首届 Ferrari Legacy 之旅在穿越意大利最动人的路线，全程为三天精彩万分的旅程，于 9 月 30 日结束。这些独家新活动专为最著名的法拉利车主策划。
首届的主题为 F40，它是跃马最热门的车型之一，并且在许多人的心目中，它是法拉利有史以来最激动人心的车型。
F40 于 1987 年推出，是继 288 GTO 之后法拉利的第二款限量版超级跑车。其开创性的全复合材料车身、令人惊叹的造型（由宾尼法利纳设计）、它是首款最高时速超过 200 英里/小时（320 公里/小时）的量产公路车。同样重要的是，F40 是最后一辆由恩佐·法拉利亲自签署的公路车（1988 年去世）车型。
因此，9 月 27 日，来自世界各地的参赛者齐聚托斯卡纳海滨小镇马尔米堡的奥古斯都酒店度假村（Augustus Hotel & Resort），这是一个值得庆祝的盛会。场面十分的壮观。前面是第勒尼安海，后面是阿普安阿尔卑斯山。
在技术简报和欢迎晚宴结束后，参赛者第二天在托斯卡纳的灿烂阳光下出发，前往位于比萨和佛罗伦萨之间的迷人小镇圣米尼亚托，在路线手册上获得盖章（所有主要站点均必须进行的程序）。
然后，F40 车队行经蜿蜒的托斯卡纳道路，前往卢卡郊外的卡潘诺里（Capannori）。他们在曼西别墅 (Villa Mansi)暂停并，享用午餐，这是一座优雅的17世纪住宅，里面有卢卡新古典主义大师斯特凡诺·托凡内利 (Stefano Tofanelli) 的绘画和壁画作品。随后，跃马车队穿越了历史悠久的卢卡古镇，一长排法拉利超跑在围观居民们赞声不断中轻快（但轰鸣声不断）的通过狭窄的中世纪街道。
第一天的车程结束后返回马尔米堡，在“大理石之城”彼得拉桑塔（Pietrasanta ）喝杯咖啡休息，并在历史悠久的大教堂广场提供了一场壮观的汽车展示。
第一天的行驶里程为188公里，全程在托斯卡纳地区。第二天（159 公里），F40 车主向东北方向行驶，越过亚平宁山脉，前往位于马拉内罗的法拉利总部。亚平宁山脉充满了法拉利的传奇故事。阿斯卡里 (Ascari) 和塔鲁菲 (Taruffi) 等英雄车手驾驶法拉利跑车穿越这些充满挑战的山口，在著名的 Mille Miglia 一千英里拉力赛中取得胜利。法拉利测试车手仍然使用亚平宁山脉来评估和调整最新的跃马汽车。
到达马拉内罗后，F40 车队在自由广场（Piazza Libertà）集合。再次形成一个壮观的景象！大约三十多名最令人向往的法拉利汽车聚集在法拉利家乡的主要广场，然后前往附近的工厂，在那里受到法拉利副主席皮耶罗·法拉利的欢迎。
马拉内罗周围也有一些精彩的驾驶路段，第三天（209 公里），参赛者在美好的道路上享受到最极致的驾驶经验。同样，这些是法拉利测试车手经常使用的路线。跃马队最终在 Tenuta Venturini Baldini 酒庄休息，该酒庄是一家多次获奖的蓝布鲁斯科 (Lambrusco) 和多款起泡酒生产商。然后发动机再次启动，车队向摩德纳飞驰，并在罗马广场上提供一场令人难忘的展示盛会。
最后，驾驶活动行程以十分经典的方式结束：在费奥拉诺赛道，自 70 年代起，法拉利赛车传奇人物和试车手持续不断的在这里开发 F1 和公路赛车。
法拉利的首次 Legacy tour 以在 Esperienza Ferrari 举行的晚宴结束，向跃马、F40和热情的车主致敬。