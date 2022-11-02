如果要列出所有福吉里设计的精美跑车将要花费相当长的时间，但这些数字使他跻身于史上最伟大的赛车工程师行列：54次一级方程式比赛胜利、11次世界冠军和9次耐力赛冠军。他多才多艺：那一时期最受追捧的工程师因其杰出的才能而大放异彩，但除了极少数例外，他们都只是单一领域的专家。有些人是单座车专家，有些人专注于跑车，其他人则专注于配置、发动机或空气动力学。在身边工作人员的帮助下，毛罗在这些领域中的每一项都取得了令人印象深刻的丰盛硕果。尽管他的举止有时可能很粗鲁，但是他知道如何发挥团队成员的最大潜能。他是一个能够修改致胜系统以确保其不断获胜的人，这也恰好概括了法拉利的历史。

福吉里与恩佐的关系非常特别：和所有才华横溢的人一样，恩佐对毛罗的才能特别着迷。他在他身上看到了自己驱动力的实现:或许两者之间有一种渗透的过程。福吉里同样聪明绝顶，让自己在法拉利的引导下，针对不同场合提出自己的解决方案。这可能是原创的、极端的或创新的方案，其实在他表达自己的疑虑并做过详尽研究之前，他已经确信，凭借他所选的方案和独特做法，恩佐一定会答应。





很少有设计师能像福吉里一样成功地创造出具有标志性的单座赛车和赛车，他知道如何将美感、魅力、专业技术和价值结合起来，并将其融入到汽车中，这是跃马传统的另一个显着特征。我们只需回顾一下尼基·劳达（Niki Lauda）驾驶的跑车，它在1975年至1977年期间力压群雄，或者遥想吉勒斯·维伦纽夫（Gilles Villeneuve）与法国车手雷内·阿努（René Arnoux）、帕特里克·坦贝（Patrick Tambay）和迪迪埃·皮罗尼（Didier Pironi）一起驾驶的第一辆涡轮增压赛车，不仅实现了千万粉丝的梦想，还以这类发动机斩获首批冠军头衔。





福吉里是写下全球赛车历史上最激烈和最重要的篇章之一的幕后功臣。他将一生中最富有成效的年华奉献给了法拉利，在此期间，他以激情和奉献精神为巩固法拉利品牌在全世界的形象和信誉做出了巨大贡献。他以许多最令人难忘的辉煌战绩为跃马传奇增添光彩。





当福吉里在1987年结束效力法拉利时，他记得是这样宣布他的辞职的：“我要走了，”他对法拉利说，后者回答:“好吧，那就走吧，因为过不了多久，我也要走了......”





现在，两人终于有机会继续对话了。



