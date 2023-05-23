丹麦乐高乐园®的游客如今可以体验法拉利前所未有的速度和奢华，因为一个全新的景点在比隆向公众开放。
这个全互动式的展览主题“法拉利建造和比赛（Ferrari Build and Race）”，将动手组装乐高®积木的乐趣与法拉利独有的刺激快感完美结合。乐高乐园的游客可以自己组装法拉利汽车作品，完成后进行数字扫描，然后在数字赛道上进行测试。
但不仅是在普通的赛道上 - 而是法拉利在意大利的知名费奥拉诺测试专用赛道及开发场。
迄今为止离开马拉内罗大门的最强大V12发动机跑车——法拉利Monza SP1——已经用乐高®积木精心再现。
游客们可以在马拉内罗的著名Fiorano赛道的数字版本上测试他们的搭建技巧。
除了新景点外，乐高乐园®的游客还可以近距离观赏法拉利标志性敞篷超级跑车 Monza SP1 的全尺寸乐高®模型。还有有趣的 法拉利知识可供学习，还有提供赛车装备试用，及颁发奖项。
对于年轻的法拉利迷来说，景点还有更多其他精彩刺激的项目，例如物理测试轨道有环路和坡道模式，可用于充分发挥汽车的性能。甚至也提供了可轻松拼砌的大型乐高 得宝系列® ，让学前年龄的儿童建造自己的梦想车辆，于是同行的幼儿也能够同乐。
法拉利工厂车手尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）出席了揭幕仪式,揭开了乐高® Monza SP1模型车。该车细致入微的细节囊括了真车跃马的每一个独特的设计方面。
除此之外，法拉利还将在今年夏天进入英国温莎皇家自治市，于是法拉利建造和比赛（Build and Race）景点也将抵达英国乐高乐园®。
该场地将为粉丝提供不同娱乐空间，分别为车库（Garage）、建造（Build）和测试（Test）以及比赛（Race）。同样，一旦汽车组装完成，游客可以对其进行数字扫描，然后在菲奥拉诺赛道（Pista di Fiorano）赛道进行测试。
完美契合：乐高®模型的构建如此精确，以至于现实中的组件，如方向盘，能够完美地适配到驾驶舱内。