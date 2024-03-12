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乐高激发灵感

一辆完全由LEGO®乐高积木拼接而成的真实尺寸法拉利 296 GTS成为在LEGOLAND®-佛罗里达乐高乐园 LEGO®中，Ferrari Build and Race 园区的焦点。
撰文: Luke Ponsford

在佛罗里达州中部阳光明媚的气候条件下邂逅法拉利 296 GTS 已是一件不寻常的事；而遇见一辆与真车同样尺寸的LEGO®复制品则是一件几率更小的事。然而，从 3 月8 日开始，佛罗里达乐高乐园LEGOLAND® 度假区的游客将目睹这样一个特别的景象。

观看视频：LEGOLAND®团队——包括动画师、建造师和设计师——如何辛苦地使用乐高®积木构建了法拉利296 GTS的复制品。

长 15 英尺、宽 7.5 英尺、高 4 英尺、重近 2 吨的LEGO®乐高法拉利 296 GTS 复制品拥有可运作的前大灯、可开启的驾驶车门，和双涡轮增压 V6 发动机，这些部件也完全由LEGO® 乐高积木拼接而成。

由一名设计师、六名模型制作大师，和三名动画师组成的LEGOLAND®乐高团队，共耗时 1850 个小时精心打造了这一非凡杰作，确保每个细节都与真实的法拉利 296 GTS 保持一致。


上图，从左至右：LEGOLAND®团队确保了乐高®复制的296 GTS在每一个细节上都与真车相匹配；仪表盘和座椅是用乐高®制成的；V6引擎也是如此；甚至刹车盘也是使用乐高®构建的。

除了乐趣之外，这背后还有什么其他目的？LEGO® 296 GTS 是为激发乐高乐园LEGOLAND® 游客的灵感而设计的。当游客进入新的互动式LEGO® Ferrari Build and Race（法拉利建造与竞赛）景点的车库时，游客有机会亲自建造一辆LEGO® 赛车，并在三个独特的测试赛道中的一个赛道上评估其驾驶性能和表现，接着进入第三个互动式数字区定制自己的赛车，然后参加一场刺激的虚拟车赛。在乐高 LEGO DUPLO® 搭建区，年幼的驾驶员也可以参与其中，使用适合幼童小手的较大乐高发挥创造力设计自己的作品。

LEGO® 296 GTS 是为激发乐高乐园LEGOLAND® 游客的灵感而设计的。当游客进入新的互动式LEGO® Ferrari Build and Race（法拉利建造与竞赛）景点的车库时，游客有机会亲自建造一辆LEGO® 赛车

296GTS 是继加利福尼亚LEGOLAND®乐园的 F40、丹麦LEGOLAND®乐园的Monza SP1，和英国温莎LEGOLAND®乐园的Daytona SP3 之后，建造的第四个LEGO®实物大小复制品。
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