夏尔·勒克莱尔，是驾驶16号法拉利F1的天才车手，也是2022赛季非凡开局的主角，在前三场比赛中取得了两场胜利。赛车是1979年的312 T4，正如恩佐·法拉利所说，这一辆丑陋但必胜的赛车，它不仅为乔迪·谢克特（Jody Scheckter）带来冠军头衔，并让吉尔·维伦纽夫封神传奇车手。





勒克莱尔与312 T4相约在复活节后立即到菲奥拉诺赛道会面，以便驱车畅游向逝世的加拿大冠军车手致敬，吉尔于40年前的5月8日，在比利时大奖赛排位赛的佐德尔赛道上丧生。

