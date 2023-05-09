宽广遥远的法拉利市场

迪拜地区办事处工作人员按排列顺序由左至右依次为: Francesco Marchionna, Leandre Rafflegeau, Lorenzo Bernadoni, Lamis Abdul All, Ayesha Mir, Aurelian Sauvard, Helmi Sghaier, Silka Oekermann, Thibault Dussarrat and Giorgio Turri
"如果我们必须组织一次会议"，Hub经理克奈特尔(Dieter Knechtel)开玩笑说，他是奥地利人，从2015年起任职于法拉利公司，"我们必须在新加坡下午两点，迪拜早上十点，而在悉尼是晚上五点"一同工作。
考虑到所有这些差异，克奈特尔管理的团队--共54名员工分布在新加坡、东京、悉尼和迪拜，其中许多人在各自的地点为本专题拍摄过照片--由12个不同国籍的男女组成，其中许多人来自该地区以外的地方。
"在如此多样化的市场中，拥有经验丰富的人比以往任何时候都更加重要，以便能够更深入了解我们面临的问题。而与此同时，我们也意识到必须符合法拉利的规矩。"
东京分公司后排由左至右依次为: Donato Romaniello, Shoichi Tamai, Federico Pastorelli, Axel Dijoux. 前排由左至右依次为: Rie Tanihata, Kyoko Iwata, Mitsuko Takagi, Daiki Okajima
实际上，这个巨大的地理区域包括世界上一些最古老和最重要的市场。尽管据说法拉利的第一位亚洲客户是菲律宾的约翰尼-伊斯梅尔（Johnny Ysmael），他买下一辆340 America，但澳大利亚才是该地区第一个法拉利进口商：在1952年，第一辆进口轿跑车为212 Export Coupé。这意味着，去年澳大利亚能够通过区域版的《Universo Ferrari(法拉利世界)》刊物来庆祝与马拉内罗建立关系70周年。
澳大利亚市场最值得注意的方面之一是它有大量的女性客户，这在法拉利75周年纪念之旅中得到了见证。这次旅行中共有110名参与者，驾驶55辆车沿黄金海岸一路南下抵达悉尼。同时，毫无疑问，最大的市场是日本市场。去年11月法拉利Purosangue在京都展示。
悉尼办事处人员由左至右依次为: Theodora Vagenas, Jan Hendrik Voss, Joshua Degrassi, Alberto Leonardi, Vincenzo Bombardiero, Ryan Lewis, Andrew Yeung, and Gary Exall
克奈特尔继续说道 "法拉利和日本之间的关系，始于57年前，不但深厚而且持久，"而且这里是全球最重要奔马收藏家所在的国家。
在远东地区的其他地方，韩国无疑是增长最快的法拉利市场之一。而且与法拉利客户年龄平均相比，韩国的客户群非常年轻，但他们对该品牌有着强大的热情。同样，看看中东地区，我们正在目睹沙特阿拉伯的显著扩张，这个国家正在对未来进行巨大的投资，而且正在经历快速的变化。
然后，自然是新加坡，这是我们圆规版图的中心点。去年年底，法拉利俱乐部挑战赛在东南亚启动。"新加坡是Hub枢纽的核心，"克奈特尔总结说。"一个小国家，现代化而且生活水平非常高，因此法拉利跑车非常集中。在这里，技术创新是当务之急，人们对汽车和赛车运动有着极大的热爱。我们认识到，法拉利客户知识渊博，并且要求苛刻：让他们满意是我们的目标。"
封面图片:新加坡远东和中东总部员工,从左到右: Danilo Trapani, Jade Fariello, Hui-Ping Lim, Laurent Flucklinger, 集团主管 Dieter Knechtel, Francesco Sozzi, Charles Geneste