2024年 Cavalcade 法拉利大游行盛会

在为期四天的驾驶计划开始前的一个周日，共124辆法拉利赛车，包括：令人难以置信的21辆812 Competizione A。和两辆令人惊叹的一次性车型—— SP-8 ——聚集在威尼斯港，进行了一场壮观的展示。





活动全程都在威尼斯豪华的瑞吉酒店（St Regis Hotel）举行，第一天开始，客户从酒店乘坐水上巴士抵达威尼斯港与他们的汽车会，以便隔日清晨出发。

