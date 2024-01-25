在戴通纳荣誉榜上，法拉利共赢得了 5 次总冠军和 16 项组别冠军。哪个最具代表性呢？那当然是在 1967 年，由 Lorenzo Bandini 和Chris Amon 驾驶的法拉利 330 P3/P4 夺下的冠军殊荣，同时由 Mike Parkes 和 Ludovico Scarfiotti驾驶的 330 P4 以及 Pedro Rodriguez 和 Jean Guichet 驾驶的 412 P 分别夺得亚军和季军。

今年，跃马在戴通纳国际赛道的系列赛衍生组别中带来了五辆法拉利 296 GT3 和七名正式车手。在 GTD 职业组别中，由 Daniel Serra 和 Davide Rigon 领导 Risi Competizione 车队，两位车手不仅是跨大西洋赛事的专家车手，同时也是 2022 年耐力赛的冠军，同行车手还有包括 Alessandro Pier Guidi 和 James Calado，后者与 Antonio Giovinazzi 一起加冕为 2023 年勒芒 24 小时耐力赛的“王者”。

