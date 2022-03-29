今天，这种激情凝聚了一个超越当前跃马跑车阵容的法拉利世界。一切在米兰时装秀场上表现得淋漓尽致，通过展示经典车部门工匠的修复工作，以及一个包含了所有法拉利F1以及F2赛车1:18比例的模型收藏。相当于127辆汽车和六款原型车。





该收藏系列位于迈阿密，是阿根廷人Carlos Fornari的藏品，拥有从1948年到2021年期间所有法拉利车队参赛的车辆模型。每一辆车都可追溯其来源，均来自模型专家或者工匠手工制作，所有的车辆都遵循相同的标准：从涂装、机械和空气动力学的角度来看，它们必须按照当时赛车的确切规格进行设计制作。