这是压力。在马拉内罗郊外的法拉利试车场菲奥拉诺赛道上，所有人的目光都聚焦在这辆在长直道上飞驰的红色赛车上。全世界的媒体都聚集在赛道边，全神贯注地关注着 SF90 XX Stradale，这辆车正要创造历史，创造公路版赛车的最快单圈速度。而且只有一次机会：确实有压力。
最后，显示器呈现结果：验证单圈时间为1分17.309秒-比SF 90 Stradale Assetto Fiorano的单圈时间整整快了1.4秒。法拉利研发试驾主管拉斐尔-德-西蒙尼（Raffaele de Simone）已确认，SF90 XX Stradale 是菲奥拉诺赛道上最快的合法上路的公路赛车。
让我们强调这个事实：这是一辆合法上路的公路赛车。这就是这款令人惊叹的法拉利新车型的真正成就所在：它的设计是为了让驾驶者体验赛车的强度和感动，同时在赛道以及普通道路上驾驶。
在充分发挥赛车性能之后，拉斐尔-德-西蒙尼从驾驶座走了出来，神情安详。“我们本可以让这辆车在赛道上速度更快，但这辆车名为SF 90 XX Stradale，代表了它必须同时拥有'XX' 的赛道DNA和'Stradale'的道路元素。对我来说，这是一个非常重要的成就。”
当然，由于已具备来自SF 90 Stradale这样一个充满优势的起点，开发任务变得更加容易，正如拉斐尔所说：“SF 90 XX Stradale上的大部分功能都来自我们对SF 90 Stradale的深入了解和经验。我们已经打造出一辆更好的车。”
为了实现这一惊人成就，法拉利采取了全面的方法。在各方面均考虑周详，包括：空气动力学、混合动力系统、重量减轻、控制逻辑、制动、传动、声音等等。
空气动力学套件是动力方面的最大进步，能提供是一般 SF90 Stradale 两倍的下压力。坐在驾驶座上感觉如何呢？“这是个美妙的经历，”拉斐尔说。“你能充分感受到汽车紧贴地面，但更令人印象深刻的是，你还能更深刻地感受到汽车的平衡。你会立刻注意到固定式尾翼，但同样重要的还有汽车前侧的改变，如采用了新的分流器和双 S 形导管。”
由于下压力的大幅增加，提供其他的开发机会，例如增加弹簧硬度，从而保持非常稳定的驾驶水平。额外的下压力同时也令制动系统获得大幅升级，搭配更大型的后制动盘和新式制动片。加上结合另一项创新技术 ABS EVO ，制动距离大大缩短，于是驾驶员在过弯时能较晚开始制动。
增强的空气动力学设计还能提高冷却效能，进而帮助混合动力系统释放出更大的动力。SF90 XX Stradale 拥有强大无比的1030 cv，比普通车型多出 30 cv。但更大的进化在于施加扭矩力的方式。在您最需要的时候，法拉利全新的 “额外动力”功能采用与一级方程式赛车完全相同的策略，可在短时间内提供额外动力。通过与车辆动态控制系统的协同作用，可确保充分利用峰值扭矩进行横向加速。
增强的轰鸣声让您的听觉享受更上层楼。V8 发动机在音量和音色方面都更加浑厚、明显和强烈，而新换挡杆的声音听起来与 XX 赛道赛车如出一辙。此外，转向输入的响应时间也缩短了，于是驾驶者能够通过方向盘感受到最真实路面情况。
虽然 SF90 XX Stradale 可在公路上行驶，但同时也为赛道使用而打造。客户可以在全球各地的赛道上，亲自体验这款非凡法拉利的完整性能。
SF90 XX Stradale完美地诠释了整体大于局部之和的理念。在持续不断技术升级的良性循环之下，造就了这款动力强劲的汽车：既能带来赛车的原始感觉和激情，又保持了公路车的驾驶性能、稳定性和实用性。