法拉利499P:卷土重来

法拉利的年终嘉年华（Finali Mondiali）是赛车运动日历上不容错过的瞩目赛事。传统上，是法拉利挑战赛和客户赛车部的车手以及狂热粉丝等举办的季末庆祝活动，而盛事的规模非常庞大，以至于伊莫拉的围场就像在大奖赛期间一样拥挤。
尽管活动一如既往地激动人心，荟集了许多历史悠久的F1赛车和488 Challenge Evo，但今年的盛会吸引了大批全球媒体，迫切地想一睹法拉利全新赛车---499P的风采。
这辆跑车是法拉利在2023年重返世界耐力赛车顶级赛事的见证，作为强力竞争者结束长达50年的缺席。F1可能是单座赛车运动的巅峰之作，但对某些人来说，参加12或24小时的耐力赛才是终极考验，是体育界最引人入胜故事的制造者。
观看 499P 在 2022 Finali Mondiali 的特别仪式上的展示
在当日的活动中，机械师在几扇门外修理一辆舒马赫F1旧赛车时，我们被要求在新车对面坐下。
当遮车布最终被揭开时，我们花了一些时间来吸收我们所看到的事物。499P根据2023年全新勒芒超跑规则而构思创造，其形状主要由空气动力学和包装要求决定，但每一毫厘都在尖叫这是一款太空时代的长途赛车。
不过，重要的是，法拉利设计中心的团队参与了汽车的设计，为带翅膀的轮廓增添了足够的图形韵味，以确保499P看起来像一辆真正的法拉利。尽管法拉利一直着眼于未来，但红色主调和黄色条纹证实了这是一家拥有最伟大赛车历史的公司：这是向1973年辉煌的312P致敬。车型的命名也很重要。499是指其发动机的单缸排量，而P代表原型。不过这足以一举瓦解半个世纪的漫长等待。
新车采用全新296 GT3搭载的2.9升双涡轮增压V6发动机提供动力，其最大输出功率可达500kW（680bhp）。此外，还添加了一个连接到前轴的能量回收系统(ERS)，并由线控制动系统供电。ERS的功率为200 kW，所采用的电池以法拉利累积的丰富F1专业知识打造。
499P 的到来标志着法拉利作为强力竞争者结束长达50年的缺席，该车的设计包含了对 1973 年的 312P 的致敬
根据混合动力发动机勒芒超跑级别的技术规定和要求，这允许499P采用全轮驱动，而只有后驱的汽车属于LMDh类别。该级别还使用公共混动系统，因此门槛更低，吸引更多制造商参与。
但是法拉利GT体育活动负责人安东内洛·科莱塔（Antonello Coletta）告诉我们，这将不是马拉内罗的选择。他解释道：“我们选择了LMH，是因为制造所有的赛车和部件对于法拉利来说至关重要。法拉利是汽车制造商，购买零件不是我们的理念范畴。当规则让我们有机会制造整辆车时，我们就决定再次制造原型车。499P就是法拉利技术的宣言。”
赛车运动声势浩大的回归自然带来了巨大的压力，虽然499P已在3月17日的赛百灵1000英里耐力赛中首次亮相，但在勒芒的关注将更加密切。尤其是因为2023年是这场伟大比赛的百年诞辰。技术主管费迪南德·坎尼佐（Ferdinando Cannizzo）告诉我：“你应该了解法拉利。我们将竭尽所能，为第一场比赛做好准备。这项工作并不容易，但我们正在努力推进。”
法拉利主席约翰·埃尔坎展示的这款车将会让法拉利重回耐力赛的巅峰
法拉利对这个耐力赛车新时代做出的努力意义重大，并且在情感上引起共鸣。“压力很大，但很重要，”科莱塔说道。“当法拉利参加一个类别的比赛时，人们通常希望看到法拉利遥遥领先。我们需要保持一致，可靠性将是我们需要获得最重要的结果，当然还有速度。我们在这辆车上投入了全部心血。”
目前还没有关于车手阵容的消息，不过预计这些名字将是我们熟悉且身经百战的法拉利GT赛车手，而不是签约明星车手。一辆参加勒芒24小时耐力赛和世界耐力竞标赛的法拉利赛车足以成为超级巨星。