法拉利：新书 《From inside and Outside（从内到外）》

Motorsport Images 出版新书《From inside and Outside（从内到外）》，是对法拉利车队和F1运动热爱的表达。
该书汇集了围场上两位最具传奇色彩的摄影师埃尔科莱（Ercole Colombo）和莱纳（Rainer Schlegelmich）（这一对朋友至今共参加了1300多场大奖赛）的精彩赛车运动摄影作品，他们从不同的角度感受法拉利，以独特的风格诠释不朽的跃马风范。
莱纳表示：“能够与埃尔科莱合作完成这一本书，我感到非常荣幸，因为我们一起撰写了关于法拉利风格创新过程，并使F1成为一项有别于其他赛车运动的特殊类别。我在1962年出道，比他早开始八年，但我认为，从通过图像进行交流的角度来看，我们共同代表了这项运动的一个很好的观点。这其中的秘密是什么？可能是我们通过与所有主角直接接触，体验赛车运动最真实的一面。”
埃尔科莱同意：“很多次，我们和莱纳坐下来欣赏彼此拍摄的照片，很高兴我们有机会借由本书出版合作。”
这个想法始于 2021 年，也就是在“F1 Heroes（F1 英雄）”展览的期间，该展览展示了同名书中包含来自两位摄影师镜头的观察角度及摄影作品。该展览是为 2021 年意大利大奖赛举办的，埃尔科尔、莱纳和赛车运动图片赞助人迈克·佐伊（Mike Zoi）在会面过程中并意识到埃尔科莱（与恩佐·法拉利有直接的信任关系）和莱纳有幸见证了法拉利车队在一级方程式比赛中冒险的一些最伟大的亮点。
为了使这本书的内容更加丰富，并加入了法拉利车队独特F1故事的关键人物的证词。这本书内容由F1评论员詹姆斯·艾伦（James Allen）整理，包含许多法拉利主角的贡献，包括皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari），卢卡·迪·蒙特泽莫洛（Luca di Montezemolo），毛罗·福吉耶里（Mauro Forghieri），让·托德（Jean Todt）和斯特凡诺·多梅尼卡利（Stefano Domenicali）。
埃尔科尔在第一页展示了一张1977年在布兰兹哈奇拍摄的照片，其中皇家乐队似乎只为他演奏，毫无疑问的，这是他本书中最钟爱的图像。埃尔科尔论道：“肯定有两个与维伦纽夫有关的原因：1981年，恩佐在布宜诺斯艾利斯赛道的路边侧身亲吻车手吉尔斯和他驾驶的27号法拉利赛车。
那张照片真的很特别，可能是网络上流传最多的照片。这张摄影作品捕捉了真情流露的片刻。因为那个镜头代表了F1宣言：一项出自非凡的一群人的极限运动，他们懂得如何不断突破极限，也能够将其与美感和科技相结合。此外，这辆是法拉利27号赛车，车手是吉尔斯维伦纽夫（Gilles Villeneuve）。”现在该图像为照片海报，可在书页中找到。
《Ferrari: From inside and Outside （法拉利：从内到外）》是一本不容错过的好书，不仅深入探讨跃马的历史，还有助于理解为什么这类赛车运动有别于与其他赛车运动。