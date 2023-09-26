2023 v2 经典老爷车大游行

2023 Cavalcade Classiche 经典老爷车大游行的路线包括著名路段，将驾驶乐趣最大化，并让车主们重温法拉利辉煌的赛车历史。活动的主要路段在以美食，葡萄酒以及美景闻名的托斯卡纳地区。

现在更加上了名车！Cavalcade Classiche 经典老爷车大游行，同时也是法拉利最著名车型的齐集一堂的盛会。



在 9 月 20 日至 24 日举行的 2023 年活动中，我们看到了多辆 166MM ：在1949年环绕意大利的 Mille Miglia 一千英里拉力公路赛中，一辆类似的汽车赢得了冠军。来自撒丁岛的前赛车手克莱门特-比翁代蒂（Clemente Biondetti）已熟悉 Cavalcade Classiche 的部分路段，他曾在 1949 年为法拉利车队赢得了著名的胜利。

