法拉利于 1947 年推出第一辆敞篷 Spider，从此以后，敞篷车型成为了马拉内罗车队的主力。不过一辆新款的法拉利 Spider 依然保留了一些独特之处。它无疑是跃马最感性、时尚、最令人心驰神往的跑车类型。
因此，在我们迎来全新 Roma Spider 车型（一款巧妙融汇了 50 年代 La Dolce Vita 意式美好生活理念和 2020 年法拉利技术与性能的跑车）之际，值得特别致敬其中最特别的一款 Spider 杰作，也就是法拉利 California。
观看独家视频,追踪法拉利 California车型的历史,从20世纪50年代后期的敞篷跑车到2014年推出的 California T超快跑车。
正如法拉利早期诸如 MM（代表Mille Miglia）、LM（代表Le Mans）和 Monza 等车型名称，均反映了法拉利车队在早期赛车运动中取得的非凡成功，California 一名也唤起阳光、乐趣和折叠式硬顶的感性形象。后续推出的每辆法拉利 California 都折射了马里布、比佛利山庄和圣塔芭芭拉等充满阳光的迷人世界。
California 这个车名不只是一个营销绰号，让人联想到精彩的西海岸生活方式。第一辆法拉利 California 的目标直指美国市场。
让时光倒流回到 20 世纪 50 年代中期，就在路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti，法拉利车队的第一位勒芒冠军）开始成功地将法拉利引入美国后不久。美国已成为一个重要的市场，西海岸代理约翰·冯·诺伊曼（John von Neumann）认为超卓的 250 GT Berlinetta 敞篷版本将极具市场潜力，那是当时最出色的法拉利公路双门轿车。1957 年的第一辆法拉利 California 诞生了。
第一辆采用California名字的法拉利车型于1957年面世;它是美丽的250 GT Berlinetta敞篷版,面向美国西海岸的市场。
Scaglietti 建造了特殊车身，并制造了 106 个。车型具有长轴距和后来的短轴距外观，作为一辆法拉利，有些人以其参赛也不足为奇。其中一辆于 1959 年获得勒芒比赛第五名。
250 GT California 与运动性较弱的 250 GT Cabriolet 一起出售，后者是那些追求更高性能和更时尚人士的首选。由于这款车型目标市场是美国，因此全部都是左舵设计。
它不仅在西海岸取得了成功。在美国东海岸也极受欢迎，最近在美国的一场拍卖会上，一辆专为 1962 年纽约车展而打造的唯美短轴距特别车型以 1800 多万美元的价格售出。
California 于 1963 年停产，不久之后，另一辆法拉利继续使用黄金之州的名字：在 1966 年的日内瓦车展上，法拉利展示了新款的 365 California。这是一款高性能的敞篷车，尽管更像敞篷车而不是 Spider，但对于敞篷法拉利来说，它创下了奢华新高度。修长、时尚且优雅，搭载备受赞誉的科隆博 4.4 升 V12 发动机（不久后被用于标志性的 365 GTB/4 Daytona），其流线型风格与经典的 500 Superfast gran turismo coupé 极为相似。如今它仍然是法拉利中最稀有的车型之一； 仅生产了 14 辆。
1960年代见证了California车型的后继车——365 California,它长度更长,外形更加流畅,装备强劲的4.4升V12发动机。仅生产了14辆。
2008 年，跃马再次使用 California 这个名字，这款车的销量远远超过 50 年代和 60 年代的法拉利 California 特殊车型。
新款 California 拥有法拉利超强的中前置自然吸气 V8 发动机，兼备可伸缩硬顶，这意味着它可以轻松地从敞篷车变身为真正的金属车顶 GT 双门轿跑。最高时速接近 310 km/h，0-100 km/h 加速时间仅为 4 秒，极致性能彰显其真正超级跑车的本质。
我参加了在西西里岛而不是在加州的媒体发布会，我记得当时车速极快。标志性的法拉利发动机声浪紧凑生动，让人血脉贲张，搭配美妙的瞬时油门响应进一步提升驾驶刺激感。精巧的七档变速箱流畅平稳，以至于只有通过排气管响亮的爆破声才能觉察换挡，每次换档都是一个神奇的舒马赫时刻。
当法拉利在2008年重启 California车型时,该车延续了以往车型的风格,但采用强力的V8发动机和最高时速达310公里。
可伸缩硬顶只需 14 秒即可收起，尤其是将 Manettino 旋钮调整到 “舒适”设置，它可以完美地扮演林荫大道巡洋舰。是畅享加州阳光明媚无忧时光的完美之选。
早在 2008 年我就写道，从来没有一辆法拉利拥有如此广泛和迷人的性能：一款四季皆宜的跑车。2014年，推出了涡轮增压版本---California T，一直销量良好，随后在 2017 年被 Portofino 取代。
如今，我们期待着驾驶 Roma Spider，尽管采用意大利名字，但依然秉承了 California 的理念。