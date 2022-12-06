试着想象绕过你最喜欢的弯道，却几乎感觉不到车身的转动或移动。这就是法拉利全新且极具革命性悬架系统的成果。其秘密的答案就在法拉利赐予的名字：采用Multimatic真正主动式滑阀（TASV）系统的法拉利主动悬挂技术。这里的关键词是“主动式”，它描述了技术的工作原理; 但它也同样适用于描述法拉利的创新方式：始终主动积极，不断寻求新的创意。
法拉利主动式悬挂技术拥有不少于三项新专利，而且绝对全新，并在的Purosangue中首次亮相，这堪称是法拉利史上最舒适，功能最齐全的跑车。
创新技术意味着转弯从未如此舒适，如此安全
GT汽车底盘工程主管阿尔弗雷多·西福（Alfredo Scifo）表示其重要性不容置疑。他说道：“就车底盘工程而言，这是法拉利过去十年取得的最大技术飞跃。”
与传统减震器（以固定方式对路面做出反应）不同，法拉利主动悬挂技术减震器可以完全独立于作用在其上的力而移动。这个突破性的系统内含一个位于减震器内的电机控制模块（MCM），这是世界首创，并已获得完全专利。四个减震器单元中的每一个（四个方位各一个）都配备了智能执行器，可以单独为每个减震器提供动力。
这种力来自与每个减震器其连杆相连的“电机”。车内还安装了一套精密考究的传感器，如车身加速度计、车轮加速度计、车轮位置传感器和6D偏航率传感器，不断提供信息来定义所需的减震力。
负责控制软件开发的车辆动态性能工程师弗朗西斯卡·明奇格鲁奇（Francesca Mincigrucci）告诉我们：“我们还有两项与控制逻辑软件相关的专利，可以进行无限范围的调整。我们能够可以完全控制每个轮子的位置，甚至可以把每个轮子放置在任何我们想要的地方，并能对其进行全面操控。”
主动系统进行干预平衡前轴和后轴上的重力。 这使得每个部分的根据快速达到平衡。 进入时，后轴上的额外力会增加横向加速度。 在退出时，更多的重力被施加到前轮。 其结果如何？ 平衡感、稳定性及驾驶乐趣得到更大提升
在乘坐舒适性方面，也灌注了大量的心血。弗朗西斯卡解释道：“主动式技术安装在车轮上，所以驾驶员必须管理额外的重量。使用电机控制模块来实现适当的舒适度极具挑战性。” 该系统自动运作，不过驾驶员可以通过专用的Manettino旋钮选择三种不同级别的减震之一。
Purosangue应对崎岖道路的能力同样标志着法拉利历史的新篇章。团队在不平坦的铺砌路面上进行了大量耐久性测试。阿尔弗雷多回想起团队进行的一项特殊实验：“我们在车顶上放了一些塑料水杯，主动式悬架的车身运动控制使它们保持稳定。但当我们关闭系统时，那些塑料杯就从车顶上滑落了。”
研发阶段需要克服许多艰难的挑战。电动马达完全是从零开始研发，技术人员花费了大量精力来设计一个能够在过弯时承受高达6000牛顿的力的紧凑型装置。这个精密系统有自己的电池和冷却装置，冷气装置使用的两个泵（每个轴一个）由一个小散热器供电。
四个主动悬架减震器可以完全独立移动，每个阻尼器都有自己的电机 - 此为世界首创
减震器的每个部分都选用了精准的材料，例如球墨铸铁齿轮，以最大限度地减少噪音和振动。主动式悬架必须与所有其他主动系统进行整合集成，例如4RMS-evo四轮转向系统等等。
法拉利主动式悬架技术的另一个重要特征是能够完全转移到其他未来的法拉利项目中。弗朗西斯卡说：“它拥有巨大的潜力。软件可以进行轻松校准，能够在不同的车辆中实现不同的性能。它实际上给了我们过去根本无法实现的无限可能性。”