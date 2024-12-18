从20年代的Antonio和Alberto Ascari，到Gilles和Jacques Villeneuve、Graham和Damon Hill、Keke和Nico Rosberg，以及最近的Michael和Mick Schumacher，一级方程式赛车历史上充满了传奇的父子档王朝。
但塞恩斯家族的情况更不寻常。小卡洛斯在2015年首次亮相一级方程式赛车，并在该赛季加入了法拉利车队。和上述许多赛车手一样，他也有一位具有辉煌赛车战绩的父亲。不过儿子的战绩将无法与其父的驾驶壮举相媲美。
卡洛斯·塞恩斯在今年的阿布扎比大奖赛登上领奖台庆祝
这仅是因为老卡洛斯·塞恩斯是拉力赛车界的传奇人物，因此小卡洛斯需要对职业道路进行独特的改变，很少有赛车手会做这种尝试，而且几乎总是以令人失望的方式收场，甚至像基米·莱科宁这样出色的车手也未能避免。在近二十年战绩辉煌的职业生涯中，老塞恩斯曾两次获得世界冠军和大约26场拉力赛的冠军，并且还在持续参赛。
自豪的父亲卡洛斯·塞恩斯一路引导着他才华横溢的儿子走向一级方程式赛车的巅峰。他们之间的亲密关系如今依然如初，依旧牢不可破
小卡洛斯说：“他骨子里有一股永不停歇的力量。他不断推动你持续提高标准。当他不再参加拉力赛，他决定转向越野拉力赛，并成功三次赢得了所有比赛中最艰难的赛事---达喀尔拉力赛（Dakar rally）。他将会在2022年再次出征。
今年，59岁的老卡洛斯开始了一场全新的冒险，他将驾驶极速电动SUV征战Extreme E赛事。“我和他的关系一直很紧张”，27岁的马德里车手解释道。“我爸爸不会停滞不前，对于小时候的我来说，这意味着总是被迫做更多的事情。当我开始痴迷于卡丁车时，他支持并激励我，也接受我不会追随他职业脚步的事实”。现在已经在一级方程式中站稳了脚跟，小卡洛斯坦诚地接受了承载塞恩斯名字的挑战。
从左至右：卡洛斯·塞恩斯参观位于马拉内罗的法拉利工厂；在菲奥拉诺赛道测试全新的F80超级跑车；在他的812 Competizione Tailor Made前摆拍；卡洛斯身穿法拉利2025春夏时装系列的单品。
他强调：“这一直是一种荣誉，可在我职业生涯初期也是一种负担，但这不是他的错！”谈及赛车界时，他说：“业内人士和媒体可能会比较讥讽，在我职业生涯初期，很多人含沙射影说我能够入行，只是因为我是冠军赛车手的儿子。在那段时间里，父亲一直激励着我，帮助我尽最大的努力。因此，我能够通过我的成就向大家证明，我配得上我自己所开辟的职业生涯”。这一切都是很久以前的事了。他带着轻松的笑容说：“可以说从那时起，我学会了自食其力。但是知道我父亲一直就在我身边仍然至关重要！”
老卡洛斯在家里和围场里都是一个独立的存在，但正如小卡洛斯在关于签约法拉利的轶事中所述，他依然是儿子生命中的核心人物。
“我会永远铭记我们签约的那一天。和往常一样，我们必须处理各种合同草案，开很多次会议，还要处理马德里和马拉内罗之间来回发送电子邮件。此外，由于新冠期间的旅行限制，一切都必须通过视频通话完成。那天早上，我八点起床，我父亲跟我说拿支笔，法拉利的合同已经到了。你必须签字。我那时还穿着睡衣呢”，小卡洛斯笑着说。但我还是签好了合同”！