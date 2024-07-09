2024年 Cavalcade 法拉利大游行盛会

虽然法拉利大游行（Ferrari Cavalcade ）驾驶活动以其美丽的地点，和风景优美的公路路线而闻名，但最近的大游行活动确实包括了所有优点，将众多精湛的跃马及其车主聚集在意大利最浪漫的城市威尼斯。
在为期四天的驾驶计划开始前的一个周日，共124辆法拉利赛车，包括：令人难以置信的21辆812 Competizione A。和两辆令人惊叹的一次性车型—— SP-8 ——聚集在威尼斯港，进行了一场壮观的展示。
活动全程都在威尼斯豪华的瑞吉酒店（St Regis Hotel）举行，第一天开始，客户从酒店乘坐水上巴士抵达威尼斯港与他们的汽车会，以便隔日清晨出发。
法拉利大游行车队出发，前往意大利北部精致最优美的几个景点。当天的第一个休息时间，车队来到雄伟的意大利阿尔卑斯白云石山脉，在 Alpina 1954 的 Passo D'Aune 定点停留，然后向北前往美丽的阿戈尔多镇（Agordo），并在独特的会议展览中心 PalaLuxottica 午休。然后，大游行队伍向南出发，穿过葡萄酒产区博尔戈卢斯（Borgo Luce），然后返回威尼斯，完成了390公里的紧张但精彩的驾驶。
第二天早上，在获得充分休息之后，第一批汽车离开威尼斯港向南行驶，在雄伟的Abbazia di Pomposa修道院停留，然后向西行驶，前往充满文艺复兴时期风情的费拉拉镇（Ferrara）享用午餐。下午，车队向北返回，穿过风景秀丽的罗维戈镇（Rovigo）然后返回威尼斯。
星期三，法拉利大游行车队向西前往国际大都市维琴察（Vicenza），然后前往巴萨诺格拉帕镇（Bassano de Grappa）。餐后，车队继续向东南方向冲刺，然后将大游行队伍带到伊斯特拉纳机场和第 51 军事空军基地，接着再次返回威尼斯，然后在历史悠久的威尼斯军械库举行华丽的红黑色调主题晚宴。
在最后一天悠闲地享用早餐后，在帕多瓦南部郁郁葱葱的乡村间展开了愉快的短途旅行。这次活动中，大游行车队完成共190公里旅程，向西南方向行驶至帕多瓦，在这座历史名城的中心排成一列，让法拉利车迷和路人都有机会亲眼目睹这些辉煌的跃马系列。驾驶计划的最后一段，以较短暂的时间返回威尼斯港作为结束，让车主们在下午剩余时间探索威尼斯景点，如令人叹为观止的大理石宫殿、迷人的广场和美丽的运河。
Cavalcade大游行活动最终以举行一场黑色领带晚宴慈善拍卖作为结束。筹得金额将支持马拉内罗一个具有全球雄心的最新教育项目，以及一个救助儿童会（Save the Children）在威尼斯地区改善教育资源不足的项目。第二天，跃马客户们驾驶法拉利依依不舍离开威尼斯，但留下充满了意大利北部独有的梦幻道路、壮丽风光，以及精致美食的持久回忆。