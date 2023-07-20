撰文: Daniele Bresciani - 摄影: Pavel Shubskiy



总部位于迪拜的法拉利远东及中东地区 ，以丰富的多样性著称，而法拉利大中华区则恰恰相反。其核心文化理念，也是其独特之处，则是在这片幅员辽阔，人口众多的土地上，展现出高度文化与语言统一性。

对于这一点，白贝先生（Giuseppe Cattaneo）深知于心。这位意大利经理人自2019年起便开始担任法拉利大中华区总裁，全权负责法拉利于中国内地、香港、澳门和台湾的所有相关事务。



白贝先生表示：“当我想到中国时，首先浮现在脑海中的便是‘尊重’一词。尊重这个国家延续千年的悠久传统及其对尖端技术的不懈追求。拥有庞大人口规模的中国虽始终致力于传承并发扬璀璨历史文化，但于此同时也在世界各地不断开拓自己的商业版图，并着眼于未来发展。