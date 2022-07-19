Ferrari Classiche法拉利经典车部门完成一项不可能的任务。天下无阻当经典部门的难事，技术高超的技师们除了惯于研究各种类型的发动机和汽车，并能参照原始图纸。这些珍贵记录均仔细存储在相当于经典车的“诺克斯堡”的法拉利档案中。他们最新的成果是让一辆1960后期出产的单座赛车重回赛道。
Irmo Costantini，发动机装配部的领军人物，现任法拉利经典部门 Officina Classiche负责人； Luigi Musi，昵称“珠宝匠”，法拉利经典部门的首席发动机机械师，在曼塞尔时代曾在一级方程式部门工作过； 发动机机械师 Stefano Tassi：有了这几位“红衣魔术师”的共同努力使法拉利312的 12缸发动机起死回生。
这不是一辆普通的单座赛车，而是1967 312 F1，底盘编号 0007，曾由Chris Amon分别于在1967年底和1968 年初驾驶，然后由Derek Bell 在1968年金杯赛（Gold Cup）和同年的美国大奖赛中驾驶。同时也是一辆在1968 年比利时大奖赛上创造历史的赛车，并为第一辆安装尾翼的一级方程式赛车。
这项创新当时来自赛车队负责人Mauro Forghieri 的绝妙想法。Forghieri是一位传奇人物，他能够从头到尾全盘设计及制造整辆一级方程式赛车。312 F1的现任车主是一位法国收藏家，他第一次来到马拉内罗的原因，是这辆赛车在一场历史性的车赛发生故障。
面对如此重要的历史赛车，法拉利经典车部门立即开始检索当时的原始图纸，并着手以回归原始状态为目标重建发动机，包括其缺陷。唯一的改变为将原有的曲轴箱镁材质换成铝合金，让该部件更加可靠和实用。发动机配置取自原始图纸，并详细检查了所有气缸盖，接着进行修复。基本上来说，法拉利工厂只对发动机气缸盖部分进行维护。
曲轴箱和其他零件则是送到铸造厂重新制造。 于是按照原始图纸制作出一个3D模型，此绘图资料并让那个时代的法拉利同事们赢得了高度专业赞誉：“我们赞赏当时的设计师的高超技巧，虽然只使用了2D绘图技术。但是他们确实呈现了3D思考，”今天的法拉利经典车部门工程师表示。接下来，完成的模型立刻进行下一步复制。用于后续加工的粗略模型、型芯和无箱铸造模具都经过了复制。先是用于铸造模拟，然后是进行实际铸造。