无论在世界任何地方，当我们参观一座宏伟漂亮的庄园时，第一件事就是仰面欣赏天花板、墙上的挂毯和装饰玻璃。然后，它们会告诉你这座宏伟建筑的历史，追溯历史，你会发现它的地基就奠定在一座重要的旧房子之上。
新的地基源自旧地基。自1947年法拉利诞生以来，恩佐·法拉利创造出一款12缸赛车，法拉利就一直如此。在马拉内罗，创新是传统的产物，而今天的创新明天将被视为传统。这就是在这些页面上展示照片的原因，它们描绘了在这里工作了三十多年的员工，其中许多人在创始人时代入职至今，还有一些最近加入我们的成员。
出于同样的原因，这些照片既摄于工厂的历史区域，也摄于新的办公室，包括在2025年将诞生第一辆电动法拉利的办公室。法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚说道：“在奢侈品行业，传统与创新必须齐头并进。但是，现在比以往任何时候都更有必要在这两个关键因素之间保持平衡：如果你的思想执着于固守过去，你就有可能变得恐惧和傲慢。惧怕改变和傲慢的人，凭借自己的经验，坚信自己已经知晓一切，因此不寻求新的挑战。相反，如果你只以未来为导向，你就会忽视你的历史，而对于像法拉利这样的品牌来说，历史具有绝对不容忽视的价值。”
您所说的 “创新” 是什么意思？
“很多时候，人们会说服自己，创新只与技术或软件相关。事实并非如此。在材料、成本效益以及新设计方面也有创新，这些创新最能触动人们的情感。而法拉利的强项之一就是能够激发人们的情感。因为这是我们的客户最想要的。”
您如何能够成功实现这个目标呢？
“首先，永不停止学习。有一句名言---太阳底下无新事。 这意味着，往往可以再过去找到当今问题的解决方案。因为，从根本上说，人类的需求几个世纪以来都是一样的，而我们要做的就是运用现在的知识来满足这些需求。或者通过扩大我们的专业知识。”
怎么做呢？
“要摒弃的一个刻板印象，认为天才都单打独斗，半夜醒来就能找到解决问题的办法。我深信更重要的是团队合作和持续分享。通过相互交流和倾听，我们才能激活新的流程，找到解决方案或至少是改进方案。简而言之，你不会一早醒来就想着要有一个成功的新创意：该来的总会到来。”
在这一诉求中，我们需要始终牢记的是什么？
“人类。以及人类的欲望和感受情感的能力。用眼睛、耳朵和整个身体去感受。一旦明确了这个目标，我们就必须思考如何去实现它。首先，通过携手合作，互相沟通交流。我们必须用一只眼睛回顾过去，另一只眼睛展望未来，在对知识的认识和对新事物的恐惧之间保持平衡。此时，如果我们给大脑思考的时间，它必须将我们看到的和我们想要的东西结合起来。
新事物源于历史。这就是科技的人文主义。”