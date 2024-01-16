出于同样的原因，这些照片既摄于工厂的历史区域，也摄于新的办公室，包括在2025年将诞生第一辆电动法拉利的办公室。法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚说道：“在奢侈品行业，传统与创新必须齐头并进。但是，现在比以往任何时候都更有必要在这两个关键因素之间保持平衡：如果你的思想执着于固守过去，你就有可能变得恐惧和傲慢。惧怕改变和傲慢的人，凭借自己的经验，坚信自己已经知晓一切，因此不寻求新的挑战。相反，如果你只以未来为导向，你就会忽视你的历史，而对于像法拉利这样的品牌来说，历史具有绝对不容忽视的价值。”

您所说的 “创新” 是什么意思？



“很多时候，人们会说服自己，创新只与技术或软件相关。事实并非如此。在材料、成本效益以及新设计方面也有创新，这些创新最能触动人们的情感。而法拉利的强项之一就是能够激发人们的情感。因为这是我们的客户最想要的。”