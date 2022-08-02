亚瑟与哥哥查尔斯·勒克莱均具备激进的驾驶风格。查尔斯是迄今为止唯一一位从法拉利车手学院起步，一路成长为法拉利车队一级方程式赛车的车手。
弟弟亚瑟尔出生于 2000 年 10 月 14 日，追随他哥哥的脚步，这位摩纳哥车手连续第二年代表马拉内罗学院参加三级方程式，为Prema车队的一员。
勒克莱尔准备将强大的法拉利Roma开到沙漠
若亚瑟从发车区的前排位置起跑，其他车手将很难超越他。即使从较后放的位置发车，他的胜算仍然很高。比赛数据肯定了他一向采取攻势的风格：在上一个赛季的 21 场比赛中，他前进了至少79个名次，目前他的起步位置共进步了15次，十分惊人。他只有两次落位，两次排名不变，以及有几场比赛未能顺利完成。
“我的天性就是尽可能地向前冲，”亚瑟说。“如果意识到可以用让我的赛车表现更好，我就不会轻易妥协。我偶尔也会犯错，因为在排位赛或决斗中，人不可能总是无懈可击。而且我认为如果改变比赛方式，就无法追求自己的梦想和达成目标。”
Ferrari Roma 的 V8 发动机在 3.4 秒内将跑车从 0推进到60英里/小时
但在他在赛道上一展身手之前，先花了一天时间在巴林首都麦纳麦街道上驾驶法拉利Roma。“马拉内罗制造的汽车，白色通常不是多数人心目中典型的颜色，”亚瑟笑着表示。“但是当我看到那辆带有特殊 AVUS 白色调的 Roma，再加上 Rosso Ferrari 的内饰时，我改变了主意。”
他说，驾驶 Roma“是一种全新的体验”，让这位年轻的赛车手感受到“一辆跃马汽车令人惊叹的多功能性”。
“在弯道驾驶时，转向灵敏度如同单座赛车一样精确，所以感觉自己几乎在驾驶3级方程式赛车，”他说。
Leclerc 惊叹于 Ferrari Roma 的操控性，与他的 F3 赛车进行比较更叹服其多功能性
法拉利诠释Roma车款形象时，提到了呈现“Nuova Dolce Vita（新美好人生）”风格，亚瑟对此十分认同。“即使在我居住的摩纳哥常见狭窄街道和小巷，但仍然可以每天开这款车。
“Roma 的隔音效果非常好。为此我打开收音机测试，音乐播放质量完全不受影响。但老实说，我立即又关掉了，因为对我来说，法拉利V8发动机的轰鸣才是最悦耳的音乐！”
勒克莱尔又一次难以忘怀的激情驾驶
他选用“Sport（运动）”模式维持了一段时间，这是方向盘上可用的五个选项之一。“而且，”他承认，“我也忍不住尝试了‘Race’（竞赛）模式：你可以从发动机即刻获得扭矩，并且可以彻底感受到V8 极致的运动本质。” 因此，尽管他没有测试Roma的极限，但他认为这车款驾驶起来非常令人满意。
“我选择了‘Esc-Off’模式，可以关闭电子辅助设备，并且运用反转向系统控制汽车，十分有趣。即便如此，汽车仍会依照驾驶者的输入精确转向，因此驾驶始终感觉非常安全。我真的很享受这次驾驶经验。” 的确如此。