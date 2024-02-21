自二十世纪中期以来，法拉利持续不停的发展个性化这门复杂的艺术。传奇实业家詹尼-阿涅利（Gianni Agnelli）早在 1948 年已要求由米兰的专业车身制造商 Touring 负责其 166 MM 的特殊车身设计。随后，它的诞生引发了全球对个性化的欣赏与渴望，而这种需求一直延续至今。
现在，随着最新“Ferrari One of a Kind (独一无二法拉利)”展览在摩德纳市的恩佐-法拉利博物馆开幕，公众将有机会一睹马拉内罗有史以来最独特的跃马车型。
“独一无二法拉利”展览将持续到2025年2月17日，展出的汽车将定期更新，以向游客展示尽可能多的独特车型。
阿涅利的 166 MM 当然也在展出之列，此外还有令人惊叹的 812 Competizione Tailor Made（这是由弗拉维奥-曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的造型中心推出的一款独特车型），以及金色车身 2018 Monza SP1 ，后者恰好是 Icona 限量版特别系列汽车的首款车型。
除了展示这些独一无二的车型外，“Ferrari One of a Kind (独一无二法拉利)”展览还为参观者提供了身临其境的个性化方案介绍，让他们了解这些汽车精心打造的过程，以满足法拉利车主的独特品味、需求，也许最重要的是崭新独特个性。
展览的核心是一面互动墙，及一个特殊的汽车配置器，参观者可以利用造型中心提供的材料、面料、颜色和大量选项，想象并虚拟设计自己梦想中的法拉利。
“Ferrari One of a Kind (独一无二法拉利)”展览于 2 月 18 日向公众开放，以庆祝恩佐-法拉利的生日，该展览并将持续至隔年 2025 年 2 月 17 日。在 2024 整年期间将定期更新展出的法拉利跑车，以确保参观者能体验到更多独一无二的法拉利跑车。