自二十世纪中期以来，法拉利持续不停的发展个性化这门复杂的艺术。传奇实业家詹尼-阿涅利（Gianni Agnelli）早在 1948 年已要求由米兰的专业车身制造商 Touring 负责其 166 MM 的特殊车身设计。随后，它的诞生引发了全球对个性化的欣赏与渴望，而这种需求一直延续至今。

现在，随着最新“Ferrari One of a Kind (独一无二法拉利)”展览在摩德纳市的恩佐-法拉利博物馆开幕，公众将有机会一睹马拉内罗有史以来最独特的跃马车型。