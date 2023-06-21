法拉利在勒芒24小时耐力赛中取得历史性胜利的九天后，这一成就仍不断产生各种涟漪效应。距离跃马上一次参加这场全球最具代表性的耐力赛已经过去了50年，而499P超级跑车在首次登场就取得了成功。
驾驶51号车的车手亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯·卡拉多（James Calado）和安东尼奥·乔维纳齐（Antonio Giovinazzi）的名字也记录在勒芒的传奇历史中，并与之前的何塞·弗罗伊兰·冈萨雷斯（José Froilán González）、洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）和菲尔·希尔等人一起成为为法拉利夺得胜利的英雄人物。
观看视频：胜利凯旋的勒芒车队将奖杯带回马拉内罗,两辆499P赛车都回归法拉利总部。
法拉利最近在 2021 年获得了 GTE 组别的胜利，总成绩第20名，但上一次法拉利车队争夺彻底胜利是在 1973 年。他们当时排名第二。上一次法拉利赢得勒芒24小时耐力赛是在1965年：那时林登·约翰逊（Lyndon B. Johnson）仍在白宫担任美国总统，披头士乐队仍在制作《橡胶灵魂（Rubber Soul）》。的确是隔了很长的一段时间。
为庆祝赢得勒芒百年纪念赛的光荣里程碑，共有325000名赛车运动爱好者加入盛会，包括：法拉利 AF Corse车手与机械师，技术人员，工程师等，所有促成胜利的人士，以及法拉利全体员工和马拉内罗当地团体聚集在一起，将奖杯带回法拉利之家。
整个法拉利家族都亲临现场,沿马拉内罗的街道欢迎赢得勒芒24小时耐力赛的499P车队和车手回家。
上午 11 点 30 分，50 号和 51 号 499P 赛车在法拉利庞大总部中心所在的乔瓦尼·阿涅利广场启动，经过 Abetone Inferiore 大道的拱门，这是跃马最优异的汽车和名人必经的著名入口。
接着，两辆赛车来到费奥拉诺赛道旁的法拉利车队基地(GT Sporting Activities and Scuderia Ferrari)，同时也是引人注目的499P赛车诞生的地方。在场有：超级跑车，Pier Guidi，Calado和Giovinazzi，以及队友Antonio Fuoco，Miguel Molina和Nicklas Nielsen（一同创下最快的比赛纪录，并在勒芒获胜的周末赢得超级杆位赛（Hyperpole））。
然后他们在马拉内罗街道上呼啸而过，接受法拉利迷和祝福者欢呼，一路上充满了挥舞红黄旗海，观众用相机和手机此起彼落地拍摄这个小镇上难忘的时刻。
当51号赛车停放在法拉利设计中心前时,法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚（Benedetto Vigna）向499P车队表示祝贺。
游行队伍经过著名的街道如：维伦纽夫（via Villeneuve）、via Dino Ferrari 和via Fornace，经过跃马环形交叉路口，然后返回阿贝托内大街（via Abetone Inferiore ），穿过历史悠久的法拉利入口。
在法国取得的出人意料但应得的胜利。当法拉利赛车结束了竞争激烈且充满戏剧性的 342 圈之后，预示着耐力赛新黄金时代的开始。激烈竞争、令人兴奋的赛车、优秀车手，以及制造商团队顺利达成的承诺。
两辆法拉利499P赛车自豪地分别停放在令人惊叹的勒芒24小时赛车冠军奖杯的两侧，而获胜的51号赛车仍然保留着在夺冠途中经历激烈比赛中造成的凹痕和污垢。
对于法拉利的员工、支持者和马拉内罗当地来说，这是一个独特的时机，举杯庆祝结合人力和机械的成功。而这些努力带来了法拉利车队历史上最伟大的成就之一，并且在庆祝勒芒200年纪念时，仍然会令人敬畏。