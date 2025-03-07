2025-26秋冬系列，跃马家族带领我们深入法拉利世界，走进“Officina”（车间）——法拉利创意的跳动心脏。
法拉利 Officina 车间包括一个工作车间、一个研究中心和一个设计实验室，是一个体现法拉利历史和视觉美学的空间。在传统与创新的不断对话中，一切事物在此起源和发展。
针对2025-26秋冬系列，创意总监 Rocco Iannone 运用 Officina 概念来推动他对法拉利美学创始准则的重塑研究：丰富的材质、考究的质感、震撼的视觉、独特的剪裁，以及针脚和接缝向装饰元素的精妙转变。
在这里，所有表面都经过特殊的处理和操作——赋予触感、绘画性、动感和想象力——纹理和颜色可以不受限制地融合，摆脱实验的限制。
皮革像壁画一样经过上油、海绵处理、手工染色、抛光、拉丝和刮擦。丹宁布被重新演绎成意想不到的色调，营造错视效果； 羊绒经过表面处理，呈现清新奢华的柔软质感。针织单品合身而有光泽，或以受石膏装饰启发的编辫和罗纹设计新意呈现。颜色融合、模糊、混合，从温暖的橙色、绿色和蓝色，过渡到刻意呈现的红色。
在 Officina 中，体积和比例不断被塑造和重塑，最终转变为更加明确、修长和干练的廓形，腰线突出，肩部和衣袖的曲线更加明显。在这里，独特的面料、工艺、饰面和装饰应运而生：细条纹图案以混色版本和 3D 编织纱线重新演绎； 罗呢平纹针织面料被想象成垂坠的天鹅绒，包裹并勾勒身体曲线； 经过成衣染色和随后过染的尼龙华达呢呈现虹彩饰面，增强其科技美感； 剪羊毛经过精湛的手工处理，呈现出磨砂、毛绒和闪亮的质感； 丝绒点缀 Fil Coupé 提花图案，而烧花印花则呈现低调的透视效果。
在这场对比的交响乐中，配饰惊艳登场，以标志性单品作为造型基调，Ferrari GT Bag、Nello - the Ferrari Tool case 和 Maranello Clutch 彰显材质和色彩深度，搭配手套、眼镜、雕塑感珠宝和饰有飘逸流苏的鞋履，尽释法拉利衣橱隽永而大胆的优雅风格。