法拉利在GT竞赛世界中的未来围绕着296 GTB发展，正在逐渐成型，该款车型经过重新定义设计，以满足GT竞赛和性能规格的要求。
全新的296 GT3是488 GT3车型的继承者，后者兼备标准配置与EVO配置，488 GT3自首次征战赛事至今，累积斩获了107个冠军头衔，在770场比赛中荣膺429场胜利，辉煌战绩证实了它是法拉利史上最成功的赛车。
从草图到现实：观看 视频，Centro Stile 团队如何将 296 GT3 变为现实
对于法拉利GT竞赛的设计师和工程师而言，以488 GT3及其显赫战绩作为参考，不仅代表着性能上的超越； 它还代表了能够从取之不尽的开发经验和技术解决方案中汲取灵感，实现构思新造型时的突破。无论是在公路上还是在世界上最负盛名的赛道上，法拉利都比较极具辨识度，因此，该款车型的线条、体量和表面是性能与美学要求完美结合的结晶。
与去年的 250 LM 一样，新款 296 GT3 是专为 GT 比赛，以及那些希望在周末享受赛车乐趣的人而设计
为此，除了赛车专用的各种空气动力学改进，新车继承了与系列车型的设计风格，在设计阶段便已借鉴1963年250 LM等车型，参考简约与功能性的完美结合。
从早期的草图便能清晰看出296 GTB保留了独特的风格元素。 性能和风格元素巧妙结合，彰显技术与美学的融汇，成为每辆跃马跑车的标志特征。
在法拉利工厂风洞内进行的计算流体动力学校准气流研究涉及汽车的方方面面，目的是确保空气动力学设置能够保证最佳的阻力系数和下压力，从而增强车辆的操控性。
独家呈现跃马未来耐力赛车手 296 GT3 的部分草图
Ferrari 296 GT3已经在法国锡涅（Signes）的Oreca工厂完成组装，向世人宣告跃马6缸发动机将重返赛场。不过，为了遵守技术法规，该车型将不会配置公路款296 GTB的插电式动力总成系统。
第一辆采用V6发动机（当时采用65°配置的1500 cc发动机）的法拉利是1957年的单座赛场Dino 156 F2。 次年，马拉内罗在一些前置发动机Sport Prototype车型上推出另外两款具有增强发动机容量的V6车型，一款为196 S，另一辆是246 F1，这辆单座赛车在1958年带领迈克·霍索恩（Mike Hawthorn）夺下了一级方程式锦标赛车手冠军宝座。
296 GT3 取代了 488 GT3，成为有史以来最成功的法拉利赛车
第一辆使用中后置V6发动机的跃马车型是1961年面世的246 SP。一举夺下当年与次年的Targa Florio耐力赛桂冠。 同样在1961年，法拉利凭借156 F1赢得了首个一级方程式车队冠军头衔，该赛车安装了具有120度“V”形布局的V6发动机。
法拉利在1981年推出的126 CK的V型发动机上安装了涡轮增压器，1982年的126 C2上也具有同样的配置，这是第一款在F1赛事中赢得制造商冠军头衔的涡轮增压赛车，紧随其后的是1983年126 C3的胜利。作为一系列珍贵车型的继任者，法拉利296 GT3肩负重任。今年将会开始赛道研发阶段，预计将在2023年迎来赛事首秀。