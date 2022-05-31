科根回忆说：“人们来到路边，纷纷鼓掌和并向法拉利车队欢呼。”“我能感觉到车子的油压不断在降低。当我看见了一条侧车道，就把车开进去让它冷却一会儿。然后我抬起头来，就发现我正好停在恩佐·法拉利的故乡-法拉利博物馆不远处，那里也是法拉利在摩德纳的起点。我看着我妻子说：'好吧，我相信我们的意大利老爷车已经决定要回家了。'”





对于科根，一位来自肯塔基州路易斯维尔的房地产开发商来说，由于对法拉利的热情他搜集了一系列令人惊叹的跃马汽车。这次法拉利旅程，也是他于法拉利共处的美好时刻当中偶然的一小部分。





当凯文·科根第一次听到法拉利的悦耳轰鸣时，就迷上了跃马。1980年，他通过搜寻《洛杉矶时报》的分类广告购买了他的第一辆法拉利（1978年 308 GTS），他和妻子安托瓦内特从洛杉矶千里迢迢开着这辆车回肯塔基州的家，此后并与跃马开始了一段永恒的恋情，不仅爱上关于法拉利的所有事物，也包括了意大利的所有事物。