音色与风格的完美结合

Beosound Theatre Ferrari Edition 法拉利特别版的条形音箱配备了令人印象深刻的 12 个定制驱动器，可向各个方向发射声音，其结构中还采用了 Grigio Corsa 灰色铝材质元素，并带有经典的 Ferrari Prancing Horse 跃马标志。

为了营造出身临其境的电影体验，Beovision Theatre Ferrari Edition 完全采用铝材质制成，从薄板到框架均采用 Grigio Corsa 灰色的阳极氧化处理。该系统还配有一个电动支架和 Beoremote One - 一项可添加至 Beovision 和 Soundbar 的远程控制装置。该部件从铝块铣削而成，还拥有匹配的 Grigio Corsa 灰色饰面、法拉利跃马徽章，表面上当然具有 Bang & Olufsen 标志激光蚀刻。

