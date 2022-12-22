法拉利499P:卷土重来

法拉利的年终嘉年华（Finali Mondiali）是赛车运动日历上不容错过的瞩目赛事。传统上，是法拉利挑战赛和客户赛车部的车手以及狂热粉丝等举办的季末庆祝活动，而盛事的规模非常庞大，以至于伊莫拉的围场就像在大奖赛期间一样拥挤。

尽管活动一如既往地激动人心，荟集了许多历史悠久的F1赛车和488 Challenge Evo，但今年的盛会吸引了大批全球媒体，迫切地想一睹法拉利全新赛车---499P的风采。



这辆跑车是法拉利在2023年重返世界耐力赛车顶级赛事的见证，作为强力竞争者结束长达50年的缺席。F1可能是单座赛车运动的巅峰之作，但对某些人来说，参加12或24小时的耐力赛才是终极考验，是体育界最引人入胜故事的制造者。

