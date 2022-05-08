一辆战绩显赫的传奇赛车。
一位雄心勃勃且意志坚定的新生代车手。
一条赛道，一个相聚的地方，一条在2022年迎来50年历史的历史赛道。
赛道正是菲奥拉诺赛道，自1972年以来是所有法拉利跑车的试验场，也是法拉利车队多年来进行的无数次测试的场地，直到一级方程式法规禁止其使用，以便削减飙升的成本。
观看 Charles Leclerc 在马拉内罗的 Fiorano 赛道上驾驶 312 T4
夏尔·勒克莱尔，是驾驶16号法拉利F1的天才车手，也是2022赛季非凡开局的主角，在前三场比赛中取得了两场胜利。赛车是1979年的312 T4，正如恩佐·法拉利所说，这一辆丑陋但必胜的赛车，它不仅为乔迪·谢克特（Jody Scheckter）带来冠军头衔，并让吉尔·维伦纽夫封神传奇车手。
勒克莱尔与312 T4相约在复活节后立即到菲奥拉诺赛道会面，以便驱车畅游向逝世的加拿大冠军车手致敬，吉尔于40年前的5月8日，在比利时大奖赛排位赛的佐德尔赛道上丧生。
Charles Leclerc 和 Réne Arnoux 讨论 Villeneuve 的 312 T4
参与这次独特会面的有Giacobazzi家族，他们也是赛车的车主，还有吉尔的好友与竞争对手勒内·阿尔诺（René Arnoux，他从1983年起，接替了吉尔在法拉利车队的位置），以及一些著名的机械师，如Umberto “Benny” Benassi、Gabriele Pagliarini、Pietro Corradini和Anselmo Menabue。
勒克莱尔与吉尔有许多相似之处：他的意大利语说得极好，尽管带有明显的法国口音，他以半红不火的身份来到法拉利，取代知名冠军车手基米·莱科宁，他在赛车场上角逐的坚定意志点燃了人们的激情，在赢取每一次比赛都展示出毫不妥协的英勇之姿。
在 Leclerc 和 312 T4 的车库里
当他抵达菲奥拉诺赛道后，看到了312 T4并惊呼：“太棒了！我可以上车吗？” 当然可以，夏尔。他四周围绕着法拉利客户赛车部的机械工程师们，他们负责管理在赛道上的单座赛车，其中有部门的试驾车手Andrea Bertolini、Gran Turismo的传奇人物阿尔诺，以及吉尔腼腆的机械师们，尽管他们不愿带来麻烦，却不可抑止地渴望接近这位天才车手。
活动的拍摄工作由一级方程式车队完成，他们正在准备一段视频，随后将于5月8日在迈阿密大奖赛开始前发布。Bertolini向夏尔提出如何管理单座赛车的建议，说道：“在换挡的时候，你一定要非常果断利落，小心轮胎，它们非常坚硬，抓地力有限。”查尔斯认真倾听，并仔细研究车上为数不多可以使用的指令控制，毕竟这辆赛车在其出生18年前就已诞生。
Fiorano 赛道上的 312 T4
是时候到赛道驰骋啦。312 T4启动，夏尔有点害羞地挂上一档。发动机停止并由机械师迅速重新启动。传奇再现，可以开始奔跑了：12缸发动机的轰鸣声在无数次将其视为主角的赛道上再次自豪地回响。勒克莱尔在第一圈小心翼翼地不犯任何错误，随后信心倍增，很快就开始享受驾驶的乐趣，让站内的人员分外激动，特别是维伦纽夫的机械师们：“似乎再次见到了吉尔”，Benassi激动地说道。
预设的几圈试车时间转瞬即逝：如此美妙经验就此结束，夏尔甚至感到非常难过：“我还想再开几圈，即使用它完成整个大奖赛一定非常艰难，但是驾驶这辆赛车实在是太美好了”。然后他说起吉尔：“我知道维伦纽夫是因为他英勇、鲁莽和不屈不挠的精神。他只赢得了六场比赛，但他的贡献可能无人能及，因为他为创造跃马神话立下汗马功劳。我能够驾驶这辆车来纪念他是一种荣幸。对我来说，我希望能够继续通过驾驶法拉利赛车参加比赛，给车迷们带来更多的激情”。我们指望你啦，夏尔！