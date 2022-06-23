法拉利名人堂活动（Ferrari Hall of Fame ）于3月8日在法拉利的官方媒体渠道推出，首次让法拉利车迷有机会提名在过去七十年中最喜爱的法拉利车型。
LaFerrari 是名人堂中法拉利车迷的最爱，在 2010 年跑车类别中获得 794K 票
不一定是价格最昂贵，或者最快的法拉利，而是通过设计、创新、性能，当然还有那令人销魂的法拉利轰鸣音，在情感层面上最能打动人心的跃马车型。
每个十年皆为随机选出，并允许为期一周的投票时间，其中包括四分之一决赛、半决赛以及前两名之间的最后一场对决，以决定最终的获胜者。
每个十年的获胜者：250 Europa、Dino 246 GTS 和 F40
于是不出众人意料之外，第一匹进入名人堂的跃马是80年代的经典车款。在与搭载V12、290 km/h 的法拉利 Testarossa 进行半决赛之后，搭载V8发动机、时速为 324 公里/小时的法拉利 F40 成为了法拉利迷的最爱。
采前置式V12 发动机的Ferrari 250 GTO是1962上市时体现了最高造型和性能水平的跃马，它将成为下一个参赛作品，并成为1960年代级别的赢家，其他车款还包括了400 Superamerica、500 Superfast 和 275 GTB。
F50、250 GTO 和 Enzo Ferrari 都进入了首届法拉利名人堂
在90年代的级别中，则是由Ferrari F50取得了胜利。为庆祝法拉利成立50周年而推出，时速高达325公里的F50，为当时跃马所制造最接近公路行驶用途的一款一级方程式汽车。它在四分之一决赛中面对360 Modena 、348 Spider和F355 Berlinetta，然后在半决赛中超越360 Modena ，成为名人堂的第三个参赛者。
第四个参赛作品是搭载V6中置发动机的Dino 246 GTS，在与308 GTB进行了激烈的半决赛之后，成为1970年代级别的优胜车款。
LaFerrari 不仅成为 2010 年代法拉利粉丝的最爱，而且成为名人堂的最后赢家。2010年代级别共获得了7.94万张选票，是总体上最受欢迎的十年（紧随其后的是90年代，获得了7.92万张选票），而 LaFerrari 获得了27.9万张选票，在半决赛中超过了458 Speciale，成为名人堂的第五个参赛者。
法拉利历史上首次邀请世界各地的车迷提名他们最喜爱的法拉利
无论如何，2000年代的四分之一决赛阵容特别地强劲，包括：F430、458 Italia、Enzo Ferrari和Challenge Stradale皆为进入决赛的车型，但最终由配备承袭法拉利F1技术结晶V2发动机的 Enzo Ferrari击退群雄，成为法拉利迷的最爱。
最后，在一个名为 “早期” 的独特类别中，其中包括40年代和50年代的跃马，包括125 S（第一个法拉利车款）、166 Inter（第一款配备2升12缸发动机的法拉利）和Lampredi V12，及最高时速250公里/小时的法拉利375 America。该级别则是由1952年巴黎车展上首次推出的美丽时尚250 Europa夺魁，它将占据名人堂的最后一席之地。
法拉利名人堂（The Ferrari Hall of Fame）
早期：250 Europa
60 年代：250 GTO
70 年代：Dino 246 GTS
80 年代：F40
90 年代：F50
2000 年代：Enzo Ferrari
2010 年代：LaFerrari