恩佐·法拉利在各种方面都充满了动力。他对于追求胜利、成就和创造世界上最好的汽车有着强烈的渴望，这促使他不断将自己及周遭的人推向巅峰。
虽然恩佐本身也是一名赛车手，但作为一名领导者，他更是出类拔萃。他于 1929 年创建了法拉利车队，于是这一支车队总是不断超越别人认为不可能实现的目标。
恩佐通过第一辆法拉利 125 S 体现了以创新造就竞争优势的激情。其上搭载雄心勃勃的 V12 发动机使其成为一款非常成功的赛车。
恩佐并且培养了一种必胜的精神，和一种鼓励新想法的企业环境。于1988年去世后，他的创新精神在马拉内罗仍延续至今。例如，法拉利早在 1979 年就试验过拨片换档变速箱，并于 1989 年将其成功的应用在获得大奖赛冠军的 640 F1 赛车上； 法拉利于2021年首次发布时装秀； 并在 2022 年推出了首款四门跃马Purosangue； 2023 年法拉利再次于勒芒耐力赛夺冠； F80 则是来自马拉内罗的最新超级跑车，开启V6 混合动力的新时代。其设计灵感来自法拉利 F1 赛车和勒芒冠军车 499P。
虽然恩佐已不在人世，但马拉内罗的创新激情在如今更加的旺盛。法拉利总是能出奇制胜、不断创新而且全力以赴。恩佐留给后人的遗产中最重要的部分就是法拉利精神。