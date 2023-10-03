F40 于 1987 年推出，是继 288 GTO 之后法拉利的第二款限量版超级跑车。其开创性的全复合材料车身、令人惊叹的造型（由宾尼法利纳设计）、它是首款最高时速超过 200 英里/小时（320 公里/小时）的量产公路车。同样重要的是，F40 是最后一辆由恩佐·法拉利亲自签署的公路车（1988 年去世）车型。

因此，9 月 27 日，来自世界各地的参赛者齐聚托斯卡纳海滨小镇马尔米堡的奥古斯都酒店度假村（Augustus Hotel & Resort），这是一个值得庆祝的盛会。场面十分的壮观。前面是第勒尼安海，后面是阿普安阿尔卑斯山。



在技术简报和欢迎晚宴结束后，参赛者第二天在托斯卡纳的灿烂阳光下出发，前往位于比萨和佛罗伦萨之间的迷人小镇圣米尼亚托，在路线手册上获得盖章（所有主要站点均必须进行的程序）。

