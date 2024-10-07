米兰时装周期间，法拉利 SS25 系列在历史悠久的阿尔西奥内剧院 (Teatro Alcione) 亮相，绽放无限魅力。出席此次 Ferrari Cabinet 系列独家展示的嘉宾包括时尚界 泰斗 -《Vogue》杂志主编安娜·温图尔 (Anna Wintour)、《绯闻女孩 Gossip Girl》明星埃德·维斯特维克 (Ed Westwick) 和他的妻子、演员兼模特艾米·杰克逊 (Amy Jackson)。
该系列的主打单品包括：定制西装外套、飞行员夹克、铅笔裙和长裤，每件服装都细节精美，呈现性感的轮廓设计塑造并服贴身型，流畅的线条强调了运动感和自由度。面料种类繁多，包括：软垫皮革、皱褶透明硬纱，以及法拉利创新的 Q-CYCLE® 材质。牛仔工作服则赋予该系列粗犷、阳刚的气息，得益于拉绒和大理石纹细节；而丝绸方巾则为设计增添了更轻盈的感觉。
其他精美呈现的时装秀造型包括：连衣裙、短裙和 T 恤，并采用跃马 3D 刺绣以及配有 Macramé 补丁和复杂的缝线细节；搭配大胆的珠宝、太阳镜和驾驶手套则在优雅风格之上增添了一丝大胆。
虽然 Iannone 的时装系列采用了不少法拉利的标志性红色元素 - 但整体展示色调从红色渐渐转变为烟草、皮革和赤陶等朴实的颜色，最后并以充满活力的黄色结束，为整个展示过程注入一股轻快的活力。
此外，并推出一系列制作精美的配饰，进一步提升了 SS25 系列的品质。Maranello Clutch 手拿包现在采用特殊 radica 木纹皮革制成；以及工具箱风格的皮革手提包，和独特的混合驾驶芭蕾舞鞋（提供：凉鞋、高跟鞋和靴子版）等产品，立即成为法拉利配件系列中受欢迎的新产品。
最终，SS25 系列成功融合了精准剪裁、大胆色彩及流畅线条，打造出精美的法拉利服装，同时也呼应了跃马品牌独特的设计语言。这绝非易事，但才华洋溢的设计师 Iannone 做到了。他的非凡贡献确保法拉利将继续称霸时尚和汽车领域。