在马拉内罗附近的意大利郊外，人群聚集在每个村庄和城镇，观看经典和现代的法拉利车队徐徐通过，这是跃马品牌成立70周年庆典节目的一部分。
由于复古的意大利经典车的设计不适合在车流中停停走走，于是其中一些车辆开始发生过热的现象。凯文·科根（Kevin Cogan）和他的妻子安托瓦内特（Antoinette）驾驶一辆经典的1961年400 Superamerica，但这辆车也开始因车速缓慢而受到影响。
自修复以来，重生的法拉利 340 America 在摩德纳的 Cavallino Classic 赢得了最高奖项
科根回忆说：“人们来到路边，纷纷鼓掌和并向法拉利车队欢呼。”“我能感觉到车子的油压不断在降低。当我看见了一条侧车道，就把车开进去让它冷却一会儿。然后我抬起头来，就发现我正好停在恩佐·法拉利的故乡-法拉利博物馆不远处，那里也是法拉利在摩德纳的起点。我看着我妻子说：'好吧，我相信我们的意大利老爷车已经决定要回家了。'”
对于科根，一位来自肯塔基州路易斯维尔的房地产开发商来说，由于对法拉利的热情他搜集了一系列令人惊叹的跃马汽车。这次法拉利旅程，也是他于法拉利共处的美好时刻当中偶然的一小部分。
当凯文·科根第一次听到法拉利的悦耳轰鸣时，就迷上了跃马。1980年，他通过搜寻《洛杉矶时报》的分类广告购买了他的第一辆法拉利（1978年 308 GTS），他和妻子安托瓦内特从洛杉矶千里迢迢开着这辆车回肯塔基州的家，此后并与跃马开始了一段永恒的恋情，不仅爱上关于法拉利的所有事物，也包括了意大利的所有事物。
来自肯塔基州路易斯维尔的房地产开发商凯文·科根驾驶着他修复后的法拉利 340 America
他的法拉利珍藏系列中，也包括1951年的 340 America Barchetta。第二次世界大战飞行员、绰号“Helde”的巴黎绅士赛车手皮埃尔·路易斯·德雷福斯（Pierre Louis Dreyfus）于1951年曾驾驶该车参加勒芒赛，并且是在他拿到赛车仅仅一周后。次年1952年又再度参赛。
科根花了四年时间与法拉利经典车部门的专家合作，使这辆令人惊叹的汽车能够恢复到如同1951年6月中旬交付给德雷福斯的状态。
科根说：“法拉利经典车部门帮助法拉利爱好者将他们的老爷车恢复到出厂时的样貌。”他并兴奋地表示：“法拉利拥有他们生产过的几乎所有汽车部件的所有档案，包括各种齿轮的蓝图、活塞... 真是太神奇了。”“他们有文件显示汽车是否装有韦伯或Solex化油器。这是如同寻宝般精彩的一段旅程。如果你积极投入又采取正确行动，自然而然地你的家人也会一同参与。就会发展出一段很棒的故事。这并非只是金钱价值相关，尽管这很重要； 如何将这辆经典车恢复到原来样貌的过程确实非常有趣。”
发动机现在恢复到 340 America 在 1951 年勒芒比赛时的状态
将公路车辆恢复到原始状态，可能不是一项容易的任务； 对于经常针对不同赛道而修改，或根据规则变更进行调整的赛车来说，这项任务要困难得多。就340 America Barchetta 而言，科根和法拉利经典车团队得到了另一个偶然的协助：在一次巧遇中，科根发现了恩佐·法拉利、路易吉·奇内蒂和德雷福斯早年之间的通信，及获得宝贵的资料。
这个奇遇从科根在访问米兰时迷路开始，他走进一家书店，碰到了德雷福斯的孙子彼得·曼（Peter Mann），他正好是法拉利赛车手。直到很久以后，当科根在考虑购买 340 的同时翻阅汽车照片时，他才认出一张特别的照片 —— 彼得坐在祖父德雷福斯的车里。奇妙的命运安排，让曼，在米兰书店里向迷路的科根展示了这本书。
这个资料现在是他们的修复蓝图，法拉利经典车部门的工匠对此线索也感到惊叹不已。它回答了许多的疑问。例如，旧图像中显示乘客侧有个油箱。德雷福斯的一封信揭示了原因：这位绅士赛车手不喜欢在长时间的比赛中停下来换油，因此他们多装了一个备用燃油箱。当经典车恢复工作完成后，科根欣喜若狂：“收到属于你的法拉利经典车红皮书时是真正幸福的时刻。” 此后，他重生的法拉利 340 America Barchetta 在摩德纳的古董车展Cavallino Classic 上获得了最高奖项，并在Concours d' Elegance圆石滩车展中排名第二。