庆贺 XX 项目诞生

这是一个纯粹恶作剧的时刻。迈克尔·舒马赫和鲁本斯·巴里切罗驾驶着他们的 F2005 F1 赛车以几个车身的距离领先。我们能有多少机会与这样的二人组在同一条沥青路上？

穆杰罗维修站通道尽头的人正在向我们招手，但是扫了一眼 FXX 的驾驶舱，我做了一个快走的手势，就足以试车手卢卡·巴多耶继续前进。我们相信挤满看台的观众不会抱怨我们多跑一圈......



