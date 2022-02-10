为了纪念这一里程碑，马拉内罗专门从往年历届活动的地点汲取灵感，为至少参加过一次法拉利盛会的客户打造了一份专属套餐：独特的Tailor Made个性化定制配置，并备有配套内饰。
法拉利 SF90 Spider个性化定制 - 蓝白相间 - 灵感来自 2018 年 Monte Bianco 地区的 Cavalcade 巡回赛
车主尊享特殊礼遇，共有五款个性化定制装饰套装可供挑选，这些套装均适用于跃马系列中的五款最新车型：812 Competizione、812 Competizione A、SF90 Stradale、SF90 Spider和296 GTB。
色调的设计灵感源自举办了法拉利盛会最美丽的意大利城市和地区，如：卡普里岛、罗马、西西里和托斯卡纳，此外，客户还能从Argento Siracusa银色、Blu Capri蓝色、Verde Volterra绿色、Bianco Courmayeur白色以及Rosso Taormina红色中挑选心仪的色调。
对于意大利海洋的爱好者来说，2019 Cavalcade Capri 是梦想照进现实的。 法拉利 812 Competizione 的颜色是彩虹系蓝色，还夹杂细微差别的绿色，让人想起法拉廖尼岛周围的水域
颜色并非跑车外观唯一的个性化特征：客户还能在车门印上挚爱的赛车号码。此外还能额外添加旗帜：左边车门可装饰车主的国旗，意大利国旗在右车门。
2013 Cavalcade 将参赛者带到托斯卡纳。 对于这个量身定制的倡议，最能反映该地区乡村的颜色是深绿色，带有青铜色调，让人想起土地的泥土色调。 在 812 Competizione A 车内可以看到这一切
作为个性化定制项目，该部门的专业设计师还为内饰和外饰巧妙地精选了最佳的材料与颜色组合。为了进一步丰富内饰定制，客户还能为驾舱选择Alcantara或皮革饰面。
对于选取了Alcantara材料的车主，座椅将会采用渐变镂花设计，配备称为“Micro-gallettone”的图案，意大利文‘Gallettone’一词指的是曾用于将车轮连接到轮毂上的带把螺母。对于喜欢皮革内饰的客户，座椅上呈现一个远处山丘的抽象设计图案。
2014 年，Cavalcade 访问了西西里的锡拉库扎镇。 全新法拉利 296 GTB 采用太阳反射的银色和金色色调启发的配色，便拥有意大利艺术城市中的巴洛克大理石颜色。
最后，后架装饰一个超大的碳纤维特制铭牌和一个镀铬或拉丝的螺母，上面点缀了专属的周年纪念雕刻。
作为对法拉利客户的特别“鸣谢”献礼，正是他们让法拉利Cavalcades成为体验非凡独特的盛会，这个定制系列将确保延续Cavalcade精神，并让“法拉利家族”的纽带变得更加坚固。