浪漫。这一词来源于意大利“La Dolce Vita（甜蜜生活）”之都罗马，也是法拉利最新软顶跑车 Roma Spider 的灵感来源。今天的空气中也弥漫着浪漫的气息。
很少车型具有 Roma Spider 的魅力，如同在佩萨罗附近亚得里亚海沿岸的圣巴托洛自然区域公园（San Bartolo Natural Regional Park）到风景如画的格拉达拉（Gradara）小镇的公路旅行一样，充满了浪漫诱惑。我们的车手迪诺·贝加诺维奇是法拉利车手学院的年轻天才。2004 年出生于瑞典，曾在 2022 年赢得欧洲地区方程式锦标赛冠军，给人留下了深刻印象。
他说：“这是我第一次驾驶 Roma Spider。这款车非常适合想日常驾驶法拉利的人。整体格外完善舒适，而且外观和内饰都极为优雅。” 这种优雅源自 Roma Spider 的灵魂：一款具有面料顶棚的前中置发动机敞篷跑车，呼应法拉利 250 GT California 和 365 GTS4“Daytona Spider”等经典车型的精髓。
敞篷车是体验亚得里亚海景观的最佳方式，同时能够欣赏Roma Spider 所提供的舒适和刺激
弥漫在这片土地上的葡萄藤和海盐的芳香，是迪诺敞开顶棚的全部理由。他感叹道：“在盛夏时节，有这样的性能真是太棒了，可以一边聆听发动机的声音，并享受阳光。”
后排座椅上巧妙地安装了导风板，只需轻轻一按，导风板就会升起，平息车厢内的乱流。然后，当乌云开始遮挡阳光，气温开始下降时，就可以收起车顶。
科技面料车顶拥有碳纤维外观，具备与可伸缩硬顶相同的隔热和隔音性能。同样备受青睐的还有可加热的 18 档可调座椅、颈部加热器和可加热方向盘。在通往格拉达拉的绵延公路上，中世纪城墙和城堡随处可见，迪诺充分发挥了 Roma Spider 的性能。