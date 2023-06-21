法拉利在勒芒24小时耐力赛中取得历史性胜利的九天后，这一成就仍不断产生各种涟漪效应。距离跃马上一次参加这场全球最具代表性的耐力赛已经过去了50年，而499P超级跑车在首次登场就取得了成功。

驾驶51号车的车手亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯·卡拉多（James Calado）和安东尼奥·乔维纳齐（Antonio Giovinazzi）的名字也记录在勒芒的传奇历史中，并与之前的何塞·弗罗伊兰·冈萨雷斯（José Froilán González）、洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）和菲尔·希尔等人一起成为为法拉利夺得胜利的英雄人物。

