2025-26秋冬系列，跃马家族带领我们深入法拉利世界，走进“Officina”（车间）——法拉利创意的跳动心脏。

法拉利 Officina 车间包括一个工作车间、一个研究中心和一个设计实验室，是一个体现法拉利历史和视觉美学的空间。在传统与创新的不断对话中，一切事物在此起源和发展。

针对2025-26秋冬系列，创意总监 Rocco Iannone 运用 Officina 概念来推动他对法拉利美学创始准则的重塑研究：丰富的材质、考究的质感、震撼的视觉、独特的剪裁，以及针脚和接缝向装饰元素的精妙转变。