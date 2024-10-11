音色与风格的完美结合

对于那些需要在家居和车库中均享受到跃马优雅风格的 法拉利车迷 来说，丹麦音响先驱 Bang & Olufsen 与法拉利携手合作，创造了一个完美的解决方案。在 Bang & Olufsen 第二款法拉利特别版系列中，对 Beolab 50 扬声器、Beosound Theatre Soundbar 和 Beovision Theatre 电视系统进行重新设计；并采用令人惊叹的全新风格，融合法拉利的炭灰色 Grigio Corsa 配色。同时还添加了醒目的法拉利赛车红色调。此外，在Beolab 50 和 Beosound Theatre 产品之上还采用了珍珠喷砂薄片，其设计灵感源自法拉利汽车的侧通风口。于是成为 Bang & Olufsen 的首款时尚产品。
独特法拉利特别版 Beolab 50 扬声器采用跃马标志性的红色阳极氧化分割线设计风格，如此加入了法拉利风红色赛车线条，以一抹红色调为扬声器的墨黑色表面添加魅力。同时，大胆的红色设计细节与扬声器两侧精密研磨的 Grigio Corsa 灰色调铝板形成鲜明对比。该款扬声器并具有显著的法拉利主题风格，当系统的可调节声学透镜升起时，铝制表面上激光雕刻的跃马标志 代表性红色细节 也会出现，旁边则是 Bang & Olufsen 标志。一种优雅非凡的呈现方式。
Beosound Theatre Ferrari Edition 法拉利特别版的条形音箱配备了令人印象深刻的 12 个定制驱动器，可向各个方向发射声音，其结构中还采用了 Grigio Corsa 灰色铝材质元素，并带有经典的 Ferrari Prancing Horse 跃马标志。
为了营造出身临其境的电影体验，Beovision Theatre Ferrari Edition 完全采用铝材质制成，从薄板到框架均采用 Grigio Corsa 灰色的阳极氧化处理。该系统还配有一个电动支架和 Beoremote One - 一项可添加至 Beovision 和 Soundbar 的远程控制装置。该部件从铝块铣削而成，还拥有匹配的 Grigio Corsa 灰色饰面、法拉利跃马徽章，表面上当然具有 Bang & Olufsen 标志激光蚀刻。
高性能、尖端设计，加上精湛工艺——法拉利与 Bang & Olufsen 之间的合作堪称完美。
本款全新法拉利系列将在 Bang & Olufsen 专卖店以定制方式发售。如需获得更多信息，并了解整个法拉利系列，请发送电子邮件至 presales@ferrari.com