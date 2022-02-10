作为个性化定制项目，该部门的专业设计师还为内饰和外饰巧妙地精选了最佳的材料与颜色组合。为了进一步丰富内饰定制，客户还能为驾舱选择Alcantara或皮革饰面。





对于选取了Alcantara材料的车主，座椅将会采用渐变镂花设计，配备称为“Micro-gallettone”的图案，意大利文‘Gallettone’一词指的是曾用于将车轮连接到轮毂上的带把螺母。对于喜欢皮革内饰的客户，座椅上呈现一个远处山丘的抽象设计图案。