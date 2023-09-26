2023 v2 经典老爷车大游行

2023 Cavalcade Classiche 经典老爷车大游行的路线包括著名路段，将驾驶乐趣最大化，并让车主们重温法拉利辉煌的赛车历史。活动的主要路段在以美食，葡萄酒以及美景闻名的托斯卡纳地区。
现在更加上了名车！Cavalcade Classiche 经典老爷车大游行，同时也是法拉利最著名车型的齐集一堂的盛会。
在 9 月 20 日至 24 日举行的 2023 年活动中，我们看到了多辆 166MM ：在1949年环绕意大利的 Mille Miglia 一千英里拉力公路赛中，一辆类似的汽车赢得了冠军。来自撒丁岛的前赛车手克莱门特-比翁代蒂（Clemente Biondetti）已熟悉 Cavalcade Classiche 的部分路段，他曾在 1949 年为法拉利车队赢得了著名的胜利。
1951 年，212 Inter 取代了 166，成为法拉利的首选跑车。我们看到了一辆 750 Monza，这是一款著名的 3.0 升四缸运动赛车。法拉利于 50 年代推出最著名（也最受欢迎）的跑车 250 GT 在本届大游行活动中数量众多。有些是双座赛车，有些则是更豪华的 GT Berlinetta Lusso 车型。甚至还有一些敞篷的 250 GT Californias，非常适合在天气晴朗时驾驶。
60 年代的代表作包括 275 GTB4 和 275 GTS，以及 365 GTB4，也就是人们熟知的 Daytona，以纪念法拉利在 1967 年 Daytona 24 小时耐力赛中以一举拿下1-2-3 名的成绩夺冠。
在近代经典车款方面，有法拉利 GTO、F40 和 F50。事实上，创始人恩佐的儿子、法拉利公司副董事长皮耶罗-法拉利当时驾驶着一辆 F50。他的孙子恩佐-马蒂奥利-法拉利（Enzo Mattioli Ferrari ）驾驶着一辆 F40，他很高兴祖父允许他第一次驾驶 F40。
这份参赛名单意味着，任何有幸经过托斯卡纳 Castelfalfi 度假村的人都能看到有史以来最出色的法拉利跑车展示。卡斯特尔法菲(Castelfalfi)本身就是坐落在托斯卡纳连绵起伏丘陵中的一颗中世纪明珠，这里有一家最近刚翻修完成的五星级酒店和一座八世纪的城堡。
Cavalcade Classiche 的参赛者于第二天出发，必须完成 250 公里的赛程。第一站是在 Casole d'Elsa 短暂停留享用咖啡，这里曾是伊特鲁里亚人的聚居地，现在是锡耶纳附近的保存完好的中世纪村庄。这里的景色非常壮观，咖啡也特别香醇，完全符合了游客对意大利的美好期望。接下来是美景不断的驾驶路线，穿过葡萄园环绕的壮观托斯卡纳山丘。
接着在苏韦雷托（Suvereto）古村附近的佩特拉（Petra）酒庄享用午餐。在壮观的科尼亚山谷（Val di Cornia）的黑色丘陵上，俯瞰着第勒尼安海，这里是托斯卡纳最好的葡萄园之一。它位于自然保护区内，由瑞士建筑师马里奥-博塔（Mario Botta）设计的建筑（车主们在此用餐）将出色造型与功能完美地融合在一起，令人叹为观止。
第二天，我们再次驱车穿越托斯卡纳，这次全程 225 公里，大部分路线为蜿蜒曲折的山路。
午餐在 Le Volte di Vico Bello 餐厅享用，这是一座文艺复兴时期的顶级别墅，周围环绕着精致的花园，附近锡耶纳的美景尽收眼底。随后，大游行车手们返回卡斯德尔法菲（Castelfalfi）。晚餐在蒙特罗索拉（MonteRosola）的葡萄园里享用，这是一家当代酒庄，坐落在山坡上，俯瞰着中世纪的沃尔特拉城（Volterra）。
在令人难忘的车队活动的第三天，也是最后一天，选手们一路向北行，穿越亚平宁山脉。这些山口曾举办过 Mille Miglia 一千英里拉力赛最精彩的比赛。
大游行参赛选手穿越了具有挑战性的 Passo dell' Abetone（为最近的 2023 年 Mille Miglia 一千英里拉力赛历史性赛事的路段之一），也是跃马试车手评估新车型时最喜欢的路线之一。
随后，选手们沿着蜿蜒的亚平宁山脉公路飞驰至萨索洛（Sassuolo），并在位于历史名城中心的15世纪巴洛克式别墅公爵宫享用午餐。
我们现在回到了法拉利的地盘：距离摩德纳仅 30 分钟车程。享用美味的午餐后，车手们驱车直奔附近的马拉内罗，结束了精彩的第三天 220 公里驾驶之旅（赛事总里程将近 700 公里）。最后在跃马总部举行了盛大的晚宴，为拥有最经典跑车的法拉利车主们举行的大游行活动画上了完美的句号。