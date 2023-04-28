Scaglietti 建造了特殊车身，并制造了 106 个。车型具有长轴距和后来的短轴距外观，作为一辆法拉利，有些人以其参赛也不足为奇。其中一辆于 1959 年获得勒芒比赛第五名。

250 GT California 与运动性较弱的 250 GT Cabriolet 一起出售，后者是那些追求更高性能和更时尚人士的首选。由于这款车型目标市场是美国，因此全部都是左舵设计。



它不仅在西海岸取得了成功。在美国东海岸也极受欢迎，最近在美国的一场拍卖会上，一辆专为 1962 年纽约车展而打造的唯美短轴距特别车型以 1800 多万美元的价格售出。



California 于 1963 年停产，不久之后，另一辆法拉利继续使用黄金之州的名字：在 1966 年的日内瓦车展上，法拉利展示了新款的 365 California。这是一款高性能的敞篷车，尽管更像敞篷车而不是 Spider，但对于敞篷法拉利来说，它创下了奢华新高度。修长、时尚且优雅，搭载备受赞誉的科隆博 4.4 升 V12 发动机（不久后被用于标志性的 365 GTB/4 Daytona），其流线型风格与经典的 500 Superfast gran turismo coupé 极为相似。如今它仍然是法拉利中最稀有的车型之一； 仅生产了 14 辆。

