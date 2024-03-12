长 15 英尺、宽 7.5 英尺、高 4 英尺、重近 2 吨的LEGO®乐高法拉利 296 GTS 复制品拥有可运作的前大灯、可开启的驾驶车门，和双涡轮增压 V6 发动机，这些部件也完全由LEGO® 乐高积木拼接而成。

由一名设计师、六名模型制作大师，和三名动画师组成的LEGOLAND®乐高团队，共耗时 1850 个小时精心打造了这一非凡杰作，确保每个细节都与真实的法拉利 296 GTS 保持一致。





