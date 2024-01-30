浪漫。这一词来源于意大利“La Dolce Vita（甜蜜生活）”之都罗马，也是法拉利最新软顶跑车 Roma Spider 的灵感来源。今天的空气中也弥漫着浪漫的气息。

很少车型具有 Roma Spider 的魅力，如同在佩萨罗附近亚得里亚海沿岸的圣巴托洛自然区域公园（San Bartolo Natural Regional Park）到风景如画的格拉达拉（Gradara）小镇的公路旅行一样，充满了浪漫诱惑。我们的车手迪诺·贝加诺维奇是法拉利车手学院的年轻天才。2004 年出生于瑞典，曾在 2022 年赢得欧洲地区方程式锦标赛冠军，给人留下了深刻印象。

