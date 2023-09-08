所有法拉利都是独一无二的。对于主要由手工制造的汽车来说，批量生产是不可能的。

大多数法拉利都是批量生产车型--总是供不应求，但数量却没有上限。其他则是令人向往的限量版车型，如 LaFerrari 和 F40。每辆车都具备编号。



但有些车款纯粹为一次性产品，通常是为要求独一无二，且标准严苛的客户们量身定做。



让我们来介绍一些最珍奇稀有的法拉利跑车，它们都是为达到不同特殊目的而制造。可能是为了赢得一场非比寻常的比赛、探索新技术或新工程研究方向。

