“如果让孩子用蜡笔在纸上画一台车，他一定会画成红色的跑车。”过去，恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）先生常常这样毫不掩饰地表达自己的自豪感。几年后，如果你问那个孩子，长大后想从事什么职业，他会直截了当地回答：法拉利测试车手。
这一职业需要投入无限热忱，同时充满了浪漫的传奇色彩。然而，仅凭热爱与天赋是远远不够的。除了与生俱来的特质，后天扎实的能力也需要正确的引导。想要成为测试车手不仅需要高超的驾驶技术，还要能够了解测试跑车在不同路况条件下的具体表现，发现跑车的微妙变化，并掌握如何才能最大程度上释放跑车性能潜力的方法。
测试车手这个职业就是一个不断学习的过程。最终，凭借这些努力你才能够加入法拉利质量测试团队，正式开启测试车手的职业生涯。
在这个团队中，工程师Alessandro Bianchi负责管理21名测试车手。他们是在跃马跑车交付客户前的最后一道保障。成为测试车手的第一天，你会驾驶跃马跑车缓慢驶离工厂大门，进行最终测试。
你将驶过那个曾给测试车手带来无数麻烦的“臭名昭著”的井盖，但这却是驶离马拉内罗后，每台法拉利必须经受的考验。这似乎成为了一种仪式，能够为测试车手提供噪音和车身抖动情况等各种关于测试跑车的重要信息，帮助他们初步了解跑车的基本性能表现。
对于那些懂得如何初步了解跑车表现的测试车手而言，这无疑是一个信息宝库。再结合其他相关信息，他们才能够达成评估每台跑车性能表现这一主要任务，以确保他们所驾驶的跃马跑车的整个制造流程，完全符合工程师和设计师在各个设计与研发阶段设定的目标。
臻于完美，也就是跑车的极致性能表现，正是法拉利不懈追求的目标。自76年前品牌创立以来，这已成为跃马不可或缺的品牌基因。而法拉利测试车手的作用便是确保这一目标得以实现。
这些追求至臻完美的“捍卫者”们需要注重更多的微妙细节，在Claudio Nizzi的领导下，团队的六名成员都非常努力地工作。
他们三班轮替，从早晨5点开始工作，有时甚至会加班至深夜。这样安排的目的是什么呢？因为严谨性和保密性在这里至关重要。他们负责处理采用伪装外观以隐藏全新完整机械结构的测试车与原型车，以及完成研发，但在进入预生产阶段前仍需要进行优化改进的车型。
对测试车手而言，在数百公里到数千公里，乃至数万公里的测试期间，不断重复相同的测试内容俨然是一种考验。但这同时也是难得的历练，有助于完善他们的评判标准。事实上，清晰了解测试跑车出现的情况还远远不够，测试车手还需知晓如何对问题进行正确分类与合理归因。
他们不会为了优化相关设置或即时调整那些不尽如人意的方面而急于和技术人员沟通。对实验与开发部门的14名测试车手而言，这是他们日常工作的一部分。他们驾驶的是那些相对“不成熟”的法拉利跑车。
研发部门中有两类测试车手，一类是负责针对多款车型某一方面的性能进行测试的多车型测试车手，另一类则是专门负责某一特定车型整体性能测试的项目测试车手。全新跃马车型正是在这一测试体系下诞生的，是负责不同项目的多名测试车手共同努力的结果。质量团队的测试车手无需离开马拉内罗，而可靠性与研发团队的测试车手则需要经常出差。
他们的测试地点不仅局限于法拉利总部与菲奥拉诺赛道（Fiorano circuit）；整体的测试项目还涉及巴洛科试车场（Balocco Proving Ground）、纳尔多环形高速赛道（high-speed Nardò Ring）、具备低抓地力（和极端温度）的瑞典北部雪地以及有着酷热天气的迪拜地区。
此外，还有纽伯格林赛道（Nürburgring）这条最著名也最令人赞叹的赛道：这条赛道将跑车可能在整个生命周期中面临的几乎所有路况集中在了约20公里的距离内。
无论何时何地，法拉利测试车手的任务始终是不变的。他们是法拉利坚定的捍卫者，以见微知著的魔法一步步打造最纯正的法拉利跑车。