Ferrari Classiche法拉利经典车部门完成一项不可能的任务。天下无阻当经典部门的难事，技术高超的技师们除了惯于研究各种类型的发动机和汽车，并能参照原始图纸。这些珍贵记录均仔细存储在相当于经典车的“诺克斯堡”的法拉利档案中。他们最新的成果是让一辆1960后期出产的单座赛车重回赛道。



Irmo Costantini，发动机装配部的领军人物，现任法拉利经典部门 Officina Classiche负责人； Luigi Musi，昵称“珠宝匠”，法拉利经典部门的首席发动机机械师，在曼塞尔时代曾在一级方程式部门工作过； 发动机机械师 Stefano Tassi：有了这几位“红衣魔术师”的共同努力使法拉利312的 12缸发动机起死回生。