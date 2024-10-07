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The Ferrari Cabinet

时尚界 精英 纷纷出席米兰时装周盛会，观赏法拉利2025 年春夏系列首次亮相
撰文: Luke Ponsford

米兰时装周期间，法拉利 SS25 系列在历史悠久的阿尔西奥内剧院 (Teatro Alcione) 亮相，绽放无限魅力。出席此次 Ferrari Cabinet 系列独家展示的嘉宾包括时尚界 泰斗 -《Vogue》杂志主编安娜·温图尔 (Anna Wintour)、《绯闻女孩 Gossip Girl》明星埃德·维斯特维克 (Ed Westwick) 和他的妻子、演员兼模特艾米·杰克逊 (Amy Jackson)。

观众在座无虚席的展场中欣赏到法拉利创意总监 Rocco Iannone 的最新时装系列。这是一场具有前瞻性的展示，成功地结合了法拉利永恒的工艺，与高级时装的精致优雅。确实，Iannone 的 SS25 系列以大胆手法，巧妙的阐述了他的时尚宣言——将高端、现代的剪裁与汽车制造商法拉利著称的大胆美学风格完美融合。

观看法拉利精彩的SS25时装秀上令人惊艳的造型展示…

该系列的主打单品包括：定制西装外套、飞行员夹克、铅笔裙和长裤，每件服装都细节精美，呈现性感的轮廓设计塑造并服贴身型，流畅的线条强调了运动感和自由度。面料种类繁多，包括：软垫皮革、皱褶透明硬纱，以及法拉利创新的 Q-CYCLE® 材质。牛仔工作服则赋予该系列粗犷、阳刚的气息，得益于拉绒和大理石纹细节；而丝绸方巾则为设计增添了更轻盈的感觉。

其他精美呈现的时装秀造型包括：连衣裙、短裙和 T 恤，并采用跃马 3D 刺绣以及配有 Macramé 补丁和复杂的缝线细节；搭配大胆的珠宝、太阳镜和驾驶手套则在优雅风格之上增添了一丝大胆。


上图，从左至右：模特 Anok、Amelia Gray、Irina Shayk 和 Candice Swanepoel 展示了法拉利 SS25 Cabinet 系列在米兰时装周上的部分造型；图中还展示了该系列中的两款精美手袋

虽然 Iannone 的时装系列采用了不少法拉利的标志性红色元素 - 但整体展示色调从红色渐渐转变为烟草、皮革和赤陶等朴实的颜色，最后并以充满活力的黄色结束，为整个展示过程注入一股轻快的活力。

此外，并推出一系列制作精美的配饰，进一步提升了 SS25 系列的品质。Maranello Clutch 手拿包现在采用特殊 radica 木纹皮革制成；以及工具箱风格的皮革手提包，和独特的混合驾驶芭蕾舞鞋（提供：凉鞋、高跟鞋和靴子版）等产品，立即成为法拉利配件系列中受欢迎的新产品。

最终，SS25 系列成功融合了精准剪裁、大胆色彩及流畅线条，打造出精美的法拉利服装，同时也呼应了跃马品牌独特的设计语言。这绝非易事，但才华洋溢的设计师 Iannone 做到了。他的非凡贡献确保法拉利将继续称霸时尚和汽车领域。


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