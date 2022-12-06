试着想象绕过你最喜欢的弯道，却几乎感觉不到车身的转动或移动。这就是法拉利全新且极具革命性悬架系统的成果。其秘密的答案就在法拉利赐予的名字：采用Multimatic真正主动式滑阀（TASV）系统的法拉利主动悬挂技术。这里的关键词是“主动式”，它描述了技术的工作原理; 但它也同样适用于描述法拉利的创新方式：始终主动积极，不断寻求新的创意。

法拉利主动式悬挂技术拥有不少于三项新专利，而且绝对全新，并在的Purosangue中首次亮相，这堪称是法拉利史上最舒适，功能最齐全的跑车。

