总部位于迪拜的法拉利远东及中东地区 ，以丰富的多样性著称，而法拉利大中华区则恰恰相反。其核心文化理念，也是其独特之处，则是在这片幅员辽阔，人口众多的土地上，展现出高度文化与语言统一性。
对于这一点，白贝先生（Giuseppe Cattaneo）深知于心。这位意大利经理人自2019年起便开始担任法拉利大中华区总裁，全权负责法拉利于中国内地、香港、澳门和台湾的所有相关事务。
白贝先生表示：“当我想到中国时，首先浮现在脑海中的便是‘尊重’一词。尊重这个国家延续千年的悠久传统及其对尖端技术的不懈追求。拥有庞大人口规模的中国虽始终致力于传承并发扬璀璨历史文化，但于此同时也在世界各地不断开拓自己的商业版图，并着眼于未来发展。
这些都值得我们学习和尊重。任何‘外国人’都不应自以为是地认为，他们可以来到中国，随意地向这里的人们传授经验。简言之，既然来到中国，就应该按照中国的规则行事。”中国对于法拉利来说是一个相对年轻的市场，这从以下几个方面便可得到佐证。
1992年，法拉利收获了其在中国内地的首份订单——一台法拉利348TS，并于1993年举行了交付仪式。1994年，中国内地首家法拉利展厅在北京揭幕。如今，法拉利在中国内地拥有17个经销商网点，包括上海、北京、广州、深圳、沈阳、杭州、南京、苏州、重庆、成都、青岛、厦门、武汉、昆明、长沙以及合肥。法拉利于去年通过贯穿全年、丰富多彩的系列活动隆重庆祝了品牌进入中国内地市场30周年。
在上海举办的庆典晚宴上，惊艳绝伦的法拉利中国30周年特别纪念版Roma隆重亮相。这台跑车由法拉利个性化定制中心携手中国著名设计师蒋琼耳，围绕30周年庆主题，共同打造而成。
这台车一经推出便被订购，其售卖所得中的 100 万作为慈善款项，捐赠给上海愿望成真慈善基金会(Make-A-Wish® Shanghai)，用于为罹患重病的住院儿童建立教育及互动空间。
2014年，法拉利在意大利以外的首个个性化定制中心（Tailor Made Centre ）于上海隆重揭幕。随后，法拉利于2021年在独具一格的新泰1920建立了上海法拉利之家（Casa Ferrari）。这里原来是一座纺织厂，位于上海最繁华的商业区之一，因其悠久的历史而闻名，后经过全面升级改建展露新颜。除了中国内地市场外，法拉利还在香港和台湾建立了业务布局。
法拉利在40年前进入香港市场，自2006年进入台湾市场以来，跃马已在台北、台中和高雄设立了三家经销商门店。值得一提的是，来自香港和台湾的两位客户分别拥有一台独一无二的跃马One-Off车型：法拉利P80/C及法拉利SF51。
白贝先生继续说道：“与全球其他国家的车主相比，中国的跃马车主更年轻，平均年龄只有35岁。”除此之外，法拉利大中华区还呈现出丰沛活力。“尤为值得一提的，女性车主占比已接近30%。中国是一个充满生机与朝气的市场，其规模正在不断扩大。
未来数年，我们将不断培养法拉利车主对品牌的忠诚度，进而促使他们选择购买多台法拉利跑车。此外，很多中国车主都将目光投向了电动车。因此，大家都对法拉利即将推出的纯电动引擎寄予厚望。”作为潜在的庞大市场，中国在积极创新的同时，还深深植根于自身的悠久传统。因此，选对团队对于管理这样一个独特市场至关重要。
对此，白贝先生解释道：“我们的团队由50多位成员组成，几乎全部都是中国人。包括我自己在内只有三位外国人。除了能够熟练地掌握语言，对中华文化的认同感也是选择团队成员的重要考量。中国市场不断更迭发展，前进的脚步从未停止。
在亚洲工作的20年时间里，我本人曾先后在五个不同时期来到中国，每一次都带给我不同的感受，让我体会到中国的持续发展。
因此，我们的团队成员不仅需要全面了解跃马品牌及其在全球所代表的精神意涵，同时需要深入理解一个极具智慧与涵养的年轻客户群体，在与他们交往的过程中始终铭记其独特的人文底蕴与才行修养。”