在戴通纳荣誉榜上，法拉利共赢得了 5 次总冠军和 16 项组别冠军。哪个最具代表性呢？那当然是在 1967 年，由 Lorenzo Bandini 和Chris Amon 驾驶的法拉利 330 P3/P4 夺下的冠军殊荣，同时由 Mike Parkes 和 Ludovico Scarfiotti驾驶的 330 P4 以及 Pedro Rodriguez 和 Jean Guichet 驾驶的 412 P 分别夺得亚军和季军。
今年，跃马在戴通纳国际赛道的系列赛衍生组别中带来了五辆法拉利 296 GT3 和七名正式车手。在 GTD 职业组别中，由 Daniel Serra 和 Davide Rigon 领导 Risi Competizione 车队，两位车手不仅是跨大西洋赛事的专家车手，同时也是 2022 年耐力赛的冠军，同行车手还有包括 Alessandro Pier Guidi 和 James Calado，后者与 Antonio Giovinazzi 一起加冕为 2023 年勒芒 24 小时耐力赛的“王者”。
在 GTD 级别中，Miguel Molina 与 Simon Mann、François Heriau 和 Kei Cozzolino 共享 AF Corse 赛车； Triarsi Competizione 车队的成员包括：Alessio Rovera、Onofrio Triarsi、Charles Scardina 和 Riccardo Agostini； Antonio Fuoco 与 Roberto Lacorte、Giorgio Sernagiotto 和 Eddie Cheever III 重返美国，代表 Cetilar Racing 车队。最后与 Conquest Racing 车队的Manny Franco、Albert Costa Balboa、Alessandro Balzan 以及Cédric Sbirrazzuoli组成了法拉利的完整阵容。
经过 24 小时测试后，在周末进行了测试和排位赛，24 小时耐力赛的发车排位已经确定：在 GTD 职业组中，Serra 将在第五位发车，而在 GTD 组别中，Costa、Fuoco、Rovera 和 Molina 分别在第六、第七、第八和第十一位发车。
“戴通纳是什么？这是一场寒冬后的觉醒，一场引人入胜的比赛，传统上直到最后一小时才能分出胜负”，Pier Guidi 说，他于 2014 年在佛罗里达州 GTD 组别中参赛，这是跃马记录的最后一次胜利。这位 40 岁的意大利车手补充道：“这里的氛围很特别，极具美式风格。例如，这里没有真正的维修站，而是在混凝土墙的另一侧搭建了帐篷，车队就在那里工作。当你返回加油并且更换车手时，你必须尽快完成所有事情，包括翻越围墙的运动姿势，以免浪费时间”。
与勒芒、斯帕赛道和纽伯格林赛道等大型 24 小时赛事一样，这是一场全天候的比赛。然而，戴通纳在许多方面都是独一无二的，尤其是其标志性的“倾斜弯道”，也就是倾角高达 31 度的弯道，能让法拉利 296 GT3 充分展现其性能。
Davide Rigon 说：“无法用语言来描述车手在倾斜弯道上的感觉，即使是模拟器也不能完美地传达这种感觉。这里确实与众不同。例如，在更换轮胎后，如果这些倾斜的弯道是潮湿的，则很难操控车辆。你不能松开油门，否则会很危险，尤其是在交通拥挤的情况下，但如果你‘全速前进’，则必须鼓起很大的勇气。这些都是微妙而激动人心的时刻”。
在 2023 年 1 月，296 GT3 正式亮相的佛罗里达州，法拉利车队人员满怀雄心壮志。登上领奖台最高台阶的梦想与近几个月来所做工作的努力交织在一起。Daniel Serra 对此深信不疑：“我们将全力发挥赛车的潜力和团队精神，为胜利而战：和 Davide、Ale、James 一起组团，感觉很棒，这种感觉将我们紧密团结在一起：我们带上头盔，努力跑的最快”。