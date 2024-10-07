米兰时装周期间，法拉利 SS25 系列在历史悠久的阿尔西奥内剧院 (Teatro Alcione) 亮相，绽放无限魅力。出席此次 Ferrari Cabinet 系列独家展示的嘉宾包括时尚界 泰斗 -《Vogue》杂志主编安娜·温图尔 (Anna Wintour)、《绯闻女孩 Gossip Girl》明星埃德·维斯特维克 (Ed Westwick) 和他的妻子、演员兼模特艾米·杰克逊 (Amy Jackson)。

观众在座无虚席的展场中欣赏到法拉利创意总监 Rocco Iannone 的最新时装系列。这是一场具有前瞻性的展示，成功地结合了法拉利永恒的工艺，与高级时装的精致优雅。确实，Iannone 的 SS25 系列以大胆手法，巧妙的阐述了他的时尚宣言——将高端、现代的剪裁与汽车制造商法拉利著称的大胆美学风格完美融合。

