宽广遥远的法拉利市场

若在你面前展开一张世界地图。然后把一个圆规，放在新加坡的位置上，描出一个大圆。在其圆周上，它将触及日本、印度、阿拉伯联合酋长国和大洋洲，而在圆周内将是构成远东和中东中心的国家，毫无疑问，这是法拉利版图中最多样化的地区。共由十八个国家组成。远东和中东地区的总部，即法拉利枢纽Hub，已经在新加坡设立，在东京和悉尼设有子公司，在迪拜则设有区域办事处。





除此之外，我们还可以加上印度、韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新西兰、菲律宾、越南、沙特阿拉伯、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、科威特和巴林的市场。所有这些地方显然都因对法拉利的热情而结合在一起，无论是长期以来，或是近期开始。但这些国家在各自的文化、语言和货币方面却存在很大的不同。此外，还包括了时区差异。



