恩佐·法拉利在各种方面都充满了动力。他对于追求胜利、成就和创造世界上最好的汽车有着强烈的渴望，这促使他不断将自己及周遭的人推向巅峰。

虽然恩佐本身也是一名赛车手，但作为一名领导者，他更是出类拔萃。他于 1929 年创建了法拉利车队，于是这一支车队总是不断超越别人认为不可能实现的目标。

恩佐通过第一辆法拉利 125 S 体现了以创新造就竞争优势的激情。其上搭载雄心勃勃的 V12 发动机使其成为一款非常成功的赛车。