Dino 208 GT4: 小型发动机杰作

下一款 Dino 是备受争议的创新型308 GT4，在1973年巴黎车展上推出。这是一辆采全新中置式发动机的法拉利。在与宾尼法利纳独家合作长达20年后，法拉利也开始与另一著名意大利设计Bertone合作。这是一辆风格全然不同的法拉利 Dino，采用了大胆的全新构型。Bertone 设计的 GT4 不同于以往宾尼法利纳的优雅线条，而是采用了引人注目的楔形造型：融合了锋利的边缘、平坦表面并加上一些悬垂风格。尽管有些争议性，但仍非常引人注目。

另外非同寻常的是，该车款具备后座——尽管空间很小。这是法拉利的首款中置式发动机2+2构型，长度仅为 4.3 米，是采用中置发动机格局的一款精湛作品。（当前排座椅向前调整时，后排座椅可以使用。）



此外，在该车款之上还使用了法拉利的首款量产V8，为一台 90 度 2926 cc 的发动机，在 7700 rpm 转速时能产生 255 马力。为了使整体协调，发动机为横向安装。



两年后，V8发动机也安装于双座车（宾尼法利纳设计）308 GTB上。与当代的GT4不同的是，那辆车正式挂上了法拉利徽章。Dino 称号在1976年底被删除，正式成为法拉利GT4，直到1980年停止生产，由Mondial 2+2取而代之。

