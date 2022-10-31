250 GTO可能更有经济价值，Enzo或许更高科技，而最新的 SF90 Stradale肯定更快、更精密且性能更高。但就纯粹的原始驾驶乐趣而言，没有什么能比得上法拉利 F40。它很可能是有史以来最令人兴奋的跑车。其风格极为夸张，驾驶体验则具有更高的戏剧性，完全发自内心，极为苛刻，但又如此令人舒心惬意。
此外，F40是第一款时速超过200英里（320公里/小时）的公路跑车，而且完全没有配备ABS刹车或任何电子控制装置。它甚至没有动力辅助转向或制动器。这辆跑车有一个非常独特的使命：畅享激情。
观看视频： F40 的简短历史，这辆车是恩佐·法拉利留给汽车界的遗产，也是真正的设计经典
它于35年前推出，是1988年去世的恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 亲自调试和审批的最后一辆法拉利。它诞生的目的是庆祝法拉利汽车生产40周年，因此得名。
利落抢眼的车身在35年后看依然充满现代感，兼备了轻质碳纤维车门、发动机罩和行李箱盖。钢质管状构架结构采用粘合加固的凯夫拉材料制成，以提高扭转刚性。重量仅为1100公斤，是史上最轻的超级跑车之一，从而开始了法拉利使用轻质材料的新篇章。空气动力学外形在风洞中得到了调试，以帮助其达成超过200英里的时速（320 公里/小时）。
驾驶动力来自先进的涡轮增压V8发动机，这是迄今为止最强大的法拉利发动机。2.9升即可产生478匹马力（351千瓦）。这款车甚至还搭载了一个不同步啮合赛车变速箱，专为想要将硬核公路赛车概念发挥到极致的发烧友而设。大多数人选择了五速全同步手动，由位于六指合金的门镀铬长杠杆链接：非常经典的法拉利风格。
F40 是首批拥有“剥离”内饰的超级跑车之一，以最大限度地减轻重量并实现最大性能
F40背后的故事也令人印象深刻。但是，就像所有伟大的跑车一样， 最重要的是感受而不是数字。传奇试车手达里奥·贝努齐（Dario Benuzzi）说F40是他最引以为豪的法拉利车型。
驾驶一辆你就能明白个中缘由，我非常幸运地驾驶了四辆。戏剧感甚至在坐进车里之前就开始了。外观精美绝伦，透过透明的通风后发动机盖可以看到涡轮增压V8的全景，营造很多刺激感。穿过大号的碳纤维门槛，坐如配备侧向支撑的赛车座椅。
换挡片精确且坚实。油门、刹车和离合器都是金属钻孔，按照现代标准来说，都重量惊人。操控这辆车需要老派的技术和肌肉。
驾舱内也没有地毯、隔音、门饰，甚至没有内部门把手，只是一根简单的拉索。也没有电动车窗，早期的车上只有一个简单手摇窗或滑动塑料窗。
F40 在 1987 年发布后立即成为标志性产品，得益于其 2.9 升双涡轮增压 V8 发动机，F40 可以在 4 秒内从 0-100 公里/小时加速
驾驶起来一定非同凡响！车辆重心非常低，距离地面仅只有几英寸。让人身临其境且非常喧闹，尤其能够听到发动机在背部后方几英寸处吠叫、嘶吼和咆哮。
当时的性能表现也极为令人震惊：0-62mph (100 km/h) 加速仅需4.1秒即可完成，最高时速为201mph（323km/h）。强劲的加速强度、更精细的转向精度、更好的抓地力、操纵力或制动力，任何一辆车都不能与其匹敌。今天仍然感觉惊艳震撼。
F40 是对恩佐·法拉利天才的永恒致敬。 在汽车向公众发布仅一年后，他就去世了
与众多豪华的法拉利超跑不同，极致的F40不能作为舒适的豪华旅行车，非常不适合两人的跨境旅行。
F40完全没有奢华感。它太吵了，太硬了，需要投入更多的精力。相反，它能够不断地激发感受。这是一款极速的跑车，其设计非常独特，旨在最大程度地激发驾驶乐趣。