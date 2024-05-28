接到这项令人羡慕的任务后，杂志记者先飞往意大利领取了一辆血红色 F512 M 的钥匙，然后从马拉内罗出发前往马拉加，副驾驶座位上还放着一个备用轮胎。他在那里与一辆支援车和车上的两名工作人员会和，其中包括一名摄影师。然后测试旅程才真正的开始。
F512 M 的舒适性很快就令人印象深刻。事实证明，这是一辆适合长途驾驶的汽车，尽管它必须面对长距离又极具挑战性的路程。车队从丹吉尔出发，沿着新开通的铁路高速行驶至卡萨布兰卡，然后沿着正在修建的公路前往位于内陆的马拉喀什。当时杂志报道表示：“我们的路线是对法拉利越野能力的一次早期测试，其性能似乎相当不错。”“它不会失误，也不会陷入沙地。相反，它出现在一个小村庄里，车后卷起一阵尘土，周围围观者惊讶的目光也随之而来。”
在古老的堡垒城市马拉喀什，一大群人聚集在主广场德吉玛广场周围，惊讶的观赏这辆法拉利汽车。摄影师拍摄了一条在车顶上的眼镜蛇，这对于法拉利来说可能是第一次。然后我们登上高阿特拉斯山脉，首先是经过一条蜿蜒壮丽的道路，打开车窗聆听高速旋转的 12 缸水平对置发动机的轰鸣声在岩壁间回响。随后路况越来越糟。团队先来到了撒哈拉沙漠的边缘，接着前往伊尔富德和著名的埃尔格谢比沙丘。
法拉利必须在破损的道路、碎石路和沙地上行驶。最精彩的时刻--在途经非斯和丹吉尔返回马拉内罗之前--并且速度为一个非常不法拉利的 10 公里时速。当法拉利来到一座桥梁被冲毁的地方，团队别无选择，只能继续行驶穿过堆满乱石的干涸河床，这让紧随其后的一辆四轮驱动梅赛德斯 G-Wagen 捏了一把冷汗。
最后当F512 M 安全返回马拉内罗经过清洗后，除了残留有几块石屑外，没有发现任何遭遇过冒险的痕迹。英国杂志专题报道称：“尽管覆满尘土、高速行驶时系上安全带、反复在崎岖不平的道路上行驶，但它的表现无懈可击。”
F512 M 在从意大利北部到摩洛哥最深处再返回，全程 7,500 公里的冒险过程中，表现完美无缺。由于在摩洛哥不容易找到倍耐力 295/35ZR18 P Zero ，团队带了几个备用轮胎 - 但轮胎并没有被扎破。汽上还配备了一小箱备件。毕竟那时摩洛哥还没有法拉利经销商。（现在卡萨布兰卡有一家。）但在行程中并不需要更换任何零件。