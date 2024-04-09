让我们强调这个事实：这是一辆合法上路的公路赛车。这就是这款令人惊叹的法拉利新车型的真正成就所在：它的设计是为了让驾驶者体验赛车的强度和感动，同时在赛道以及普通道路上驾驶。

在充分发挥赛车性能之后，拉斐尔-德-西蒙尼从驾驶座走了出来，神情安详。“我们本可以让这辆车在赛道上速度更快，但这辆车名为SF 90 XX Stradale，代表了它必须同时拥有'XX' 的赛道DNA和'Stradale'的道路元素。对我来说，这是一个非常重要的成就。”



当然，由于已具备来自SF 90 Stradale这样一个充满优势的起点，开发任务变得更加容易，正如拉斐尔所说：“SF 90 XX Stradale上的大部分功能都来自我们对SF 90 Stradale的深入了解和经验。我们已经打造出一辆更好的车。”

