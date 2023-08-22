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激情

经久不衰的绿色

绿色无疑成为了当下一种新的时尚潮流，被广泛运用于各个领域，例如家具设计、时装、精品酒店室内装潢以及车身涂装。本文将从绿色所承载的悠久历史和文化角度来解读今年最热门的流行色。
撰文: Adam Hay-Nicholls

采用绿色涂装的跃马跑车并不常见，因此即使是淡淡的绿色也依然十分抢眼。身披绿色涂装的法拉利跑车仅占目前跃马车型的1%。

然而，法拉利却注意到，绿色越来越受到跑车消费者的青睐，而这一点在奢侈品及创意等其他领域亦有体现。2023年，绿色一举成为时尚及室内设计领域的首选颜色，同时还被广泛应用于当代艺术与建筑领域。绿色承载着深刻含义与情感共鸣，代表着自然与重生。而有些文化中，这种色调象征着不朽、生机、纯洁与财富。

绿色是三叶草的颜色，也是爱尔兰人的幸运色。但在赛车运动领域，人们却一直对绿色怀有偏见，这主要源于美国纳斯卡（American NASCAR）系列赛在早期举办期间发生的意外（1910年，车手Lee Oldfield驾驶一台绿色赛车在比赛中不幸丧生；十年后，同样驾驶绿色赛车的车手Gaston Chevrolet也在事故中失去了生命）。但英国并没有因此受到影响：自战前以来，英国赛车绿（British Racing Green）便成为赛车的标志性涂装，而诸多绿色赛车曾成功登上领奖台的这一事实，令这种偏见不攻自破。正在纽约大都会艺术博物馆（New York’s Metropolitan Museum of Art）举办的展览“情定翡翠（A Passion for Jade）”，便充分体现了绿色在各国古代时期的重要性。

Jamiroquai乐队主唱Jay Kay选择的引人注目的Signal Green LaFerrari

翡翠这种宝石在东亚一直以来备受青睐。因其在雕刻时不易破碎或者断裂，中国哲学家孔子将玉比作智慧、真理和忠诚等美德。古埃及时期，‘埃及艳后’克利奥帕特拉（Cleopatra）亦对她的祖母绿珠宝情有独钟。

在2007年奥斯卡提名电影《赎罪》中，英国演员Keira Knightley身穿祖母绿色复古丝绸鸡尾酒礼服惊艳亮相，充分印证了祖母绿的受欢迎程度。英国《卫报》曾刊登题为“绿色是电影《赎罪》中的最大亮点”的影评文章。然而，绿色直到近些年才成为电影和时尚界的“宠儿”。

2021年，意大利奢侈品牌葆蝶家（Bottega Veneta）推出一款颜色鲜艳的手提包，并借此宣布绿色已成为可与经典黑色相媲美的时尚流行色。意大利著名奢侈品牌安普里奥·阿玛尼（Emporio Armani）紧随其后，推出了“See Green 2023春夏系列”，其广告形象大片由 Thue Norgaard掌镜拍摄，整体以绿色为主调。自今年年初以来，在世界各地举办的时装周活动呈现不同的绿色调，其中包括祖母绿、翡翠绿、薄荷绿、橄榄绿、卡其绿、常春藤绿、苹果绿、鼠尾草绿、抹茶绿、森林绿、开心果绿、苔藓绿、海泡石绿以及青柠绿。

从左至右：新的法拉利秋冬时装系列中的一套造型；意大利卡普里岛豪华酒店La Palma的室内设计；法国普瓦西的勒·柯布西耶的萨沃依别墅，地面采用三叶草绿。

2017年，这台跑车在苏富比拍卖会上以逾100万欧元的价格售出。此外，英国爵士放克乐队Jamiroquai主唱Jay Kay也拥有一台采用Signal Green涂装的法拉利LaFerrari。值得一提的是，Signal Green与葆蝶家后来推出的绿色调有异曲同工之处。新车交付后，这位主唱兴奋地说道：“Signal Green赋予了这台跑车独特的个性，完美诠释了其独一无二的气质。”

此外，法拉利选择了醒目的哑光绿作为法拉利599 GTB HY-KERS混合动力概念车的车身涂装，旨在凸显这款概念车的环保意义。法拉利599 GTB HY-KERS于2010年在日内瓦车展上惊艳亮相，预示着法拉利先进动力系统的未来研发方向。

2010年，法拉利推出了599 GTB Fiorano "HY-KERS"原型混合动力赛车。

该系列由法拉利全球创意总监Rocco Iannone倾情打造。对此，Rocco Iannone表示：“在最新的成衣系列中，我们充分利用了绿色调的鲜明特点，而该色调也成为我们最新时装秀的主调。我们选用的绿色被称为‘Abetone Green’。

最后，Rocco Iannone总结道：“绿色是设计领域的主调。这种色调曾在20世纪50年代及60年代风靡一时，如今再次卷土重来，成为最受欢迎的色彩之一。”

该故事摘自《The Official Ferrari Magazine》第59期。