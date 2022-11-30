车型内部和外部的简报被传送给各自的创意团队，得益于各自的总监和设计总监的协助，他们在完全自主的情况下工作。

Stefano De Simone是296 GTB外观的设计师，他说：“就296 GTB而言，我们保留了约80%的原始草图。我们都非常满意，工作方法再一次完美地发挥了作用。”

De Simone强调：“有许多不容忽略的细节：车头展示出强烈的简洁与和谐感，进气口为后部肌理提供动力，而且我们在表面如何与光线融汇以及让正确的反光彰显优美线条上花费了大量的心血。”



回到内饰的诞生，Nivola与部件风格设计总监Roberto Mastruzzo一起，解释功能性和驾驶乐趣的结合产生了美。“我们从非常简单的诉求开始，在驾驶员正前方安装了一个‘环绕式’显示屏。所需的一切都在正确的地方; 眼睛、驾驶员的专注都不会被多余或遥远的元素所迷惑。”

