法拉利：新书 《From inside and Outside（从内到外）》

莱纳表示：“能够与埃尔科莱合作完成这一本书，我感到非常荣幸，因为我们一起撰写了关于法拉利风格创新过程，并使F1成为一项有别于其他赛车运动的特殊类别。我在1962年出道，比他早开始八年，但我认为，从通过图像进行交流的角度来看，我们共同代表了这项运动的一个很好的观点。这其中的秘密是什么？可能是我们通过与所有主角直接接触，体验赛车运动最真实的一面。”

埃尔科莱同意：“很多次，我们和莱纳坐下来欣赏彼此拍摄的照片，很高兴我们有机会借由本书出版合作。”





