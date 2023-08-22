采用绿色涂装的跃马跑车并不常见，因此即使是淡淡的绿色也依然十分抢眼。身披绿色涂装的法拉利跑车仅占目前跃马车型的1%。

然而，法拉利却注意到，绿色越来越受到跑车消费者的青睐，而这一点在奢侈品及创意等其他领域亦有体现。2023年，绿色一举成为时尚及室内设计领域的首选颜色，同时还被广泛应用于当代艺术与建筑领域。绿色承载着深刻含义与情感共鸣，代表着自然与重生。而有些文化中，这种色调象征着不朽、生机、纯洁与财富。

绿色是三叶草的颜色，也是爱尔兰人的幸运色。但在赛车运动领域，人们却一直对绿色怀有偏见，这主要源于美国纳斯卡（American NASCAR）系列赛在早期举办期间发生的意外（1910年，车手Lee Oldfield驾驶一台绿色赛车在比赛中不幸丧生；十年后，同样驾驶绿色赛车的车手Gaston Chevrolet也在事故中失去了生命）。但英国并没有因此受到影响：自战前以来，英国赛车绿（British Racing Green）便成为赛车的标志性涂装，而诸多绿色赛车曾成功登上领奖台的这一事实，令这种偏见不攻自破。正在纽约大都会艺术博物馆（New York’s Metropolitan Museum of Art）举办的展览“情定翡翠（A Passion for Jade）”，便充分体现了绿色在各国古代时期的重要性。

