弗朗切斯科（Francesco Zanata ）最近买下一辆二手 SF90 Stradale。尽管这辆车是他经常光顾的帕多瓦法拉利经销商 Ineco Auto of Padua所展示，而且行驶里程数仅为 5000 公里，但他仍坚持要对其进行法拉利认证。他的理由很充分，因为在三年前他曾在一家非法拉利展厅购买过一辆二手车。
弗朗切斯科说：“那是一辆 F12tdf。我很高兴，因为这车款十分少见。很不容易取得。” 弗朗切斯科十分懂车。他已拥有法拉利车款如488 Pista Spider，California和458 Speciale A。再加上他对展厅非常熟悉，所以他决定购买这辆价值不菲的车。
但没有人知道，前车主曾经对这辆车进行严重的不当使用。“六个月后，当我把车送去维修时，他们发现除了车上有 80 个非官方的螺母和螺栓，还有很多其他的螺母和螺栓都不见了。并且发动机、排气管等各方面都有问题。”
于是这辆F12tdf 被送往马拉内罗进行全面检修。“为了要把车况完全恢复正常，产生了一笔意想不到的额外开支。” 如果连弗朗切斯科这样忠实的法拉利迷也会遇到这种情况，那么，正如他自己沮丧地承认的那样，“任何人都可能遇到这种情况。”
根据他的惨痛经历，弗朗切斯科建议大家在购买二手法拉利时遵循取得 “认可证书 ”的途径。他说，“这至关重要。该计划带来的安心，意味着你可以安枕无忧。” 他还强调，客户服务与首次购买全新产品的客户服务程序完全相同：“买主将享受到同样严格高标准的客户服务。”
在马拉内罗，二手车主管安德烈亚-斯凯莱蒂（Andrea Scioletti）解释说：“法拉利Ferrari Approved 认可认证计划适用于车龄不超过 14 年、行驶里程不超过 120,000 公里的汽车。专业技术人员会对汽车的各个方面进行全面分析，包括机械和美学方面，以确保一切都符合原始规格，任何新部件都是授权部件，并且确保所有工作依照正确步骤完成。”
该计划包括进行至少201次的单独检查。安德烈亚说：“这是对汽车的全面验证，也包括其出处和历史。”该服务只在法拉利展厅提供； 并不包括私人交易。
在欧洲、美国、中东和中国地区，许多部件的保修期为 24 个月，而在世界其他地区为 12 个月。此外，还提供全天候道路救援服务。“当然，它还能提升汽车的价值，”安德烈亚补充道。
“电子和计算机技术的最新发展，令现代汽车的复杂性呈指数级增长。”安德烈亚指出：“显然，这导致购买二手车的风险增加，成本也随之上升。”自新冠疫情大流行以来，二手车市场蓬勃发展，形成了一场完美风暴，凸显了认证证书所带来的保障的重要性。
在意大利最东北部的特雷维索市，弗朗切斯科总结道：“购买二手车有许多原因。对我来说，认可证书就像一本护照，一本保证安心的护照，相信我。”