恩佐·法拉利也不例外。1908 年在博洛尼亚举行的 Coppa Florio 比赛，恩佐的父亲阿尔弗雷多带着儿子们观看了比赛，因此点燃了恩佐对赛车运动的热情。恩佐的生活从此发生了翻天覆地的变化：他的学习成绩并不优秀，但其发明创造力和他父亲车间里的实践能力一样出色。

机械师的工作让他对汽车、卡车和其他车辆等宏伟的物品产生了更大的热情，不但增强了小伙子的力量，还让他能够做出更多的壮举。

第一次世界大战不仅完善和简化了机动车辆的制造过程，而且从一战开始，赛车运动得到了决定性的推动，变得更加普及。也正因为如此，恩佐十多岁时的梦想才得以实现，1919 年，年仅 21 岁的他驾驶着由 Ugo Sivocci 在米兰建造的 CMN 参加了人生的第一场比赛，该公司也聘请恩佐成为其试车手。