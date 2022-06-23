在90年代的级别中，则是由Ferrari F50取得了胜利。为庆祝法拉利成立50周年而推出，时速高达325公里的F50，为当时跃马所制造最接近公路行驶用途的一款一级方程式汽车。它在四分之一决赛中面对360 Modena 、348 Spider和F355 Berlinetta，然后在半决赛中超越360 Modena ，成为名人堂的第三个参赛者。





第四个参赛作品是搭载V6中置发动机的Dino 246 GTS，在与308 GTB进行了激烈的半决赛之后，成为1970年代级别的优胜车款。





LaFerrari 不仅成为 2010 年代法拉利粉丝的最爱，而且成为名人堂的最后赢家。2010年代级别共获得了7.94万张选票，是总体上最受欢迎的十年（紧随其后的是90年代，获得了7.92万张选票），而 LaFerrari 获得了27.9万张选票，在半决赛中超过了458 Speciale，成为名人堂的第五个参赛者。