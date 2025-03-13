驾驶法拉利赛车是种独特的使命。在法拉利车队 75 年的发展历程中，许多赛车运动史上最伟大的冠军车手都曾驾驶过法拉利车队赛车。有些车手甚至在首次亮相时就赢得了冠军。在这些杰出人士背后通常还有更多鲜为人知的精彩故事。
奈杰尔·曼塞尔 (Nigel Mansell) 在 1989 年世界锦标赛的首轮比赛中就取得了这样的殊荣。而这场胜利还有更加令人欣喜原因，当时法拉利首次推出了全新款半自动变速器。曼塞尔在排位赛中排名第六，他以一贯幽默的方式表示自己其实已经订了早班飞机回家，因为他确信新款变速箱会出现故障。相反，尽管在进站时需要更换方向盘，曼塞尔还是以令人出乎意料方式赢得了巴西大奖赛……
但他还不是第一位代表法拉利车队首次夺冠的车手。这一殊荣非胡安·马努埃尔·方吉奥莫属（Juan Manuel Fangio），这位优异的车手冠军纪录累累。在与法拉利车队签约参加 1956 年赛季后，方吉奥顺利赢得了首轮阿根廷大奖赛。当时与队友路易吉·穆索 (Luigi Musso) 一同站上领奖台。同样是首次代表法拉利车队出战的穆索，在将赛车交给燃油泵出现故障的方吉奥之前，神勇领跑前 29 圈。按照当时的规则，车队领导有较多的决定权力。随后，方吉奥发现自己正在与斯特林·莫斯（Stirling Moss）的玛莎拉蒂较劲，但后者的车速很快就受到燃油泄漏问题的影响。方吉奥甚至在赛车发生失控侧滑后，仍然赢得了比赛。而这场胜利很大程度上要归功于穆索。这也是他首度获得F1比赛胜利。
若说起詹卡洛·巴盖蒂 (Giancarlo Baghetti) 在 1961 年兰斯法国大奖赛上夺得胜利的精彩过程，则可以拍成一部精彩的电影。在锡拉库扎和那不勒斯，巴盖蒂驾驶由国际汽车联合会赞助的法拉利赛车，赢得了非锦标赛的比赛（国际汽车联合会承担了第四辆法拉利赛车的费用，为年轻的优秀车手提供了一个席位）。
他与当代最顶尖的车手们：斯特林-莫斯（Stirling Moss）、吉姆-克拉克（Jim Clark）和格雷厄姆-希尔（Graham Hill）等人同台竞技。 巴盖蒂驾驶法拉利156“鲨鱼鼻”赛车在排位赛中名列第 12 。当看到三辆法拉利赛车因机械故障而退赛时，他无疑感到十分震惊。尽管如此，巴盖蒂仍保持冷静，并在最后一圈超越丹·格尼（Dan Gurney），仅以 0.1 秒的优势获胜。于是，他驾驶法拉利赛车赢得首场 F1 赛胜利，并且仍然是唯一一位在前三场 F1 比赛中均获得胜利的车手。虽然这是一个惊人的成果，但可惜之后他没有在任何其他比赛中再获胜。
相形之下，马里奥·安德烈蒂（Mario Andretti ）的冠军生涯较为持久。他是与菲尔·希尔（Phil Hill）合作，是赢得一级方程式世界锦标赛的仅有的两位美国车手之一。安德烈蒂于 1978 年驾驶莲花车队赛车赢得该项赛事。他在自己首场 F1 比赛、即 1968 年在沃特金斯格伦举行的美国大奖赛中也曾夺得杆位。当时他更专注于印地赛车 (IndyCars)赛事，但这位受欢迎的意大利裔美国车手很快也开始驾驶法拉利汽车参赛，并于 1970 年在赛百灵耐力赛驾驶 512 S 赛车赢得胜利。次年，安德烈蒂加入了法拉利车队，并立即赢得了在南非卡拉米举行的赛季揭幕战。安德雷蒂有句名言：“如果一切看上去都在掌控之中，那你的车速就太慢了。”
接下来，基米·莱科宁 (Kimi Räikkönen)在2007 赛季荣幸地取代迈克尔·舒马赫 (Michael Schumacher) 成为法拉利车队的车手； 舒马赫仍旧无疑是法拉利车队中最受尊敬的车手，而且从比赛胜利的数目来看，他无疑是最成功的车手。这位以超出常人冷静性格闻名的芬兰车手不负“冰人”的绰号，获得了杆位和最快圈速，最终赢得了澳大利亚大奖赛的胜利（在同一场比赛中，刘易斯·汉密尔顿首次代表迈凯轮车队出战，获得第三名）。那一年，他们在通往世界锦标赛的道路上继续赢得了五场比赛，仅以一分之差惊险获胜。费尔南多·阿隆索 (Fernando Alonso) 在 2010 年巴林大奖赛上首次代表法拉利车队出战时也获得了胜利，并且直到阿布扎比大奖赛的决赛之前仍旧不断追逐世界冠军。
虽然那一个非凡赛季后来只有令人深感遗憾的结局，但是阿隆索还是可以感到安慰，因为他仍然是少数几位首次代表法拉利车队就夺冠的车手之一。