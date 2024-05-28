接到这项令人羡慕的任务后，杂志记者先飞往意大利领取了一辆血红色 F512 M 的钥匙，然后从马拉内罗出发前往马拉加，副驾驶座位上还放着一个备用轮胎。他在那里与一辆支援车和车上的两名工作人员会和，其中包括一名摄影师。然后测试旅程才真正的开始。

F512 M 的舒适性很快就令人印象深刻。事实证明，这是一辆适合长途驾驶的汽车，尽管它必须面对长距离又极具挑战性的路程。车队从丹吉尔出发，沿着新开通的铁路高速行驶至卡萨布兰卡，然后沿着正在修建的公路前往位于内陆的马拉喀什。当时杂志报道表示：“我们的路线是对法拉利越野能力的一次早期测试，其性能似乎相当不错。”“它不会失误，也不会陷入沙地。相反，它出现在一个小村庄里，车后卷起一阵尘土，周围围观者惊讶的目光也随之而来。”





