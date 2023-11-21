弗朗切斯科说：“那是一辆 F12tdf。我很高兴，因为这车款十分少见。很不容易取得。” 弗朗切斯科十分懂车。他已拥有法拉利车款如488 Pista Spider，California和458 Speciale A。再加上他对展厅非常熟悉，所以他决定购买这辆价值不菲的车。





但没有人知道，前车主曾经对这辆车进行严重的不当使用。“六个月后，当我把车送去维修时，他们发现除了车上有 80 个非官方的螺母和螺栓，还有很多其他的螺母和螺栓都不见了。并且发动机、排气管等各方面都有问题。”