无论是今天还是过去，一辆全新法拉利的诞生代表着一个非常繁复创作过程的巅峰，这个过程涉及了各种技能，对有幸参与其中的设计师和工程师来说是一项艰巨的挑战。
在他们之前的伟人往往都具有超卓技能。所以，马拉内罗的设计师座在一张白纸之前，是否感到一些折磨当今艺术家的焦虑？我们与法拉利296 GTB背后主要创意人员的会面，希望能够找到这些问题的答案。我们尝试通过他们了解决定新车型外观的因素，特别是这款Berlinetta。
汽车外形的首席设计师 Stefano De Simone 表示，大约 80% 的成品汽车在原始草图中可初见一斑
首先，我们可以说监督296 GTB起源的两位项目领导者都是弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）麾下力将，都是手绘师出身。许多人可能会感到惊讶，甚至可能感到安心。
Carlo Palazzani和Angelo Nivola处于所谓的“X一代”和“千禧一代”的风头浪尖，他们分别负责跑车外观和内饰设计。
Palazzani（他的助手是Stefano De Simone、Jason Furtado和Adrian Griffiths）解释说：“296 GTB的外观在一年多前就曝光了”。我们做了有许多草图，通过人工智能快速识别处理，然后生产风格模型。项目随后会进入了一个类孵化器，在这里，美学和技术方面的每个组成部件都达到了成熟。总共耗时三年多。” 这个时间进度是千年之交所需时间的一半，距离第一张草图仅三个月；但仍然比闪电速度要慢亿万年，20世纪60年代的大师们声称这个时间已经能将原型车带到了道路上。
跑车内饰设计主管Angelo Nivola在Nicola Bevilacqua的协助下解释道：“296 GTB的主题非常清晰，而且看起来非常简单。驾驶乐趣是驱动概念：第一步是缩小轴距和保持紧凑的体积，同时特别关注内饰。因为值得一提的是，在驾驶乐趣中，“乐趣”最具物理性和感知性的体验由方向盘进行传递。”
在弗拉维奥·曼佐尼 (Flavio Manzoni) 的指导下，296 GTB 的主题对设计师来说很明确：制造一辆驾驶起来尽可能有趣的汽车
车型内部和外部的简报被传送给各自的创意团队，得益于各自的总监和设计总监的协助，他们在完全自主的情况下工作。
Stefano De Simone是296 GTB外观的设计师，他说：“就296 GTB而言，我们保留了约80%的原始草图。我们都非常满意，工作方法再一次完美地发挥了作用。”
De Simone强调：“有许多不容忽略的细节：车头展示出强烈的简洁与和谐感，进气口为后部肌理提供动力，而且我们在表面如何与光线融汇以及让正确的反光彰显优美线条上花费了大量的心血。”
回到内饰的诞生，Nivola与部件风格设计总监Roberto Mastruzzo一起，解释功能性和驾驶乐趣的结合产生了美。“我们从非常简单的诉求开始，在驾驶员正前方安装了一个‘环绕式’显示屏。所需的一切都在正确的地方; 眼睛、驾驶员的专注都不会被多余或遥远的元素所迷惑。”
与通常的时间表相比，296 GTB 的设计和开发速度快得令人难以置信，从最初的草图到测试大约需要一年时间，总共只需要三年时间
Carlo Palazzanc接着说：“最后，我想赞扬一下车尾的设计。我认为296 GTB的后四分之三视图是法拉利过去50年设计史上最成功的成果之一。美学和技术的发展齐头并进，中央排气管以“Y”形向上流动，以支撑车灯之间的黑色桥梁。”
他继续说道：“这不是一个风格练习，而是一个由精密系统组成的纤薄廓形，能够在后轴创造300-400公斤的下压力。然后是散热格栅； 它们也具有精美结构，我觉得设计方案完美诠释了这个组件。”