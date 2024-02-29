法拉利 499P 向卡塔尔前进

本赛季国际汽联世界耐力锦标赛（FIA World Endurance Championship）将于 3 月 2 日星期六在多哈附近的卢赛尔赛道（Lusail circuit）拉开帷幕。卡塔尔站赛距离全长 1,812 公里。在 2024 年世界耐力锦标赛首轮比赛中，法拉利 - AF Corse 车队的 50 号和 51 号 499Ps 将分别由 Fuoco-Molina-Nielsen 和 Pier Guidi-Calado-Giovinazzi 两位车手驾驶。
长达十小时的比赛于当地时间上午 11 点开始。更令人兴奋的是，83 号赛车，也就是 AF Corse 客户车队的第三辆 499P 也将加入车队阵容。法拉利官方车手罗伯特-舒瓦兹曼（Robert Shwartzman）和叶逸飞将与 AF Corse 的罗伯特-库比卡（Robert Kubica）并肩作战。
继 2023 年法拉利获得世界制造商锦标赛亚军、50 号和 51 号车组分别获得车手锦标赛第三名和第四名之后，跃马官方车队的 499Ps 赛车将进入国际汽联世界耐力锦标赛顶级超跑组别的第二个赛季。
“法拉利耐力赛和 Corse Clienti 全球负责人 Antonello Coletta 表示：”我们今年的目标是在每场比赛中都保持竞争力，并赢得比 2023 年更多次的胜利。“这新的一年充满挑战，我们希望再次夺得勒芒 24 小时耐力赛的冠军，并在世界锦标赛中争夺胜利。”
马拉内罗制造商的六位家喻户晓正式车手们，将再次驾驶红色法拉利 499Ps 。其中，安东尼奥-福科（Antonio Fuoco）、米格尔-莫利纳（Miguel Molina）和尼克拉斯-尼尔森（Nicklas Nielsen）去年曾在赛百灵和勒芒获得杆位并四次登上领奖台，他们将一同驾驶 50 号赛车。而 51 号赛车将由亚历山德罗-皮埃尔-圭迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯-卡拉多（James Calado）和安东尼奥-乔维纳齐（Antonio Giovinazzi）驾驶，他们曾在勒芒 24 小时耐力赛百年纪念赛中夺冠，并因此名列赛车名人录。
2024 赛季的官方 499Ps 采用了最新涂装，于 2 月 18 日亮相，将传统与创新融为一体。早在 1973 年之前，法拉利 312 PB 就持续参加世界跑车锦标赛，这次采用新设计与法拉利 312 PB 的传统相呼应，使得 2023 Hypercar 的设计呈现方式更加先进。在车身色调方面，带有光泽饰边的赛车红充分提高 499P 的能见度，即使在夜间比赛时也是如此，它与 Giallo Modena 黄色相结合，使得赛车驾驶舱及包括尾翼在内的空气动力学元素更加凸显。
2024 赛季共举行八轮比赛，比 2023 赛季多了一轮。除了卡塔尔赛道，以恩佐和迪诺-法拉利命名的意大利伊莫拉赛道也首次出现在世界锦标赛赛历上。英特拉格斯（圣保罗）赛道，和奥斯汀美洲赛道再次成为国际汽联世界耐力锦标赛的焦点。
亚历山德罗-皮埃尔-圭迪（Alessandro Pier Guidi）表示：“今年，我们的赛程表上多加了一场比赛。”“除了卡塔尔，我们还从未在伊莫拉和圣保罗这两条赛道上与 Hypercar 竞争过，因此有很多未知因素，特别是我们对自己和对手性能评估方面都没有一个名确基准。”
3 月 2 日首次亮相后，车赛将移师意大利伊莫拉赛道（意大利； 4月21日）、斯帕-弗兰科尚（比利时； 5月11日）、勒芒（法国； 6 月 15-16 日），圣保罗（巴西； 7月14日）、科塔（美国； 9月1日）、富士（日本； 9 月 15 日）和巴林（11 月 2 日）。