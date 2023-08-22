采用绿色涂装的跃马跑车并不常见，因此即使是淡淡的绿色也依然十分抢眼。身披绿色涂装的法拉利跑车仅占目前跃马车型的1%。
然而，法拉利却注意到，绿色越来越受到跑车消费者的青睐，而这一点在奢侈品及创意等其他领域亦有体现。2023年，绿色一举成为时尚及室内设计领域的首选颜色，同时还被广泛应用于当代艺术与建筑领域。绿色承载着深刻含义与情感共鸣，代表着自然与重生。而有些文化中，这种色调象征着不朽、生机、纯洁与财富。
绿色是三叶草的颜色，也是爱尔兰人的幸运色。但在赛车运动领域，人们却一直对绿色怀有偏见，这主要源于美国纳斯卡（American NASCAR）系列赛在早期举办期间发生的意外（1910年，车手Lee Oldfield驾驶一台绿色赛车在比赛中不幸丧生；十年后，同样驾驶绿色赛车的车手Gaston Chevrolet也在事故中失去了生命）。但英国并没有因此受到影响：自战前以来，英国赛车绿（British Racing Green）便成为赛车的标志性涂装，而诸多绿色赛车曾成功登上领奖台的这一事实，令这种偏见不攻自破。正在纽约大都会艺术博物馆（New York’s Metropolitan Museum of Art）举办的展览“情定翡翠（A Passion for Jade）”，便充分体现了绿色在各国古代时期的重要性。
翡翠这种宝石在东亚一直以来备受青睐。因其在雕刻时不易破碎或者断裂，中国哲学家孔子将玉比作智慧、真理和忠诚等美德。古埃及时期，‘埃及艳后’克利奥帕特拉（Cleopatra）亦对她的祖母绿珠宝情有独钟。
在2007年奥斯卡提名电影《赎罪》中，英国演员Keira Knightley身穿祖母绿色复古丝绸鸡尾酒礼服惊艳亮相，充分印证了祖母绿的受欢迎程度。英国《卫报》曾刊登题为“绿色是电影《赎罪》中的最大亮点”的影评文章。然而，绿色直到近些年才成为电影和时尚界的“宠儿”。
2021年，意大利奢侈品牌葆蝶家（Bottega Veneta）推出一款颜色鲜艳的手提包，并借此宣布绿色已成为可与经典黑色相媲美的时尚流行色。意大利著名奢侈品牌安普里奥·阿玛尼（Emporio Armani）紧随其后，推出了“See Green 2023春夏系列”，其广告形象大片由 Thue Norgaard掌镜拍摄，整体以绿色为主调。自今年年初以来，在世界各地举办的时装周活动呈现不同的绿色调，其中包括祖母绿、翡翠绿、薄荷绿、橄榄绿、卡其绿、常春藤绿、苹果绿、鼠尾草绿、抹茶绿、森林绿、开心果绿、苔藓绿、海泡石绿以及青柠绿。
2017年，这台跑车在苏富比拍卖会上以逾100万欧元的价格售出。此外，英国爵士放克乐队Jamiroquai主唱Jay Kay也拥有一台采用Signal Green涂装的法拉利LaFerrari。值得一提的是，Signal Green与葆蝶家后来推出的绿色调有异曲同工之处。新车交付后，这位主唱兴奋地说道：“Signal Green赋予了这台跑车独特的个性，完美诠释了其独一无二的气质。”
该系列由法拉利全球创意总监Rocco Iannone倾情打造。对此，Rocco Iannone表示：“在最新的成衣系列中，我们充分利用了绿色调的鲜明特点，而该色调也成为我们最新时装秀的主调。我们选用的绿色被称为‘Abetone Green’。
最后，Rocco Iannone总结道：“绿色是设计领域的主调。这种色调曾在20世纪50年代及60年代风靡一时，如今再次卷土重来，成为最受欢迎的色彩之一。”