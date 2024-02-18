据说，在襁褓时，甚至在生命的头十年，某些激情就会被灌输到个人的基因中。有时，这些激情会隐藏多年，但往往会在生存过程中重新迸发出来，并对人生轨迹产生影响。许多车手都是如此，尤其是法拉利车队的当家车手夏尔·勒克莱尔（Charles Leclerc），他三岁时就用绳子绑在父亲埃尔韦（Hervé）的卡丁车上首次亮相。
恩佐·法拉利也不例外。1908 年在博洛尼亚举行的 Coppa Florio 比赛，恩佐的父亲阿尔弗雷多带着儿子们观看了比赛，因此点燃了恩佐对赛车运动的热情。恩佐的生活从此发生了翻天覆地的变化：他的学习成绩并不优秀，但其发明创造力和他父亲车间里的实践能力一样出色。
机械师的工作让他对汽车、卡车和其他车辆等宏伟的物品产生了更大的热情，不但增强了小伙子的力量，还让他能够做出更多的壮举。
第一次世界大战不仅完善和简化了机动车辆的制造过程，而且从一战开始，赛车运动得到了决定性的推动，变得更加普及。也正因为如此，恩佐十多岁时的梦想才得以实现，1919 年，年仅 21 岁的他驾驶着由 Ugo Sivocci 在米兰建造的 CMN 参加了人生的第一场比赛，该公司也聘请恩佐成为其试车手。
第二年，他驾驶 Isotta Fraschini 参加了一些比赛，但却是凭借阿尔法·罗密欧的赛车，恩佐取得了最好的成绩，在 Targa Florio 组别、加拉拉泰（Gallarate）、穆杰罗（Mugello）和奥斯塔（Aosta）赛事取得了冠军。1923 年，他还取得了自己的首个总冠军，这一成功注定会永远改变他的人生轨迹。
正是在 1923 年萨维奥赛道的胜利中，他遇到了一战英雄飞行员弗朗西斯科的父亲巴拉克伯爵（Conte Baracca），伯爵后来将他介绍给了自己的妻子保利娜（Paolina）。据恩佐本人所说，正是她让恩佐在汽车上使用她儿子飞机上的跃马标志。她告诉恩佐：“这会给你带来好运”。事实确实如此。
只有强烈的情感才能为伟大的激情勒上缰绳。这种情感有一个准确的名字：Dino，他是恩佐的长子，1931 年 8 月 9 日，恩佐在博洛尼亚、皮斯托亚和摩德纳地区举行的三省环道赛（Circuito delle Tre Province）中获得第二名，之后便停止了参加比赛。
从 1932 年起，恩佐将他对驾驶的热情转移到创造自己的赛车上。法拉利车队于 1929 年成立，从那一年起开始在其出赛的阿尔法·罗密欧跑车上使用跃马标志。对于恩佐·法拉利而言，赛车仍然是他的第一想法，只是他体验赛车的角度发生了变化。
在他有生之年，无论是一级方程式还是耐力赛，其赛车上的每一位车手都由恩佐亲自挑选，尼基·劳达和吉勒·维伦纽夫就是其中的两位，恩佐有着独到的直觉，只有真正当过车手的人才能将这些直觉发挥到极致。