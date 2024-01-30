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海边的优雅

Roma Spider 的名字就让人联想到浪漫，确为畅游亚得里亚海沿岸的最佳选择。年轻的法拉利驾驶学院车手迪诺·贝加诺维奇（Dino Beganovic）探索由时尚、舒适和性能谱写的交响乐
撰文: Chris Rees/摄影: Stephan Bauer

浪漫。这一词来源于意大利“La Dolce Vita（甜蜜生活）”之都罗马，也是法拉利最新软顶跑车 Roma Spider 的灵感来源。今天的空气中也弥漫着浪漫的气息。

很少车型具有 Roma Spider 的魅力，如同在佩萨罗附近亚得里亚海沿岸的圣巴托洛自然区域公园（San Bartolo Natural Regional Park）到风景如画的格拉达拉（Gradara）小镇的公路旅行一样，充满了浪漫诱惑。我们的车手迪诺·贝加诺维奇是法拉利车手学院的年轻天才。2004 年出生于瑞典，曾在 2022 年赢得欧洲地区方程式锦标赛冠军，给人留下了深刻印象。

观看视频：法拉利车手学院的车手迪诺·贝加诺维奇驾驶Roma Spider沿着亚得里亚海岸以及前往格拉达拉中世纪小镇的蜿蜒道路

他说：“这是我第一次驾驶 Roma Spider。这款车非常适合想日常驾驶法拉利的人。整体格外完善舒适，而且外观和内饰都极为优雅。” 这种优雅源自 Roma Spider 的灵魂：一款具有面料顶棚的前中置发动机敞篷跑车，呼应法拉利 250 GT California 和 365 GTS4“Daytona Spider”等经典车型的精髓。

敞篷车是体验亚得里亚海景观的最佳方式，同时能够欣赏Roma Spider 所提供的舒适和刺激

弥漫在这片土地上的葡萄藤和海盐的芳香，是迪诺敞开顶棚的全部理由。他感叹道：“在盛夏时节，有这样的性能真是太棒了，可以一边聆听发动机的声音，并享受阳光。”

后排座椅上巧妙地安装了导风板，只需轻轻一按，导风板就会升起，平息车厢内的乱流。然后，当乌云开始遮挡阳光，气温开始下降时，就可以收起车顶。

Roma Spider在转弯时敏捷，且在直线上惊人地迅速；法拉利车手学院的车手迪诺·贝加诺维奇被Roma Spider的多样魅力所吸引；从上方看，它既是一辆真正的跑车，又是一辆舒适的敞篷巡游车

科技面料车顶拥有碳纤维外观，具备与可伸缩硬顶相同的隔热和隔音性能。同样备受青睐的还有可加热的 18 档可调座椅、颈部加热器和可加热方向盘。在通往格拉达拉的绵延公路上，中世纪城墙和城堡随处可见，迪诺充分发挥了 Roma Spider 的性能。


Roma Spider，凭借其顶级的优雅设计，在意大利中部马尔凯地区格拉达拉的美丽中世纪街道上完美地融合。

他说道：“我是后轮驱动车型的粉丝，作为一个车手，我能真实地感到它的动力。但非常舒适，可以每天使用。我很想在我的家乡斯德哥尔摩驾驶这辆优雅的跑车，我觉得它一定非常适合，还可以去瑞典海岸的斯莫根（Smögen）兜风。这辆车棒极了，希望我能尽快再次驾驶它。”
此文章摘自官方法拉利杂志的第61期