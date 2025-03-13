若说起詹卡洛·巴盖蒂 (Giancarlo Baghetti) 在 1961 年兰斯法国大奖赛上夺得胜利的精彩过程，则可以拍成一部精彩的电影。在锡拉库扎和那不勒斯，巴盖蒂驾驶由国际汽车联合会赞助的法拉利赛车，赢得了非锦标赛的比赛（国际汽车联合会承担了第四辆法拉利赛车的费用，为年轻的优秀车手提供了一个席位）。

他与当代最顶尖的车手们：斯特林-莫斯（Stirling Moss）、吉姆-克拉克（Jim Clark）和格雷厄姆-希尔（Graham Hill）等人同台竞技。 巴盖蒂驾驶法拉利156“鲨鱼鼻”赛车在排位赛中名列第 12 。当看到三辆法拉利赛车因机械故障而退赛时，他无疑感到十分震惊。尽管如此，巴盖蒂仍保持冷静，并在最后一圈超越丹·格尼（Dan Gurney），仅以 0.1 秒的优势获胜。于是，他驾驶法拉利赛车赢得首场 F1 赛胜利，并且仍然是唯一一位在前三场 F1 比赛中均获得胜利的车手。虽然这是一个惊人的成果，但可惜之后他没有在任何其他比赛中再获胜。

相形之下，马里奥·安德烈蒂（Mario Andretti ）的冠军生涯较为持久。他是与菲尔·希尔（Phil Hill）合作，是赢得一级方程式世界锦标赛的仅有的两位美国车手之一。安德烈蒂于 1978 年驾驶莲花车队赛车赢得该项赛事。他在自己首场 F1 比赛、即 1968 年在沃特金斯格伦举行的美国大奖赛中也曾夺得杆位。当时他更专注于印地赛车 (IndyCars)赛事，但这位受欢迎的意大利裔美国车手很快也开始驾驶法拉利汽车参赛，并于 1970 年在赛百灵耐力赛驾驶 512 S 赛车赢得胜利。次年，安德烈蒂加入了法拉利车队，并立即赢得了在南非卡拉米举行的赛季揭幕战。安德雷蒂有句名言：“如果一切看上去都在掌控之中，那你的车速就太慢了。”