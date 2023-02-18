恩佐·法拉利：125年的传奇

1898 年 2 月 18 日，当恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 在意大利小镇摩德纳 (Modena)诞生时，没人能预料到他接下来的精彩人生。
由于恩佐的远见、决心和冒险精神，起初并不起眼的汽车品牌传奇诞生了。
现在，125 年后，我们为您准备了一段新视频，其中概述了一位力争上游的年轻汽车修理工如何将他对赛车的热爱作为出发点，从而创立了一个成功的汽车品牌，该企业将继续制造全球最受欢迎的汽车。
这部纪录片呈现了恩佐一生中的亮点，从 1919 年他参加的第一场比赛 - 帕尔马的爬坡赛，到十年后组成自己的法拉利车队，一直到 1947 年创立了我们现在所知的法拉利.
影片继续叙述法拉利车队是如何逐渐登上赛车运动的顶峰，从其在勒芒 24 小时耐力赛中的第一场胜利到 1951 年的 F1 首次胜利。 接下来的十年继续取得巨大成功——夺得第一个 F1 世界冠军，一年内获得三个世界冠军，1962 年恩佐推出了可能成为历史上最具标志性的汽车 250 GTO。
观看独家视频，了解恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 的一些最伟大成就，从机械师到赛车手，再到创建法拉利
恩佐在晚年的岁月里表现出无比的冷静于执着，保持一股笃定的信念，并不断地在各方面进行创新和突破。第一款后置发动机 V12 跃马于 1971 年问世，三年后，法拉利车队在 F1 中取得了 50 场胜利。在接下来的十年即将结束时，法拉利 F40 从美学和性能的角度来看，也许就代表了恩佐梦想中法拉利的巅峰之作。
当这位汽车界伟人在 F40 揭幕仅一年后就去世时，他所取得的巨大成就仍会长久的延续下去。恩佐大概无法预料，他所创立的品牌会如此成功的圆满他年少时的梦想。