团队先来到了撒哈拉沙漠的边缘，接着前往伊尔富德和著名的埃尔格谢比沙丘。

法拉利必须在破损的道路、碎石路和沙地上行驶。最精彩的时刻--在途经非斯和丹吉尔返回马拉内罗之前--并且速度为一个非常不法拉利的 10 公里时速。当法拉利来到一座桥梁被冲毁的地方，团队别无选择，只能继续行驶穿过堆满乱石的干涸河床，这让紧随其后的一辆四轮驱动梅赛德斯 G-Wagen 捏了一把冷汗。

法拉利 F512 M 比它的前身——1991年的 512 TR 更强大，更具空气动力学效率。它在更加劣势的条件下也表现出了令人惊讶的能力

最后当F512 M 安全返回马拉内罗经过清洗后，除了残留有几块石屑外，没有发现任何遭遇过冒险的痕迹。英国杂志专题报道称：“尽管覆满尘土、高速行驶时系上安全带、反复在崎岖不平的道路上行驶，但它的表现无懈可击。”

F512 M 在从意大利北部到摩洛哥最深处再返回，全程 7,500 公里的冒险过程中，表现完美无缺。由于在摩洛哥不容易找到倍耐力 295/35ZR18 P Zero ，团队带了几个备用轮胎 - 但轮胎并没有被扎破。汽上还配备了一小箱备件。毕竟那时摩洛哥还没有法拉利经销商。（现在卡萨布兰卡有一家。）但在行程中并不需要更换任何零件。


今年早些时候，《CAR》杂志的一个团队完成了一次类似的旅行，他们驾驶一辆法拉利 Purosangue 深入摩洛哥沙漠。与 F512 M 一样，这辆车的表现同样无可挑剔的

今年早些时候，也就是在将近 30 年后，法拉利又将一辆 Purosangue借出给同一家杂志。车队沿着大致相同的路线前往摩洛哥，法拉利再次证明，一款拥有优雅造型和超强动力发动机的 12 缸纯正高性能汽车，在最不可能的路况条件下也能发挥出惊人的性能。