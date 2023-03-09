Dino 208 GT4: 小型发动机杰作

我们认为V8和V12发动机体积不小，尤其是以现今标准看来。法拉利目前标志性的V12容量为6.5升；最小的V8容量则为3.9升。然而，第一个法拉利V12的容量只有1.5升，一开始V8发动机的容量曾经也只有2.0升。实际上，这些是有史以来量产数量最小的V12和V8汽车发动机。
有史以来第一辆法拉利，即1947年的125 S，其上配备了小体积 V12 1496.77 cc容量发动机。特色为转速快，能够提供118马力。法拉利的2.0升V8发动机不那么出名，部分原因是该型号只在意大利本土市场出售。它安装在 1975 年 Dino 208 GT4 上，这是法拉利有史以来最特殊的车型之一。
这款著名的小型发动机即使可能已经减小了尺寸，但它仍然将 Dino 208 GT4 推向了又轻又快的速度； 在 7.7 秒内达到 0-100kmh
首先，该车款甚至未挂法拉利徽章。1967年，法拉利推出了以恩佐儿子阿尔弗雷多（Alfredo，绰号Dino）命名的车型，他于1956年去世，享年仅24岁。法拉利徽章常见于搭载V6发动机的运动跑车及F1赛车型上；而Dino 系列包括了几款车型较小、价格较实惠的法拉利公路用车。目的为了扩大马拉内罗的市场触达率并提高产量。
1967 年双座 206 GT为法拉利推出的第一款公路 Dino，其上搭载了全新 2.0 升 V6发动机。这也是法拉利的第一款后中置式发动机的公路车，也就是首批采用发动机位于驾驶舱后及后轴前的量产跑车之一。
跃马接下来于1969 年推出了速度更快、功率更强的 2.4 升 246 GT。尽管该车款仍然属于Dino系列，但后来成为法拉利有史以来最受好评的公路车之一。这也是一次重大的商业成功。
208 GT4 是包括流行的 Dinos（从左到右）206 GT、246 GT 和 308 GT4 在内的最后一辆车
下一款 Dino 是备受争议的创新型308 GT4，在1973年巴黎车展上推出。这是一辆采全新中置式发动机的法拉利。在与宾尼法利纳独家合作长达20年后，法拉利也开始与另一著名意大利设计Bertone合作。这是一辆风格全然不同的法拉利 Dino，采用了大胆的全新构型。Bertone 设计的 GT4 不同于以往宾尼法利纳的优雅线条，而是采用了引人注目的楔形造型：融合了锋利的边缘、平坦表面并加上一些悬垂风格。尽管有些争议性，但仍非常引人注目。
另外非同寻常的是，该车款具备后座——尽管空间很小。这是法拉利的首款中置式发动机2+2构型，长度仅为 4.3 米，是采用中置发动机格局的一款精湛作品。（当前排座椅向前调整时，后排座椅可以使用。）
此外，在该车款之上还使用了法拉利的首款量产V8，为一台 90 度 2926 cc 的发动机，在 7700 rpm 转速时能产生 255 马力。为了使整体协调，发动机为横向安装。
两年后，V8发动机也安装于双座车（宾尼法利纳设计）308 GTB上。与当代的GT4不同的是，那辆车正式挂上了法拉利徽章。Dino 称号在1976年底被删除，正式成为法拉利GT4，直到1980年停止生产，由Mondial 2+2取而代之。
首次亮相于 1974 年的 208 GT4 沿用了之前 Dino 的造型，但在 2 升 V8 发动机的形状中引入了工程学的壮举
但是GT4的故事还有一个非同寻常的转折点。跃马曾推出配备2.0 升发动机的版本，由历史上产量最小的V8提供动力。208 GT4于1974年11月的都灵车展问世，除了发动机较小之外，与308 GT4几乎相同。缸径从 81 毫米降至 66 毫米，功率从 255 马力减少到 180 马力。虽然性能有所下降，但仍然能在短短 7.7 秒内从静止加速到 100 km/h（62 mph），最大速度为 220 km/h（137 mph）。较小的V8发动机能达到7700 rpm之高的转速，并且能发出振奋人心的轰鸣声。
新款208 GT4仅在意大利销售，特别为了避免当时在意大利对容量超过2.0升发动机车款课税。这是因应1973年OPEC石油输出国组织宣布石油禁运造成油价大幅上涨，为减少对石油依赖采取的政策。208 GT4 的生产持续至 1980 年，之后这款成功的小型发动机继续为双座 208 GTB 和 GTS 提供动力。
另外值得一提的是，法拉利的发动机是史上少数几款2.0升V8发动机之一，均由意大利制造商生产。然而，法拉利的 1990.64 cc 容量比其他汽车制造商竞争对手低了几立方毫米。