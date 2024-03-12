在佛罗里达州中部阳光明媚的气候条件下邂逅法拉利 296 GTS 已是一件不寻常的事；而遇见一辆与真车同样尺寸的LEGO®复制品则是一件几率更小的事。然而，从 3 月8 日开始，佛罗里达乐高乐园LEGOLAND® 度假区的游客将目睹这样一个特别的景象。
长 15 英尺、宽 7.5 英尺、高 4 英尺、重近 2 吨的LEGO®乐高法拉利 296 GTS 复制品拥有可运作的前大灯、可开启的驾驶车门，和双涡轮增压 V6 发动机，这些部件也完全由LEGO® 乐高积木拼接而成。
由一名设计师、六名模型制作大师，和三名动画师组成的LEGOLAND®乐高团队，共耗时 1850 个小时精心打造了这一非凡杰作，确保每个细节都与真实的法拉利 296 GTS 保持一致。
除了乐趣之外，这背后还有什么其他目的？LEGO® 296 GTS 是为激发乐高乐园LEGOLAND® 游客的灵感而设计的。当游客进入新的互动式LEGO® Ferrari Build and Race（法拉利建造与竞赛）景点的车库时，游客有机会亲自建造一辆LEGO® 赛车，并在三个独特的测试赛道中的一个赛道上评估其驾驶性能和表现，接着进入第三个互动式数字区定制自己的赛车，然后参加一场刺激的虚拟车赛。在乐高 LEGO DUPLO® 搭建区，年幼的驾驶员也可以参与其中，使用适合幼童小手的较大乐高发挥创造力设计自己的作品。