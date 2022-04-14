法拉利在GT竞赛世界中的未来围绕着296 GTB发展，正在逐渐成型，该款车型经过重新定义设计，以满足GT竞赛和性能规格的要求。





全新的296 GT3是488 GT3车型的继承者，后者兼备标准配置与EVO配置，488 GT3自首次征战赛事至今，累积斩获了107个冠军头衔，在770场比赛中荣膺429场胜利，辉煌战绩证实了它是法拉利史上最成功的赛车。