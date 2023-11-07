恩佐·马蒂奥利·法拉利说道：“我以前从未驾驶过 F40。我忐忑地等待着这一刻，因为它是我们品牌历史上最具标志性的车型之一，也是我曾祖父见证的最后一款车型，我小时候甚至在房间里贴过一张 F40 的海报。但在把这辆车交给我之前，外公希望陪着我在马拉内罗周围的山上跑几圈。他想看看我驾驶这辆近乎于公路 F1 赛车的状态，必须以最大的尊重对待。其实从一开始，他就是我的驾驶教练：当我还是小孩，假装要驾驶一辆法拉利时，他会教我如何换挡或转向。一直到我首次尝试驾驶真正的法拉利，一辆法拉利 328。祖父对我总是很和蔼，但当他解释事情时，要专心聆听：特别是驾驶时，一定要认真严肃。”

皮耶罗·法拉利说道：“我很年轻就当上了祖父，我和孙子们一直很亲近，不管是滑雪还是驾驶法拉利，每次和他们在一起都很开心。就像我的父亲和我一样，恩佐对驾驶和法拉利也充满热情。他意识到我们的名字所承载的责任。”