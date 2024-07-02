安德鲁-皮斯克在 23 岁时买下他的第一辆法拉利跑车--308 GT4。他回忆说：“为了买下它，我花光了身上所有的钱。但这是我最正确的决定，由此我进入法拉利的世界。我被法拉利的特殊神秘感所吸引。它所代表的意义远不止于驾驶。在志同道合的人之间，你会感到自己成为伟大事物的一部分，对我来说，汽车是生活中不可或缺的一部分。”
在获得第一辆法拉利之后的 40 年里，安德鲁陆续取得各种各样的汽车，从标志性的经典车型到特殊系列现代车型，从公路跑车到纯正赛车。他在跃马的世界沉浸越来越深。
他非常喜欢驾驶自己的每一辆法拉利。这其中包括两辆 “同时期 ”具有出色竞技记录的标志性公路赛车，两辆都是于 1957 年出厂：一辆 250 GT Tour de France （14 耳通风栅），他已经使用了 20 年，还有一辆 500 TRC，也连续用了十多年。
250 GT TdF 是一款采用合金车身的 Scuderia Ferrari Competizione 车型，曾参加 1957 年 Mille Miglia 一千英里拉力赛内的“竞选”，并在最后一届比赛中获得了第八名的佳绩。该车是少量制造的几辆之一，其独特的规格包括 C 柱采用了理想的 14 耳通风栅处理，以及顶置式挡风玻璃雨刷器。
另一款经典之作500 TRC曾多次参加Targa Florio拉力赛赛事，其第一任车主是Barone Bernardo Cammarota。安德鲁说：“尽管它与 250 'TdF'是同年制造的竞赛用法拉利，但驾驶起来感觉却截然不同。500 TRC 的轻盈和灵活、优异操控性和速度都令人难以置信。你能敏锐地感受到汽车本身和周遭的一切：声音、空气，以及路过的风景。”
安德鲁曾不下四次参加 Mille Miglia 比赛，其中包括驾驶他的 250 GT “Tour de France”，还参加过许多 Classiche Cavalcade 法拉利大游行活动，此外，他也是卵石湾汽车巡展的忠实粉丝。他的汽车曾多次在圆石滩优雅竞赛中获奖，最近一次是在 2023 年的竞赛中，他的 500 TRC 在法拉利经典老爷车部门（Ferrari Classiche）进行大规模修复后，赢得了 M-2 法拉利竞赛组的冠军。
安德鲁说：“我所有的汽车都获得 Ferrari-Classiche 经典车认证。我是 Ferrari Classiche 法拉利经典车部门的早期客户，与法拉利经典系列的关系极为密切。他们的工作热情令人难以置信，而且他们非常专业。当我买下 500 TRC 后，自然而然地将其交由Ferrari Classiche经典部门进行修复。他们保存了完整的历史档案，我们坐在一起仔细研究了所有原始文件和图片。”
安德鲁发现这辆车在参加 1958 年的 Targa Florio 拉力赛时的外形非常漂亮，于是要求将其恢复到原来的规格。这工作过程漫长而艰苦：修复工作于 2014 年开始，“第一阶段”大约在三年后完成，赶上了该车首次参加 Classiche Cavalcade 经典车大游行的时间。同年2017在法拉利 70 周年庆典活动中，它是唯一一辆由法拉利经典修复部门修复的汽车，在马拉内罗的 Concours d'Elegance 比赛中获得了胜利。
随后，500 TRC 之上又进行了更多修复的工作，最终于去年在圆石滩胜利亮相。安德鲁说：“这是一次大规模的合作。我们一起完成了所有的事情，包括在圆石滩的发布会。”500 TRC 甚至出现在一级方程式 Netflix 纪录片系列“Drive to Survive”中的 "Forza Ferrari （法拉利加油）"一集中。
安德鲁可以说是法拉利 V12 发动机的狂热爱好者。他拥有搭载 V12 的车型多得惊人，包括 812 Superfast、812 GTS，和现在的 812 Competizione A； 再加上他称之为“终极超跑”的 V12 混合动力 LaFerrari Aperta。