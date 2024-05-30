马廖里的父亲曾希望儿子成为一名医生，尽管他选择了进入险象丛生的赛车世界，但这位年轻人显然与他的对手们不同。"1954 年，他的一位意大利朋友告诉美国体育周刊《Sports Illustrated (体育画报)》 ："马廖利与众不同。“他的个性并不狂野。食量也不大； 喝的更少。他也不贪恋美色。总是自制有理智。对于一个年轻的意大利人来说，这不寻常。对于意大利赛车手来说，这更是是不可能的。”

1928 年，马廖利出生于意大利北部皮埃蒙特大区的比耶拉，他从同样是意大利人的朋友车手乔瓦尼-布拉科（Giovanni Bracco）那里认识了赛车运动。1953 年、54 年和 55 年，他曾三次代表法拉利Scuderia 车队参加 F1 世界锦标赛，但出场次数不多，积分也不特别高。





