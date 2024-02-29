法拉利 499P 向卡塔尔前进

本赛季国际汽联世界耐力锦标赛（FIA World Endurance Championship）将于 3 月 2 日星期六在多哈附近的卢赛尔赛道（Lusail circuit）拉开帷幕。卡塔尔站赛距离全长 1,812 公里。在 2024 年世界耐力锦标赛首轮比赛中，法拉利 - AF Corse 车队的 50 号和 51 号 499Ps 将分别由 Fuoco-Molina-Nielsen 和 Pier Guidi-Calado-Giovinazzi 两位车手驾驶。

长达十小时的比赛于当地时间上午 11 点开始。更令人兴奋的是，83 号赛车，也就是 AF Corse 客户车队的第三辆 499P 也将加入车队阵容。法拉利官方车手罗伯特-舒瓦兹曼（Robert Shwartzman）和叶逸飞将与 AF Corse 的罗伯特-库比卡（Robert Kubica）并肩作战。

