法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚（Benedetto Vigna）证实：“首辆电动法拉利将秉承我们赛车传统的根基，并将汲取更广泛的技术储备，同时保留其所有原真性和一致性。从我加入法拉利的那天起，我就很高兴将自己的技术知识、经验和网络运用到团队真正令人印象深刻的工作中。”

法拉利的目标是在2030年实现碳中和，虽然它仍然致力于内燃机，但正在向电气化迈进。到2026年，法拉利约60%的供应将是全电动和混合动力汽车。目前马拉内罗确实正在建设一栋新大楼，这栋专门建造的设施主要负责制造电动机、电池组和功率逆变器。





