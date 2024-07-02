安德鲁-皮斯克在 23 岁时买下他的第一辆法拉利跑车--308 GT4。他回忆说：“为了买下它，我花光了身上所有的钱。但这是我最正确的决定，由此我进入法拉利的世界。我被法拉利的特殊神秘感所吸引。它所代表的意义远不止于驾驶。在志同道合的人之间，你会感到自己成为伟大事物的一部分，对我来说，汽车是生活中不可或缺的一部分。”

在获得第一辆法拉利之后的 40 年里，安德鲁陆续取得各种各样的汽车，从标志性的经典车型到特殊系列现代车型，从公路跑车到纯正赛车。他在跃马的世界沉浸越来越深。





