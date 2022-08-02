若亚瑟从发车区的前排位置起跑，其他车手将很难超越他。即使从较后放的位置发车，他的胜算仍然很高。比赛数据肯定了他一向采取攻势的风格：在上一个赛季的 21 场比赛中，他前进了至少79个名次，目前他的起步位置共进步了15次，十分惊人。他只有两次落位，两次排名不变，以及有几场比赛未能顺利完成。





“我的天性就是尽可能地向前冲，”亚瑟说。“如果意识到可以用让我的赛车表现更好，我就不会轻易妥协。我偶尔也会犯错，因为在排位赛或决斗中，人不可能总是无懈可击。而且我认为如果改变比赛方式，就无法追求自己的梦想和达成目标。”



