文豪们花费了大量的笔墨描写家庭概念及其相关内容。
有家庭关系，还有其他我们认为都同样重要的友情和亲情。
我们的副总裁皮耶罗·法拉利是创始人恩佐·法拉利的儿子。而皮耶罗的孙子，也就是其女安东内拉的儿子也名为恩佐。
爷孙之间的感情非常深厚，这一点在俩人近期参与的经典车大游行（Cavalcade Classiche）上一目了然：皮耶罗驾驶 F50，恩佐驾驶 F40。
恩佐·马蒂奥利·法拉利说道：“我以前从未驾驶过 F40。我忐忑地等待着这一刻，因为它是我们品牌历史上最具标志性的车型之一，也是我曾祖父见证的最后一款车型，我小时候甚至在房间里贴过一张 F40 的海报。但在把这辆车交给我之前，外公希望陪着我在马拉内罗周围的山上跑几圈。他想看看我驾驶这辆近乎于公路 F1 赛车的状态，必须以最大的尊重对待。其实从一开始，他就是我的驾驶教练：当我还是小孩，假装要驾驶一辆法拉利时，他会教我如何换挡或转向。一直到我首次尝试驾驶真正的法拉利，一辆法拉利 328。祖父对我总是很和蔼，但当他解释事情时，要专心聆听：特别是驾驶时，一定要认真严肃。”
皮耶罗·法拉利说道：“我很年轻就当上了祖父，我和孙子们一直很亲近，不管是滑雪还是驾驶法拉利，每次和他们在一起都很开心。就像我的父亲和我一样，恩佐对驾驶和法拉利也充满热情。他意识到我们的名字所承载的责任。”
恩佐继续说道：“家庭是一种责任感，它让人感觉自己是独特事物的一部分。在这样的场合，你也会有这种感觉。法拉利是意大利历史的一部分，从 1947 年开始，许多人都感觉自己是这段历史的一部分。”
这显然指的是另一个“家庭”，他们就是皮耶罗和恩佐在经典车大游行上遇到的热情法拉利客户。
法拉利副总裁继续说道：“我们可以将法拉利视为一个大家庭。许多人都喜欢漂亮的汽车，并与其他拥有相同爱好的人聚在一起”。
与他们在一起，皮耶罗和恩佐就像在自己家里一般自在。