它于35年前推出，是1988年去世的恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 亲自调试和审批的最后一辆法拉利。它诞生的目的是庆祝法拉利汽车生产40周年，因此得名。

利落抢眼的车身在35年后看依然充满现代感，兼备了轻质碳纤维车门、发动机罩和行李箱盖。钢质管状构架结构采用粘合加固的凯夫拉材料制成，以提高扭转刚性。重量仅为1100公斤，是史上最轻的超级跑车之一，从而开始了法拉利使用轻质材料的新篇章。空气动力学外形在风洞中得到了调试，以帮助其达成超过200英里的时速（320 公里/小时）。







驾驶动力来自先进的涡轮增压V8发动机，这是迄今为止最强大的法拉利发动机。2.9升即可产生478匹马力（351千瓦）。这款车甚至还搭载了一个不同步啮合赛车变速箱，专为想要将硬核公路赛车概念发挥到极致的发烧友而设。大多数人选择了五速全同步手动，由位于六指合金的门镀铬长杠杆链接：非常经典的法拉利风格。