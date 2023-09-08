所有法拉利都是独一无二的。对于主要由手工制造的汽车来说，批量生产是不可能的。
大多数法拉利都是批量生产车型--总是供不应求，但数量却没有上限。其他则是令人向往的限量版车型，如 LaFerrari 和 F40。每辆车都具备编号。
但有些车款纯粹为一次性产品，通常是为要求独一无二，且标准严苛的客户们量身定做。
让我们来介绍一些最珍奇稀有的法拉利跑车，它们都是为达到不同特殊目的而制造。可能是为了赢得一场非比寻常的比赛、探索新技术或新工程研究方向。
让我们从 2005 年的 FXX 介绍起，它等于是新技术的移动测试实验室。共生产了 30 辆汽车，均为赛道专用。该车款以 Enzo Ferrari 超级跑车为原型，同时也是那个时代最先进的限量版超级跑车，其中许多 F1 技术都引用至公路车款上。
在 FXX 方面更进一步。技术升级包括配备功率升级的 800 CV 6.3 升 V12 发动机、换挡速度更快的一级方程式变速箱、更大下压力以及轮胎和制动系统的全新开发。这是一项开发计划的一部分，涉及客户/车主的参与，以及应用到复杂的数据监测和遥测。2014 年，FXX K 混合动力版问世。
最后一辆 FXX（也是唯一一辆黑色涂装的 FXX）是在 2006 年迈克尔-舒马赫为法拉利车队夺得五个世界冠军之后决定退休时，法拉利赠送他的礼物。
FXX 是一款赛道用车，但并非为赛车运动而设计。与此形成鲜明对比的是，1952 年生产的 340 Mexico 是一辆赛车，并且是为一条非常特殊的赛道而开发。 该赛车准备参加当时公认为世界上最危险、最具有挑战性的公路赛--卡雷拉泛美公路拉力赛。
这场 50 年代的比赛全程 3500 公里，沿新开通的泛美高速公路，横贯于墨西哥全境。除了天气炎热之外，路况经常很差，路线共爬升 3200 米，而且必须穿过险峻的山口。于第一年（1950 年）就有三名赛车手不幸丧生。而且该赛骇人的名声并继续维持了几年。
在 1951 年的比赛中，法拉利 212 Inters 车队获得第一名和第二名，赛车手为：皮耶罗-塔鲁菲（Piero Taruffi），领先于之后成为世界冠军的阿尔贝托-阿斯卡里（Alberto Ascari）。
1952 年，恩佐认为法拉利必须为参与该赛而打造一款专门的跃马赛车。340 Mexico 配备了兰普雷迪（Lampredi）设计的 4.1 升 V12 发动机，该发动机采用了新式气缸盖及经过改进的化油器，部分原因是为了适应高海拔地区的气候。并增加了高传动比的五档。后车桥和变速箱都经过加强，以适应经常遭遇到的路面颠簸状况。该车型仅生产了四辆。
这辆赛车由 Luigi Chinetti 驾驶，最终获得第三名。尽管一只秃鹫在赛车高速行驶中撞上了副驾驶员的头，但奔驰赛车还是赢得了比赛：这个例子说明了这项独特的墨西哥比赛，面临各种不确定的风险。于是在1954年受勒令停赛。
法拉利 212 E Montagna 是另一款与众不同的特别赛车车型。这是一款专为爬坡而打造的一次性敞篷车款，其上配备由1.5 升版升级至 2.0 升的Tipo 207 F1 flat-12 发动机。
法拉利并不在高山或长坡上竞技的爬坡赛项目闻名。然而，在任何形式的赛车运动中，都很少有比这款法拉利赛车更具威力的汽车。在 1969 年的欧洲爬坡赛中，彼得-谢蒂（Peter Schetty ）赢得了每一轮比赛的冠军。
1966 年的 365 P Berlinetta Speciale 是一款与众不同的法拉利。这款概念跑车将是首款法拉利专门制造的后中置发动机公路用跑车。它是后来推出的后中置发动机汽车（如 365 GT4 Berlinetta Boxer）的先驱。该车搭载 4.4 升 Colombo V12 发动机，与一年后上市搭载 V6 发动机的 Dino 206 GT 非常相似。它有许多与众不同的特点，其中包括三个座位，中央驾驶位置：25 年后，迈凯轮 F1 超级跑车也采用了同样的设计。
与此同时，1966 年的 365 California跑车在造型美学方面也颇有建树。该车仅生产了 14 辆，是 60 年代生产的法拉利中最稀有的车型之一。在所有敞篷意大利跑车中，采用宾尼法利纳设计的车款为法拉利优美典雅外形的经典代表。宾尼法利纳公司还为其特制的手工车身进行了安装和装饰。
2008 年，California 的名字又重新出现在引人注目的大型旅行车上，该车采用了创新的伸缩式硬顶。这辆 California 不仅不是一辆非常罕见的法拉利跑车，而且为跃马历史上最受欢迎的法拉利跑车之一。