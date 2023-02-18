恩佐·法拉利：125年的传奇

1898 年 2 月 18 日，当恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 在意大利小镇摩德纳 (Modena)诞生时，没人能预料到他接下来的精彩人生。

由于恩佐的远见、决心和冒险精神，起初并不起眼的汽车品牌传奇诞生了。



现在，125 年后，我们为您准备了一段新视频，其中概述了一位力争上游的年轻汽车修理工如何将他对赛车的热爱作为出发点，从而创立了一个成功的汽车品牌，该企业将继续制造全球最受欢迎的汽车。



这部纪录片呈现了恩佐一生中的亮点，从 1919 年他参加的第一场比赛 - 帕尔马的爬坡赛，到十年后组成自己的法拉利车队，一直到 1947 年创立了我们现在所知的法拉利.



影片继续叙述法拉利车队是如何逐渐登上赛车运动的顶峰，从其在勒芒 24 小时耐力赛中的第一场胜利到 1951 年的 F1 首次胜利。 接下来的十年继续取得巨大成功——夺得第一个 F1 世界冠军，一年内获得三个世界冠军，1962 年恩佐推出了可能成为历史上最具标志性的汽车 250 GTO。

