激情一直是法拉利过去75年不断创新的驱动力。在马拉内罗，激情贯穿了组成法拉利家族的劳动力以及他们制造的公路跑车和赛车，激情是跃马跳动的心脏。而在工厂大门之外，一个由全球粉丝和客户组成的庞大社区已经茁壮强大，共同的归属感和激情将所有人都团结在一起。
该系列由阿根廷人 Carlos Fornari 所有，每辆车要么由工匠手工制作，要么来自专家之手
今天，这种激情凝聚了一个超越当前跃马跑车阵容的法拉利世界。一切在米兰时装秀场上表现得淋漓尽致，通过展示经典车部门工匠的修复工作，以及一个包含了所有法拉利F1以及F2赛车1:18比例的模型收藏。相当于127辆汽车和六款原型车。
该收藏系列位于迈阿密，是阿根廷人Carlos Fornari的藏品，拥有从1948年到2021年期间所有法拉利车队参赛的车辆模型。每一辆车都可追溯其来源，均来自模型专家或者工匠手工制作，所有的车辆都遵循相同的标准：从涂装、机械和空气动力学的角度来看，它们必须按照当时赛车的确切规格进行设计制作。
该系列包含 Scuderia 在 1948 年至 2021 年间参加的所有赛车
每辆模型都对细节精雕细琢，例如迈克尔·舒马赫在9月11日蒙扎参赛使用的F2001，模型车身就没有涂层和黑色前鼻。车模藏品还包括第一辆配备后置发动机的法拉利F1（246 P）、Froilán González的375（首辆在F1赛事中获胜的法拉利）以及126C，这是1980年吉尔·维伦纽夫（Gilles Villeneuve）在伊莫拉测试的第一辆涡轮发动机赛车。
遵守规则至关重要，它能让人想起一级方程式赛车中一些伟大的法拉利传奇。例如，胡安·方吉奥（Juan Fangio）在1956年意大利大奖赛中获胜的法拉利赛车与比赛开始时所使用的赛车不同。当他被迫退出并放弃赢得车手冠军的希望时，法拉利车队的同事彼得·柯林斯（Peter Collins）迅速进站，并把自己的车让给了方吉奥。方吉奥接过赛车并在斯特林·莫斯之后第二个冲线，赢得了比赛冠军。正是这辆66号赛车，加入了1:18比例的模型收藏系列。
展出的汽车超过 127 辆，比例均为 1:18
该系列的制作花费了一段时间。2010年，当法拉利车队在土耳其大奖赛上完成第 800场一级方程式比赛时，藏家为所有F1和F2赛车设定了最后期限，以赶上第1000场比赛。遗憾的是，新冠疫情让这一想法落空。不过，一项修订计划已经实现，在今年法拉利成立 75周年之前拥有所有F1和F2比赛车型，以及拥有至少为法拉利车队参加过3次比赛的车手模型。
当然，有值得为之奋斗的事情就应该尽力地达成，这个收藏系列尽管已经完成，但依然会接受其他特定的模型。例如有两辆312 73赛车模型，但对于Jacky Ickx在西班牙蒙特惠奇比赛的车辆（红色车身，前端设有黄色饰带），收藏系列的大门依然为其敞开。
对于一个实现了收藏所有F1参赛赛车梦想的收藏家来说，下一步是什么？明年法拉利将再次重返世界耐力锦标赛，他的焦点已经转向法拉利运动系列。