测试车手这个职业就是一个不断学习的过程。最终，凭借这些努力你才能够加入法拉利质量测试团队，正式开启测试车手的职业生涯。

在这个团队中，工程师Alessandro Bianchi负责管理21名测试车手。他们是在跃马跑车交付客户前的最后一道保障。成为测试车手的第一天，你会驾驶跃马跑车缓慢驶离工厂大门，进行最终测试。

你将驶过那个曾给测试车手带来无数麻烦的“臭名昭著”的井盖，但这却是驶离马拉内罗后，每台法拉利必须经受的考验。这似乎成为了一种仪式，能够为测试车手提供噪音和车身抖动情况等各种关于测试跑车的重要信息，帮助他们初步了解跑车的基本性能表现。

对于那些懂得如何初步了解跑车表现的测试车手而言，这无疑是一个信息宝库。再结合其他相关信息，他们才能够达成评估每台跑车性能表现这一主要任务，以确保他们所驾驶的跃马跑车的整个制造流程，完全符合工程师和设计师在各个设计与研发阶段设定的目标。



