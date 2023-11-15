庆贺 XX 项目诞生

这是一个纯粹恶作剧的时刻。迈克尔·舒马赫和鲁本斯·巴里切罗驾驶着他们的 F2005 F1 赛车以几个车身的距离领先。我们能有多少机会与这样的二人组在同一条沥青路上？
穆杰罗维修站通道尽头的人正在向我们招手，但是扫了一眼 FXX 的驾驶舱，我做了一个快走的手势，就足以试车手卢卡·巴多耶继续前进。我们相信挤满看台的观众不会抱怨我们多跑一圈......
法拉利的 XX 项目于 2005 年在穆杰罗举行的年终嘉年华上推出，令所有人大吃一惊。它一直延续至今，并仍在开拓创新。最初的 FXX 以 Enzo 为原型，在法拉利的历史中占有神圣的地位：这款车型仅生产了 29 辆，第 30 辆送给了舒马赫。
这款车从未正式批准在公路上使用，法拉利也不打算将其用于竞赛活动，而是将其用于赛道日活动，并邀请顶级客户参加。法拉利为这些跑车提供存放和维护服务，并处理物流事宜。我们现在经常读到关于“体验式”奢华的文章，但法拉利却遥遥领先。
第一辆 FXX 拥有 788 cv 更强的动力，兼备可增加下压力的主动空气动力学系统以及经过改进的 F1 变速箱。但其独特之处在于被选中的 29 位车主将成为法拉利研发团队的真正成员。在斯帕赛道或纽博格林赛道上，学习如何将这样一台顶级跑车发挥到极致，一定会让人兴奋不已。但同样令人兴奋的是了解这辆车就是一个车轮上的实验室。
该项目通过功率更大的 FXX Evo 和 2010 年推出的 599XX（以及随后的 Evo 车型），加深了客户的参与度，并带来了深远的技术进步。例如：在 599XX 的后备箱中有一对风扇，它们将空气从扩散器中抽出并吹向尾翼，与其他创新技术相结合，在不增加阻力的情况下最大限度地增加下压力。
Manettino 的新设置为车手提供了九种不同的牵引力控制设定，并可对悬架上的磁流变减震器进行精准控制。这项技术的大部分后来都应用到了跃马公路跑车上，这也在一定程度上解释了为什么当代法拉利跑车能兼备如此柔顺的驾乘特性与同样卓越稳定的操控反应。
FXX K 或许是整个 XX 系列中最著名的一款，它于 2015 年面世，以 LaFerrari 为原型。如果说之前的 XX 汽车看起来像是在产品，那么设计中心在 FXX K 上的投入则体现了美学与空气动力学之间的关系，创造出了一款具有自己鲜明个性的汽车，包括那些简短的尾翼。
首席设计官弗拉维奥·曼佐尼在揭幕仪式上对我说：“每个人都认为赛道车必须粗暴才实用，没有人真正相信这样的跑车也可以很漂亮。空气动力学对设计师来说是一个巨大的机遇。如果不了解工程原理，就不可能构思出这样的现代汽车。”
2016 年，FXX K 荣获金罗盘（Compasso d'Oro）设计奖，评委们对其“高水平的工业工艺”给予了高度评价。在定制倍耐力轮胎和 1050cv 总功率输出的辅助下，这辆跑车获得在费奥拉诺的单圈速度比 LaFerrari 快 5 秒的殊荣。驾驶设置包括“排位赛”、“长距离行驶”、“手动增压”和“快速充电”，可利用 V12 内燃机和混合动力系统，而另一个五档 Manettino 则控制电子差速器、牵引力控制系统和侧滑控制系统。
令人惊叹的是，2017 年推出的 Evo 升级了空气动力学设计，获得了更大的下压力......