丹麦乐高乐园®的游客如今可以体验法拉利前所未有的速度和奢华，因为一个全新的景点在比隆向公众开放。

这个全互动式的展览主题“法拉利建造和比赛（Ferrari Build and Race）”，将动手组装乐高®积木的乐趣与法拉利独有的刺激快感完美结合。乐高乐园的游客可以自己组装法拉利汽车作品，完成后进行数字扫描，然后在数字赛道上进行测试。



但不仅是在普通的赛道上 - 而是法拉利在意大利的知名费奥拉诺测试专用赛道及开发场。





